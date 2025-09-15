À Paris, l’école La Capsule façonne des développeurs opérationnels en 10 semaines chrono

À Paris, Vincent se souvient encore de son arrivée sur le campus. Comme beaucoup de ses camarades, il cherchait une formation rapide et concrète pour se reconvertir en numérique. « Au départ, je cherchais une formation qui soit à la fois rapide et complète », confie-t-il. Car La Capsule, créée en 2016, revendique une formule simple et ambitieuse : former des développeurs web et mobile juniors en dix semaines intensives.

En quelques années, l’école a multiplié ses implantations, neuf campus aujourd’hui en France et en Europe, et s’est imposée dans le paysage des bootcamps comme une réponse concrète à la pénurie de talents numériques. Ici, pas de longues années d’études mais un apprentissage condensé, pensé pour rendre les élèves rapidement opérationnels.

Une pédagogie immersive

Vincent découvre vite ce qui distingue La Capsule d’un cursus académique classique : l’immersion. Les journées sont rythmées par les projets, le travail en groupe et les échanges avec des formateurs disponibles. « La formation était extrêmement bien structurée », souligne-t-il, insistant sur la clarté de la progression et la qualité de l’accompagnement.

Au-delà des aspects techniques, ce qui l’a marqué, c’est l’approche pédagogique : « J’ai particulièrement apprécié la richesse du contenu proposé et l’accompagnement personnalisé tout au long du parcours. Cette école permet surtout d’acquérir une méthodologie d’apprentissage solide, pour continuer à progresser de manière autonome après la formation. »

Une philosophie assumée par Marlène Antoinat, CEO de La Capsule : « Notre ambition est de transmettre des compétences opérationnelles rapidement, mais aussi de donner aux élèves la confiance et l’autonomie nécessaires pour continuer à évoluer dans leur carrière. »

À Bordeaux, une même intensité

À plusieurs centaines de kilomètres de là, sur le campus de Bordeaux, Dupuy a vécu une expérience similaire. « J’ai eu la chance de suivre les sessions de janvier et mars, et je recommande vivement cette formation web developpeur à toute personne souhaitant se reconvertir », raconte-t-il. Pour lui, l’atout majeur réside dans la mise en pratique immédiate : « En seulement dix semaines, j’ai acquis des compétences solides… et surtout, j’ai appris à travailler en équipe sur des projets réels, ce qui est un vrai plus. »

Si le rythme est soutenu, l’ambiance reste un point fort : « L’équipe pédagogique est au top : les profs sont disponibles, à l’écoute, et savent transmettre leur passion du code. L’ambiance sur le campus est aussi très conviviale, ce qui rend l’expérience encore plus agréable malgré l’intensité. »

L’apprentissage par projet au coeur de la pédagogie

Derrière ces retours se dessine la marque de fabrique de La Capsule : l’apprentissage par projet. Dès la première semaine, les étudiants doivent construire une application, en binôme ou en groupe, en respectant des délais serrés. Chaque étape rapproche un peu plus du fonctionnement réel d’une équipe tech.

Noël Paganelli, CTO et cofondateur, résume la démarche : « L’approche par projet est au cœur de notre pédagogie : on apprend vraiment en créant, en étant confronté à des défis techniques réels. Nous cherchons à recréer, dès la salle de cours, une ambiance de vraie équipe tech. »

Une réponse à la demande du marché

Dans un secteur où les entreprises recherchent des profils capables de s’intégrer rapidement, La Capsule se positionne comme un véritable tremplin vers l’emploi. L’école revendique un taux de retour à l’emploi de 90 % dans les six mois suivant la formation, un chiffre significatif dans le domaine de la reconversion. Son diplôme est par ailleurs reconnu par l’État et inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), à un niveau Bac +3/4.

Pour Vincent, la transformation est aussi personnelle que professionnelle : « Cette expérience m’a apporté des compétences concrètes et une réelle confiance pour la suite de mon projet. » Dupuy, lui, retient trois mots : « intensive, humaine et tournée vers la pratique ». Deux parcours différents, mais une même conviction : la formation ouvre de nouvelles perspectives.

