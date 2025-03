« Je suis devenu DevOps en dix semaines » : récit d’une reconversion réussie

À travers une formation intensive de dix semaines, La Capsule forme des adultes en reconversion au métier très recherché de DevOps Engineer. Témoignages d’anciens élèves sur un métier en pleine mutation.

Un métier en tension, mais encore méconnu

Dans les coulisses des services numériques que nous utilisons chaque jour, le DevOps Engineer joue un rôle clé. Il veille à ce que les outils fonctionnent sans accroc, que les mises à jour se fassent rapidement et que les équipes techniques puissent collaborer efficacement. Un métier devenu indispensable dans les entreprises du numérique. Mais il reste encore mal compris du grand public, et longtemps perçu comme réservé à des profils ultra-techniques.

Fondé en 2016, le bootcamp La Capsule propose une formation devops intensive dédiée à ce métier. Dix semaines à temps plein, sans prérequis techniques, pour permettre à des adultes en reconversion d’acquérir les compétences clés et de devenir DevOps junior.

« Je n’aurais jamais pu en arriver là sans cette formation »

Thomas, ancien élève de La Capsule, fait partie de ces profils reconvertis. Sans diplôme en informatique, il décide de suivre le programme DevOps de La Capsule. « J’ai tout simplement adoré l’expérience. Le programme est très bien construit, les notions s’enchaînent avec logique. Le rythme est intense, mais on est bien encadrés. »

Dès les premières semaines, il plonge dans l’univers technique du métier : apprendre à créer des environnements de travail stables, comprendre comment les outils sont mis à jour et comment les systèmes sont organisés en coulisses. « Ce n’est pas toujours évident au début, mais les projets pratiques et les challenges nous aident à vraiment comprendre. »

Aujourd’hui, il travaille dans une start-up parisienne comme DevOps Engineer. « Je n’aurais honnêtement jamais pu en arriver là sans La Capsule. »

Une pédagogie centrée sur la pratique

Le format pédagogique repose sur un principe simple : apprendre en faisant. Chaque matin, les élèves découvrent une nouvelle notion. L’après-midi, ils l’appliquent à travers des exercices et projets concrets.

« En dix semaines, on forme des DevOps juniors capables d’être opérationnels dès leur arrivée en entreprise », explique Noël Paganelli, cofondateur et CTO de La Capsule. « L’idée, c’est de leur donner une compréhension globale, les bons réflexes et la capacité à collaborer efficacement dans un environnement technique. »

Les élèves apprennent à mettre en place des outils qui facilitent le travail des développeurs, à sécuriser les systèmes informatiques et à surveiller leur bon fonctionnement au quotidien. Le tout dans un cadre intensif mais structuré, où l’accompagnement est constant.

« Je partais de zéro… aujourd’hui je suis DevOps junior »

William, travaillait dans l’immobilier avant de rejoindre le bootcamp. « Je partais de loin. Mais la méthode est vraiment bien pensée, et les formateurs sont très investis. Aujourd’hui, je suis DevOps junior dans une entreprise numérique. »

Comme Thomas, il souligne la solidarité entre élèves, la disponibilité de l’équipe pédagogique, et la montée en compétences rapide permise par l’intensité du programme.

90 % de retour à l’emploi

À La Capsule, 90 % des élèves retrouvent un emploi dans les six mois qui suivent la formation. Un chiffre que l’école explique par l’adéquation entre son programme et les attentes concrètes des entreprises. « Le marché est en tension, mais il faut savoir répondre aux bons besoins », note Noël Paganelli.

À travers ces parcours, une tendance se confirme : les métiers de la tech, autrefois réservés à quelques initiés, deviennent accessibles à des profils variés, à condition d’un cadre exigeant et bien accompagné.

