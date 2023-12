Disponible sur le marché depuis septembre 2023, l’iPhone 15 a tout pour plaire. Ce tout nouveau bijou d’Apple est une vraie bête d’innovation. Que ce soit sur son design que les fonctionnalités qu’il offre. Disponible sous les habituelles déclinaisons (iPhone 15, 15 Plus,15 Pro et 15 Pro Max), nous vous proposons de découvrir ensemble ce que ce smartphone peut faire au quotidien. Préparez-vous à être ébloui, car l’iPhone 15 n’est pas simplement un téléphone, c’est une révolution technologique !

Le bouton action, le raccourci revisité

Un des changements notables sur les modèles Pro de l’iPhone 15 est l’arrivée d’un tout nouveau bouton « Action » sur le côté gauche du smartphone. Il remplace le commutateur de mode Sonnerie/Silencieux. Ce bouton vous permet de configurer des raccourcis vers les fonctionnalités que vous utilisez le plus dans votre quotidien.

Il y a différentes possibilités de raccourcis à assigner. Cela peut être la lampe torche, le loupe, le mode concentration, l’appareil photo, le mode silence, le dictaphone, et bien plus encore. Il y a une multitude de possibilités : à vous de paramétrer le bouton selon votre activité sur l’iPhone 15 Pro.

Découvrez les astuces pour utiliser cette fonctionnalité :

Un port USB-C qui fait toute sa différence

La principale différence de l’iPhone 15 par rapport à ces prédécesseurs reste sans doute son passage à l’USB-C. La marque à la pomme croquée a été obligée de se conformer à la réglementation européenne, imposant l’intégration du port USB-C sur les appareils électroniques à venir. Les possesseurs de cet appareil peuvent désormais dire adieu au port lightning au profit de ce port qui apporte néanmoins un avantage conséquent sur le smartphone : la vitesse de chargement.

En effet, avec le port USB 3-0 implémenté sur tous les iPhone 15, vous pouvez les charger plus rapidement que jamais. Maintenant, la batterie peut être chargée à 50 % en seulement une trentaine de minutes ! De plus, si vous avez un chargeur plus puissant, vous pouvez charger pleinement votre smartphone en juste quelques minutes.

N’oublions pas non plus la vitesse de transmission de données qu’offre ce nouveau port USB-C. Désormais, le débit de transfert sur les modèles Pro de l’iPhone 15 peut avoisiner les 10 Gb/s, une première dans l’histoire d’Apple. Bien sûr, pour en bénéficier, vous devez vous munir d’un câble adéquat, car celui fourni avec l’iPhone 15 est cantonné au standard USB 2.

L’iPhone 15, une console de gaming portable

Qui dit nouvel iPhone dit un appareil encore plus puissant, et l’iPhone 15 ne déroge pas à cette règle. Mieux encore : il a proposé quelque chose dont aucun (oui, aucun !) smartphone n’a été capable de faire jusqu’à maintenant. Grâce au GPU implanté dans son processeur A17 Pro, l’iPhone 15 Pro prend en charge le ray tracing et l’upscaling par MetalFX. Ceci permet de mettre à l’échelle une image de faible résolution vers une résolution de sortie plus élevée en quelques millisecondes.

Résultat : l’iPhone 15 peut désormais rivaliser avec les consoles de salon ! Pour satisfaire les aficionados de gaming, Apple propose le portage de quelques jeux PS5 sur sa dernière gamme de smartphone. Nous pouvons citer entre autres Resident Evil : Village, Resident Evil 4 Remake ou encore Assassin’s Creed : Mirage, disponible nativement sur la version Pro et Pro Max. Et oui : les consoles next gen n’auront qu’à bien se tenir, car la révolution pointe son nez à l’horizon.

