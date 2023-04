Top 10 des films et séries TV avec Hunter Doohan

Si vous avez vu la série à succès de Netflix Mercredi, vous avez sûrement rencontré Tyler Galpin, le fils du shérif. Ce personnage est joué par l’acteur américain Hunter Doohan, un habitué des séries. Avec deux films et une dizaine de séries TV à son actif, nous vous proposons de découvrir Hunter Doohan dans notre top 10 dédié à ce jeune talent.

Né le 19 janvier 1994 à Fort Smith dans l’Arkansas, Hunter Doohan entame ses débuts dans le cinéma à 16 ans. En 2010, il rejoint le casting de quelques courts-métrages, tels que Lost Produit ou Grace. Mais c’est 10 ans plus tard que sa carrière décolle : en 2020, il incarne Adam Desiato dans la série Your Honor, aux côtés de l’acteur Bryan Cranston. Ce rôle lui ouvre ainsi la porte vers la célébrité. Il doit également sa renommée grâce à la série Netflix, Mercredi, dans laquelle il interprète Tyler Gaplin, au côté de Jenna Ortega.

Ceci dit, découvrons sans plus attendre les autres films et séries dans lesquels Hunter Doohan a joué dans ce top 10.

Coffee House Chronicles

Coffee House Chronicles est un film sorti en 2018, se basant de l’intrigue de la web-série du même nom. Il raconte la vie des membres de la communauté LGBT à Los Angeles, ces derniers en quête du véritable amour. Hunter Doohan incarne un des rôles majeurs, celui d’Owen. Il évolue auprès de Jacob Aguirre, Richard Bojorquez (Richard), Mark Cirillo (Sean), Eric Colton (David) et Tommy Dickie (Peter).

Voici le synopsis officiel du film :

Sean, Mitch, Lance, Jamison, Darryl et plusieurs autres membres de la communauté LGBT de Los Angeles se fixent une mission : celle de rencontrer leurs âmes sœurs. Quand certains optent pour les réseaux sociaux, d’autres préfèrent largement la bonne vieille méthode du rencard en tête-à-tête. Réussiront-ils à trouver le St Graal qu’est l’Amour ?

Découvrez Coffee House Chronicles dans la bande-annonce ci-dessous :

Where We Disappear

Ce film explore les capacités de l’homme à résister et à survivre face au pire des dangers. Where We Disappear entre en neuvième place de notre top 10 des films et séries avec Hunter Doohan, grâce à son intrigue bluffante. Notre acteur y incarne le personnage d’Ivan, aux côtés de Georgina Haig, Jolene Andersen, Katharine Isabelle et Vera Cherny.

Le film suit Anastasia, une jeune mère de famille. Marre des mauvais traitements que son mari lui inflige, elle décide de le quitter. Mais comme ce dernier est réticent, elle décide tout simplement de l’éliminer en le poignardant. Pour ce crime, Anastasia est condamnée à 12 ans de prison ferme dans le camp de prisonniers du Goulag. Elle cohabitera donc avec des ennemis de l’Etat, des vrais criminels et des petits voleurs et sera contrainte aux travaux forcés dans les régions reculées de Sibérie.

Son arrivée bouleverse l’équilibre des pouvoirs dans la prison. Se sentant menacée, Anastasia n’a qu’une idée en tête : survivre coûte que coûte. L’occasion d’une évasion se présentera au cours d’une nuit de mutinerie, et elle doit trouver un moyen de s’échapper…

Un film à ne pas rater !

Ci-dessous la bande-annonce :

The Other Client List

Dans cette minisérie télévisée parue en 2015, Hunter Doohan incarne un rôle secondaire, celui de Lemonade Man. The Other Client List raconte le parcours professionnel d’Anne (Aryè Campos) et Bianca (Briana Hansen). Ces deux amies aux personnalités très opposées luttent pour trouver une meilleure vie. Elles vont alors s’associer en ouvrant leur propre studio de fitness.

Westworld

Il s’agit d’une série télévisée américaine de science-fiction créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy. Disponible en 36 épisodes, Westworld est l’adaptation télévisée du film de Michael Crichton, Mondwest, paru en 1973. Hunter Doohan y joue le rôle d’un scout de la Confédération.

Ci-dessous le synopsis de la série :

Entrez dans le parc d’attractions futuriste Westworld, où vous pouvez vous immerger dans différents univers. Parmi les plus visités, il y a l’univers de l’Ouest américain (Far West) du 19è siècle. Plusieurs androïdes, appelés « hôtes » , y habitent. Quant aux visiteurs, appelés « invités », ils peuvent y faire ce qu’ils veulent sans aucune conséquence. Mais à la suite d’un bug de la mise à jour du programme des androïdes, les ennuis commencent…

Découvrez la bande-annonce de la saison 4 de Westworld dans la vidéo ci-dessous :

Schooled

Schooled est une série télévisée américaine, dérivée de la série américaine Les Goldberg créée par Adam F. Goldberg. Hunter Doohan y incarne le personnage de Matt Ryan, un rôle secondaire.

La série nous ramène dans les années 1990, et met en vedette Lainey Lewis. Quand son rêve s’effondre sous ses yeux, elle décide de retourner à Jenkintown, en Pennsylvanie. Une fois sur place, le destin lui sourit : William Penn, son ancienne école, cherche un nouveau professeur de musique après avoir récemment perdu le sien. Elle décide donc d’accepter le poste, bien quà contrecœur. Aux côtés du professeur de sports Rick Mellor et le nouveau principal John Glascott, Lainey essaie de prendre ses marques.

What/If

Nous arrivons à la cinquième place de ce top 10 des films et séries avec Hunter Doohan avec What/If. Il s’agit d’une série télévisée américaine créée par Mike Kelley et produite par Robert Zemeckis.

Disponible sur le service Netflix, What/If met en vedette Lisa Ruiz-Donovan (incarnée par l’actrice Jane Levy). La jeune femme a une vie difficile : d’abord, elle perd ses parents dans un incendie, puis sa petite sœur adoptive à la suite d’une leucémie. La mort de cette dernière a énormément affecté Lisa, au point qu’elle fonde une start-up pour améliorer génétiquement le traitement contre la leucémie.

Un jour, une femme extrêmement riche propose un marché à Lisa. Elle accepte d’investir une somme colossale dans l’entreprise, à condition qu’elle passe une nuit avec le Sean, le mari de Lisa. En répondant par l’affirmative, le couple va déterrer d’anciens secrets et voient leur vie conjugale prendre une nouvelle tournure. Si seulement elle avait fait un autre choix…

Dirty Bomb

Hunter Doohan incarne un rôle principal, celui de Robert, dans ce court métrage sorti en 2018. À ses côtés se trouvent Ido Samuel (Aharon), Connor Linnerooth (Schultz), Clayton Haymes (Harry) et Windy Hamilton (Lila).

Dirty Bomb nous ramène en pleine Seconde Guerre mondiale. Aharon, un juif, (Ido Samuel) rejoint de son plein gré le camp de concentration secret de Dora-Mittlebau. Une fois sur place, il est spécialement choisi pour travailler sur la bombe V-2. Mais son équipier Samuel (Robert Arce) a une autre chose en tête : saboter la V-2.

Ce geste va sauver la vie de jeunes et novices soldats américains. En luttant pour rester en vie face aux conditions météorologiques des Ardennes, ils tombent sur un missile V-2 qui n’explose pas. Mais pendant ce temps, dans le camp de concentration, Aharon est démasqué…

Se basant sur des évènements réels, Dirty Bomb est un court-métrage à ne pas rater dans ce top 10 des films et séries avec Hunter Doohan. Si vous aimez les récits de guerre, n’hésitez pas. Foncez !

Truth Be Told : Le Poison de la vérité

Se plaçant à la troisième place notre top 10 des films et séries avec Hunter Doohan, Truth Be Told : Le Poison de la vérité est une série télévisée créée par Nichelle Tramble Spellman. Il s’agit de l’adaptation du roman Le Poison de la vérité (Are You Sleeping) de Kathleen Barber, disponible sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Voici le synopsis de la série :

Poppy Parnell est une célèbre journaliste. Elle doit sa renommée célèbre grâce à ses investigations après le meurtre d’un professeur d’université. En 2020, soit 19 ans après le crime, elle est obligée de rencontrer l’assassin Warren Cave, en vue de confirmer de nouvelles preuves. Mais celui-ci, condamné à perpétuité, clame toujours son innocence. La vérité, la vraie vérité, finira-t-elle par éclater ?

Dans la série, Hunter Doohan tient un des rôles principaux en incarnant la jeune version de Warren Cave. Découvrez sans plus attendre la bande-annonce :

Your Honor

Hunter Doohan décroche également un rôle majeur en intégrant le cast de cette série télévisée. Disponible en vingt épisodes, elle est adaptée de la série israélienne Kvodo. Son intrigue est une des plus intéressantes, ce qui explique sa place dans ce top 10 des films et séries avec Hunter Doohan.

Your Honor met en vedette Michael Desiato, un juge de la Nouvelle-Orléans incarné par Bryan Cranston. Sa vie professionnelle est mise à l’épreuve lorsque son propre fils commet un délit de fuite après avoir causé un accident impliquant le fils d’un parrain de la pègre. Il se retrouve alors dans un dilemme critique : va-t-il livrer son fils aux autorités ? Ou alors, va-t-il étouffer l’affaire et couvrir un criminel ? Et ce fils, c’est Adam Desiato, incarné par Hunter Doohan.

Découvrez sans plus attendre la bande-annonce :

Mercredi

Eh oui, on ne vous la présente plus. Mercredi, la série de Netflix, est un énorme succès lors de sa diffusion en 2022. Normal s’il se place facilement en tête de liste dans notre top 10 des films et séries avec Hunter Doohan ! De plus, l’acteur tient un rôle secondaire important dans la série, celui de Tyler Galpin. Il apparaît dans les huit épisodes, et sera probablement partie du casting de la deuxième saison aux côtés de l’actrice principale Jenna Ortega.

Mercredi Addams, une jeune fille espiègle aux pouvoirs surnaturels, étudie maintenant à la singulière Nevermore Academy. Tout en tentant de s’adapter auprès des autres élèves, elle mène sa propre enquête à la suite d’une série de meurtres sévissant dans la ville. Une série à regarder absolument !

Par ici l’annonce de la saison 2 de Mercredi, en exclusivité sur Netflix :