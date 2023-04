Top 10 des films et séries TV avec Ashley Park

Si les comédiens de Hollywood sont à leur notoriété actuelle, c’est qu’ils possèdent plusieurs cordes à leur arc. Ashley Park, l’une des jeunes figures montantes du moment, n’échappe pas à cette règle d’or. Née en 1991 à Glendale en Californie, elle n’est pas seulement une actrice : elle est également une chanteuse et danseuse. Et, en combinant ces talents, elle a su se démarquer pour devenir une des actrices les plus adulées de ces dernières années. Nous vous proposons donc de découvrir 10 des meilleurs films et séries TV avec Ashley Park à travers notre top 10 dédié à l’actrice.

Mais savez-vous qu’avant de devenir une comédienne sur le petit écran, Ashley Park a joué dans des pièces de théâtre ? À 18 ans, elle entame sa carrière dans la pièce de théâtre Miss Saigon, en incarnant le rôle d’Yvonne. Depuis, elle enchaîne avec d’autres pièces à succès comme La Mélodie du bonheur et Cinderella. Elle fait ses débuts à Broadway en intégrant la troupe de Mamma Mia ! en 2014, et un an plus tard, elle décroche son premier rôle majeur dans Le Roi et moi avec le personnage de Tuptim. Elle est également la première interprète de Gretchen Wieners dans la comédie musicale Mean Girls. Avec ce rôle, elle obtient une nomination au prix de la meilleure actrice dans une comédie musicale à la cérémonie des Tony Awards.

Forte de ses années d’expérience au théâtre, Ashley Park rejoint le monde du cinéma en incarnant des rôles récurrents dans Nightcap et Les Chroniques de San Francisco. Mais elle se fait surtout connaître dans la peau Mindy Chen dans la série Netflix Emily in Paris. Ceci étant dit, découvrons sans plus attendre les autres films et séries TV avec Ashley Park dans le top 10 ci-dessous.

The V Card

Sorti le 02 août 2012, The V Card est un court métrage créé par Rebekka Pesqueira. À la tête de la réalisation se trouve Jake Burnstein et Brandon Verdi. Le film est un mélange de comédie et de vie d’adolescente, reflétant la société actuelle. Il met en vedette quatre étudiantes de l’Université du Michigan : Laura (Alli Brown), Jessica (Ashley Park), Ellen (Quinn Scillian) et Ashley (Lena Drake). Inséparables, les quatre adolescentes décident de “passer à l’acte” et de devenir des adultes en laissant leur virginité derrière elles. Et, lorsque Ashley perd sa « V Card », sa carte de virginité, les trois autres vierges restantes font le pacte d’aller jusqu’au bout, avant le 22e anniversaire de Laura.

Ce court métrage met en valeur le sens de l’amitié, la romance, l’amour et la valeur de la virginité avec une touche humoristique. Un film à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries TV avec Ashley Park.

Voici un aperçu de The V Card :

All American Bikini Wash

Restons toujours dans le monde des jeunes étudiants avec ce film de comédie, sorti en 2015. All American Bikini Wash met en vedette Miller (incarné par Jack Cullison), un jeune étudiant en université. Et comme tous les jeunes de son âge, il passe son temps à sortir et à faire la fête. Résultat : les résultats d’examen sont à la baisse, menaçant ainsi son parcours universitaire.

Excédé, son père décide de couper ses vivres jusqu’à ce qu’il obtienne des bonnes notes. Jack doit alors trouver un travail à côté s’il veut subvenir à ses besoins tout en étudiant. Un de ses professeurs lui propose alors un marché, celui de valider son année s’il réussit à faire des bénéfices en dirigeant une entreprise. Avec l’aide de son déjanté de colocataire Vex (Jason Lockhart), il rouvre une station de lavage de voiture avec de jolies filles en petite tenue comme employées…

Ashley Park fait partie de la distribution en incarnant le rôle de Brittany, une des employées en bikini. Si vous n’avez pas encore vu All American Bikini Wash, voici la bande-annonce :

Instinct

Au début de sa carrière cinématographique, Ashley Park incarne des seconds rôles dans des séries télévisées, et Instinct en fait partie. Créée par Michael Rauch, la série se base sur les romans éponymes de James Patterson et Howard Roughan. Elle met en vedette le Docteur Dylan Reinhart (Alan Cumming) et Lizzie Needham (Bojana Novakovic). Quant à Ashley Park, elle apparaît dans l’épisode 2 en incarnant le rôle secondaire de Nora Cecchino.

Voici le synopsis officiel d’Instinct :

Le Docteur Dylan Reinhart est un ancien agent de la CIA. Maintenant, il est un romancier et un professeur d’université. Il y enseigne l’analyse des comportements des psychopathes, d’après ses anciennes expériences. Avec son mari, il mène une vie tranquille avec son mari, jusqu’à l’arrivée de Lizzie Needham. L’enquêtrice de la police new-yorkaise requiert son aide afin d’arrêter un tueur en série, ayant pour modus operandi le contenu du premier livre de Dylan. C’est également une opportunité pour le docteur d’alimenter son prochain roman. Le service reprend…

Mr. Malcolm’s List

À la sixième place de notre top 10 des films et séries avec Ashley Park se trouve Mr Malcom’s List, un drame réalisé par Emma Holly Jones et écrit par Suzanne Allain. Il se base du roman du même nom, écrit par Suzanne Allain et paru en 2009. Il met en vedette Freida Pinto, Sope Dirisu, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Park, Zawe Ashton et Theo James.

Le film nous ramène en 1800 en Angleterre. Le célibataire le plus convoité de Londres, Mr. Malcolm, rejette une jeune femme au nom de Julia Thistlewaite. La cause : elle ne répond pas à un seul élément de sa liste d’exigences pour une épouse. Se sentant humiliée, Julia n’a qu’une ambition : se venger de cet affront. Elle demande donc l’aide de son amie Selina Dalton de jouer le rôle du partenaire idéal.

Découvrez la bande-annonce de Mr. Malcolm’s list dans la vidéo ci-dessous :

F.B.I

Le monde des séries TV est un nid à aubaine pour Ashley Park. Dans F.B.I, la série télévisée créée par Dick Wolf et Craig Turk, notre actrice incarne le rôle secondaire d’Alexis Morran. Diffusée sur le petit écran en 2018, F.B.I amasse très vite de l’audience, et devient la première série de la franchise FBI de Dick Wolf. Elle aura droit à deux suites : FBI: Most Wanted (2020) et FBI: International (2021).

La série met en vedette les agents spéciaux du FBI à New York, composé de Maggie Bell (Missy Peregrym), Omar Adom « OA » Zidan (Zeeko Zaki), : Jubal Valentine (Jeremy Sisto), Isobel Castile (Alana de la Garza), Stuart Scola (John Boyd) et Tiffany Wallace (Katherine Renee Turner). Cette unité d’élite use de tous leur expertise pour assurer la protection de New York et du pays. Au menu : le terrorisme, le crime organisé et le contre-espionnage.

Ci-dessous la bande-annonce :

Les Chroniques de San Francisco

De son titre original Tales of the City, Les Chroniques de San Francisco est une série télévisée créée par Lauren Morelli. Elle est disponible depuis le 7 juin 2019 sur Netflix. Se basant sur la série de romans du même nom créé par Armistead Maupin, la série met en vedette Mary Ann (interprétée par Laura Linney). Après vingt-trois années d’absence, elle décide de rejoindre ses amis de toujours au 28 Barbary Lane à San Francisco et fêter les quatre-vingt dix ans d’Anna Madrigal sur place. Par la même occasion, elle annonce à sa fille Shawna Hawkins qu’elle n’est pas sa mère biologique. Malheureusement, la belle fête tourne au cauchemar…

Ashley Park incarne le personnage d’Ani Winter, et évolue auprès de Laura Linney, Elliot Page, Paul Gross et Murray Bartlett. Voici la bande-annonce de la série :

Only Murders in the Building

Only Murders in the Building figure parmi les récentes séries produites dans ce top 10 des films et séries TV avec Ashley Park. L’actrice rejoint la distribution de la troisième saison en incarnant Kimber, un rôle récurrent. Créée par Steve Martin et John Hoffman, la série met en vedette Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) et Mabel Mora (Selena Gomez). Ces trois personnes, amateurs de podcasts sur les crimes réels, font équipe pour enquêter sur un décès survenu dans leur immeuble. Plus tard, ils découvrent la nature du mort : un meurtre avec préméditation.

Dès sa sortie, la série est acclamée par les critiques pour son approche comique de la fiction policière. Les performances du trio principal sont également au rendez-vous. Une série à ne pas manquer absolument dans ce top 10 des films et séries TV avec Ashley Park !

Par ici la bande-annonce :

Nightcap

Ashley Park rejoint la distribution artistique de cette sitcom américaine créée par et interprétée par Ali Wentworth dans la saison 2. Elle y incarne le personnage d’Olivia Cho, une coordinatrice de réseaux sociaux. Elle évolue avec d’autres noms comme Lauren Blumenfeld, Brendan Clifford, Don Fanelli, Jacob Wallach ou encore Cherie Corinne Rice.

Nightcap met en vedette Staci Cole, la responsable de la réservation des talents de l’émission fictive Nightcap with Jimmy. La cinquième émission de talk-show la plus regardée des USA aborde principalement l’insanité et absurdité. Staci s’efforce pour établir une relation saine et professionnelle avec les invités du show, en compagnie de son équipe pour le moins dysfonctionnelle. Caprices de diva, petites altercations seront alors le quotidien de Staci…

Girls5eva

Et si on mettait une touche musicale dans ce top 10 des films et séries TV avec Ashley Park ? Créée par Meredith Scardino, Girls5eva est une série télévisée américaine disponible sur Peacock (saisons 1 et 2) et sur Netflix (à partir de la troisième saison). Elle raconte le parcours artistique de Girls5eva, une célèbre girls band des années 1990. Malheureusement, leur succès fut éphémère, car du jour au lendemain, tout le monde les a oubliés.

Plusieurs années plus tard, un rappeur utilise un sample de leur chanson en guise d’instrumental. Les filles ont donc l’opportunité de faire leur comeback et revenir sous les feux des projecteurs. Ashley Park y joue le personnage récurrent d’Ashley, aux côtés des actrices principales Sara Bareilles (Dawn), Busy Philipps (Summer), Paula Pell (Gloria) et Renée Elise Goldsberry (Wickie Roy).

Par ici la bande-annonce :

Emily in Paris

S’il y a une série qui a cartonné ces dernières années, c’est bien sûr Emily in Paris. C’est donc normal qu’elle remporte la première place dans notre top 10 des films et séries TV avec Ashley Park. Disponible sur Netflix depuis 2020, la série met en vedette Emily Jane Cooper, une Américaine originaire de Chicago. Afin de poursuivre sa carrière dans le marketing, elle accepte de déménager en France, et plus précisément à Paris, pour saisir une opportunité professionnelle. La mission d’Emily est simple : apporter une touche américaine dans la société où elle travaille dans le but de moderniser son image.

Toutefois, s’adapter à la vie parisienne en étant américaine de naissance ne sera pas simple. Elle devra donc jongler entre la culture locale, la nouvelle ambiance de travail et les aventures amoureuses…

Cette fois, Ashley Park décroche un rôle principal en incarnant Mindy Chen. Elle sera tout le temps présente dans la série, aux côtés de Lily Collins et Philippine Leroy-Beaulieu.

Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :