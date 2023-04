Top 10 films et séries TV avec Tomer Sisley

As du doublage, stand-upper, comédien chevronné, amateur de course automobile…Tomer Sisley est une star aux multiples facettes. De son vrai nom Tomer Gazit, Sisley est un humoriste et acteur franco-israélien. Mais avant sa propulsion au rang de star du cinéma, il s’est d’abord fait un nom dans le monde humoristique. Ses spectacles de stand-up lui ont ouvert le monde du petit écran, lui permettant d’incarner au cinéma le héros de bande dessinée Largo Winch. Il a pu conserver ce rôle dans les films Largo Winch (2008) et Largo Winch 2 (2011). Et c’est en honneur à ses prouesses artistiques que nous vous présentons ce top 10 des films et séries TV avec Tomer Sisley.

Il entame sa carrière d’acteur entre 1996 et 2006. Il intègre alors quelques sitcoms, tels que Highlander ou Les Bœuf-carottes. En France, il travaille en collaboration avec Jamel Debbouze et Kader Aoun, et produit son propre spectacle de stand-up. Sa notoriété grandissante est telle qu’il réussit à obtenir les têtes d’affiches en France, notamment Largo Winch, Les Miller, une famille en herbe ou encore la minisérie Les Innocents.

Place maintenant au top 10 des films et séries TV avec Tomer Sisley.

Nuit blanche

Entamons notre top 10 des films et séries TV avec Tomer Sisley avec ce film français paru en 2011. Il suit les aventures de Vincent, un agent des stups de la police française. Lors d’une de ses descentes, il saisit un sac de cocaïne appartenant à de gros trafiquants. Mais ces derniers ne se laissent pas faire, et sont prêts à tout pour récupérer leur marchandise. Ils font alors chanter Vincent en prenant son fils en otage.

Acculé, l’agent des stups choisit de secourir son fils au prix de sa vie. Il accepte de rendre le sac de cocaïne en échange de la vie du petit. Le lieu d’échange, une immense boîte de nuit tenue par des mafieux, peut devenir également le lieu d’exécution de Vincent…

Tomer Sisley incarne le personnage de Vincent dans le film, aux côtés de Serge Riaboukine, Julien Boisselier et JoeyStarr. Voici la bande-annonce du film :

Angélique

Ce film français, paru en 2013, est film d’aventure français réalisé par Ariel Zeitoun. Il s’agit d’une nouvelle adaptation du roman Angélique d’Anne et Serge Golon paru en 1956. Il tire également son inspiration sur le film Angélique, Marquise des anges de Bernard Borderie, sorti en 1964. Malheureusement, le film reçoit des critiques mitigées à sa sortie en France, entraînant l’abandon du projet d’une suite.

Voici le synopsis officiel du film :

Angélique est une jeune fille aussi belle qu’insoumise. Le destin l’amène à rencontrer Joffrey de Peyrac, ce dernier devenant son mari. Elle va également combattre l’injustice et la tyrannie avec ferveur. Et dans un siècle en proie aux luttes de pouvoir, aux inégalités et à l’oppression, être une femme militante n’est pas chose facile…

Tomer Sisley intègre le casting d’Angélique en incarnant le rôle de Philippe de Plessis-Bellière. Appréciez la bande-annonce du film :

Vortex

Embarquez dans un futur proche avec cette mini-série télévisée française. Se plaçant septième dans notre top 10 des films et séries TV avec Tomer Sisley, Vortex est disponible en 6 épisodes, réalisée par Slimane-Baptiste Berhoun sur un scénario de Camille Couasse et Sarah Farkas. Tomer Sisley joue le rôle de Ludovic Béguin, un commandant au service régional de police judiciaire de Brest. Il évolue aux côtés de Camille Claris, cette dernière incarnant Mélanie, la femme de Ludovic.

Vortex raconte la tumultueuse et triste vie du commandant au service régional de police judiciaire (SRPJ) Ludovic Béguin. Après avoir perdu sa femme dans un accident en 1988, il se remarie avec Parvana en 2025. Mais dans la même année, une femme nommée Zoé Levy est retrouvée morte sur la même plage où est morte la regrettée femme de Ludovic. En essayant de résoudre le crime par le biais d’une reconstitution en réalité virtuelle, l’inspecteur ouvre une faille temporelle accidentellement. Il se retrouve alors en 1998, et revoit sa défunte femme…bien vivante. Il fera alors tout pour empêcher la mort de sa bien-aimée.

Par ici la bande-annonce :

Largo Winch

Ce film franco-belge a propulsé la notoriété de Tomer Sisley là où elle est actuellement. Largo Winch est l’adaptation cinématographique de la bande dessinée éponyme de Jean Van Hamme et Philippe Francq. Sisley incarne le rôle principal de Largo Winch, aux côtés de Kristin Scott Thomas (Ann Ferguson), Miki Manojlović (Nerio Winch), Mélanie Thierry (Léa & Naomi) ou encore Gilbert Melki (Freddy Kaplan).

Le film raconte les mésaventures du multimilliardaire Nerio Winch, le leader du Groupe W et le cinquième empire financier mondial. Un soir, alors que son yacht naviguait un soir près de Hong Kong, Nerio Winch est retrouvé mort en pleine mer. Tous croient à un accident, mais en réalité, un plongeur a assassiné l’homme d’affaires en le saisissant et le noyant.

Mais l’assassin, voulant à tout prix empocher la fortune du défunt homme d’affaires, oublie une chose : Nerio a un héritier. Ce dernier, portant le nom de Largo Winch, est un fils adopté en secret. Une nouvelle tournure des évènements pointe le bout de son nez…

Un classique à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries TV avec Tomer Sisley !

La bande-annonce :

L’Immortelle

De son titre original Highlander : The Raven, il s’agit d’une série dérivée de la série télévisée américaine Highlander. Elle met en vedette le personnage d’Amanda Darieux, joué par Elizabeth Gracen. Cette dernière, apparaissant comme un rôle récurrent dans la série précédente, est une immortelle âgée de 1180 ans. Avec Nick Wolfe, un ancien policier, le duo s’associe pour combattre le crime et les autres Immortels.

L’Immortelle, disponible en 22 épisodes, était diffusée entre le 26 septembre 1998 et le 17 mai 1999. Tomer Sisley entame ses premiers pas dans le cinéma en incarnant un rôle secondaire. Si vous avez manqué la série, en voici un petit aperçu :

Les Innocents

Restons toujours en France avec Les Innocents, une mini-série télévisée franco-belge de Frédéric Berthe. Elle est diffusée pour la première fois en janvier 2018 sur TF1 en France. Il s’agit de l’adaptation de la série télévisée norvégienne Témoin sous silence. Tomer Sisley y incarne le personnage de Ronan « Lancelot » Berg, un commissaire divisionnaire. Il fait partie du casting principal aux côtés d’Odile Vuillemin, Jules Houplain et Victor Meutelet.

Ci-dessous le synopsis :

Yann et Lucas sont deux garçons amoureux l’un de l’autre. Mais pendant leur escapade en pleine montagne, ils sont témoins d’un assassinat. Le comble : le tueur les a vus. Décidant de garder le meurtre secret de peur qu’on découvre leur relation, ils se retrouvent traqués par l’assassin. Heureusement, Hélène, la tante de Yann, décide de protéger la famille en menant l’enquête avec l’appui du commissaire Ronan Berg. Bientôt, elle se retrouvera dans un monde hostile où trafics de drogue et guerre des polices sont une monnaie courante.

Appréciez la bande-annonce de la série dans la vidéo ci-dessous :

Une mère parfaite

Décidément, les mini-séries occupent une place importante dans ce top 10 avec Tomer Sisley ! À la quatrième place se trouve Une mère parfaite, une mini-série télévisée franco-germano-belge. Disponible en 4 épisodes, elle est diffusée en France sur TF1 à partir du 28 avril 2022.

Une mère parfaite met en vedette Tomer Sisley (Vincent Duc) et Julie Gayet (Hélène Berg). La série est une adaptation du roman de Nina Darnton « The Perfect Mother », ce dernier étant la version fictive de l’affaire Amanda Knox. Voici le synopsis de la série :

Hélène quitte Paris pour Berlin, afin d’épouser Matthias Berg et y fonder une famille. Plus tard, sa fille Anya est revenue à Paris pour y faire des études universitaires. Malheureusement, la vie des deux femmes bascule lorsque Anya est soupçonnée du meurtre de Damien Carnau, un riche héritier amateur de drogues dures. Qui plus est, Anya n’arrange pas les choses en modifiant plusieurs fois sa version des faits. Le doute s’installe chez la mère…

Messiah

Cette minisérie parue en 2020 arrive à la troisième place de notre top 10 avec Tomer Sisley. Disponible sur la plateforme de streaming Netflix, Messiah raconte l’émergence d’une figure charismatique au Moyen-Orient. Selon ses partisans, il peut faire des miracles et est probablement le Messie, de retour sur Terre. Eva Geller, un agent de la CIA, mène son enquête sur cet homme proférant des actes troublant l’ordre public.

Au fur et à mesure que le temps passe, le prétendu Messie amasse de plus en plus de nouveaux adeptes. Qui plus est, les médias du monde entier commencent à se laisser séduire par cette figure charismatique. Eva Geller doit alors dénouer le mystère dans les plus brefs délais. Est-ce que ce Messie est vraiment un être divin ou un simple escroc de grande envergure ?

Dans Messiah, Michelle Monaghan interprète le rôle d’Eva Geller, aux côtés de Mehdi Dehbi (Al-Massih) et Tomer Sisley (Aviram Dahan). Voici la bande-annonce de la série :

Les Miller, une famille en herbe

Laissons de côté le drame et faisons place à la comédie. Les Miller, une famille en herbe est un film paru en 2013, disponible actuellement sur Netflix. Il met en vedette Jason Sudeikis (David Clark / David Miller), Jennifer Aniston (Rose O’Reilly / Rose Miller / Sarah Miller), Will Poulter (Kenny Rossmore / Kenny Miller) et Emma Roberts (Casey Mathis / Casey Miller). Tomer Sisley incarne le rôle de Pablo Chacon.

Le film raconte les aventures de David Miller, un vendeur de drogue de bas étage. Lors d’un incident provoquant la perte de sa marchandise, il se retrouve dans l’impossibilité de donner l’argent des ventes à Brad, son fournisseur. Ce dernier demande donc à David de rapporter une cargaison de drogue du Mexique afin d’effacer son ardoise. Et quoi de mieux traverser la frontière que de se faire passer pour une famille modèle ?

Un film familial à regarder absolument !

Par ici la bande-annonce :

Don’t Look Up : Déni cosmique

Clôturons notre top 10 des films et séries avec Tomer Sisley par Don’t Look Up : Déni cosmique. Ce film, paru en 2021, est disponible sur Netflix. Il s’inspire de la crise climatique actuelle, en y ajoutant une touche de fiction. Voici le synopsis officiel :

Les déclarations du docteur Randall Mindy et sa doctorante Kate Dibiasky sont unanimes : une comète va s’abattre sur la Terre dans six mois. Cette dernière, large de 5 à 10 km, va rayer la planète de la carte, à moins que les autorités ne fassent quelque chose pour l’en empêcher. Mais entre l’avidité et l’instinct de survie, le sort des habitants de la Terre est en jeu…

Côté casting, Tomer Sisley évolue aux côtés de grands noms du cinéma. On peut citer entre autres Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Rob Morgan, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande et Kid Cudi.

Voici la bande-annonce du film :