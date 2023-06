Argent 2023 : quelles sont les dépenses moyennes des Français ?

Avec la hausse des prix, les dépenses moyennes des Français montent en flèche. Selon une étude des Furets.com, les dépenses fixes représenteraient 38 % des revenus nets mensuels des travailleurs en France. 38 % de leur argent qui servent uniquement à payer le loyer, le crédit maison ou encore les assurances. Pour les classes les plus pauvres, c’est encore pire : les charges fixes représentent 86 % de leurs revenus mensuels en 2023, contre 80 % en 2022.

Dépenses moyennes des Français en 2023 : combien dépensent-ils par mois en charges fixes ?

Les charges fixes ou « contraintes » comme l’écrit Les Furets représentent les charges qui sont prélevées chaque mois sur votre compte en banque. Nous parlons des assurances auto, immobilière ou de la mutuelle, des frais d’électricité, du gaz et des transports. De notre côté, nous aimerions rajouter à ce budget l’abonnement téléphone et internet, ainsi que l’abonnement de l’eau et le loyer et crédits maison, qui ne sont pas présentés dans le rapport des Furets, mais qui nous semble logiques à inclure.

En moyenne, un foyer français dépense environ 50 euros (sondage interne) pour son abonnement internet + télévision et un abonnement téléphone. L’électricité, elle, équivaut à environ 103 euros par mois de dépense, 110 euros par mois pour le gaz, 91 euros pour l’assurance voiture, 104 euros en moyenne pour l’assurance santé, et 60 euros pour l’assurance habitation par mois. Environ 130 euros pour le carburant voiture ou 58 euros pour un forfait mensuel de transports en commun. Environ 700 euros en moyenne pour le logement (658 euros en moyenne en 2020, les prix ont augmenté de 3,5 % environ). 40 euros pour l’abonnement de l’eau par mois (selon Selectra).

D’après notre calcul, cela équivaudrait donc à des dépenses mensuelles fixes d’environ : 1388 euros de dépenses fixes et contraintes. Mais, il faut évidemment ajouter à cela les dépenses variables telles que les courses, les frais de santé, les loisirs, etc.

Charges variables : quelles sont les dépenses moyennes des Français pour les courses, les loisirs ?

Les charges variables, elles, sont : les frais de santé, les courses alimentaires et ménagères, les loisirs, le scolaire, le tabac.

En moyenne, un fumeur dépense 207 euros par mois, d’après l’Alliance contre le tabac. Pour aller chez le médecin ou payer des médicaments, les Français dépensent environ 100 euros, d’après le Cofidis. 50 euros pour les loisirs selon Sofinco. 30 euros en moyenne pour la scolarisation, d’après education.gouv. 392 euros en moyenne pour les courses par mois selon Sofinco.

Voici donc le total des dépenses variables en France et en moyenne : 779 euros.

En France, est-il toujours possible d’économiser de l’argent en 2023 ?

48 % des Français n’arrivent pas à mettre de l’argent de côté, d’après Les Furets. Avec, en moyenne, des dépenses fixes et variables à 2167 euros par mois en moyenne, de nombreux Français ont du mal à sortir de l’argent après leurs dépenses. En 2023, le salaire moyen est de 2 144 euros net.

NB : évidemment, ces chiffres sont des moyennes basées sur des sondages. Tous les foyers sont différents et paient différentes sommes.

