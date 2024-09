On se dit tous ça, que si on gagnait au loto, on ne perdrait pas tout, on ne serait pas trop dépensier. Mais, ce gagnant de la loterie à 12 millions d’euros a presque tout perdu et doit maintenant retravailler.

Mark Gardiner gagner 12 millions d’euros au loto

Mark Gardiner, un entrepreneur britannique, a vu sa vie changer en 1995. Ce dernier a remporté un incroyable jackpot à la loterie. En jouant avec son associé de l’époque, ils remportent ensemble une somme incroyable de 22 millions de livres sterling, c’est environ 25 millions d’euros.

Gardiner empoche ainsi plus de 12 millions d’euros, puisqu’il partage les 25 millions avec son associé. Un pactole qui, à première vue, semblait lui garantir une vie de rêve. Pourtant, près de 30 ans après, cet ancien vitrier a perdu presque toute sa fortune et a dû reprendre son métier pour subvenir à ses besoins.

Mark Gardiner a initialement profité de sa nouvelle richesse en menant une vie luxueuse. Ce dernier a dépensé beaucoup d’argent, explique The Sun.

Il s’offre notamment le club de football local de Hastings, réalise un investissement immobilier aux Barbades en achetant une maison, et il injecte aussi plus de 2 millions d’euros dans son entreprise de vitrerie, Croft Glass. Ces investissements semblaient judicieux au départ, mais une série de mauvais choix allait changer le cours de sa vie.

VOIR AUSSI : Elle décide de jouer une dernière fois au loto et gagne 20 millions

Après de mauvais choix financiers, il perd presque tout

Avec le temps, la fortune de Gardiner commence à s’effriter. Parmi ses décisions financières hasardeuses, l’achat de cinq maisons à environ 500 000 euros chacune pour ses amis a contribué à accélérer la chute de sa fortune. Ces gestes généreux, bien que symboles de sa bienveillance, se sont révélés dévastateurs pour son portefeuille.

Parallèlement, sa vie personnelle s’avère tout aussi tumultueuse. Gardiner se marie et divorce à quatre reprises, chaque séparation affectant son patrimoine financier, explique Ouest-France.

Son dernier divorce en 2004 marque un tournant particulièrement difficile. En 2005, il confie à la presse britannique que ses gains au loto, loin d’améliorer sa vie, ont fini par la compliquer. Il déclarait alors ceci : « Il y a des jours où je maudis ma victoire. Parfois, je me dis qu’il aurait mieux valu gagner un montant beaucoup plus petit ».

Le fait d’avoir dilapidé une grande partie de ses gains n’a cependant pas complètement détruit Mark Gardiner. En effet, l’investissement de 2 millions d’euros dans Croft Glass, son entreprise de vitrerie, s’est révélé être sa bouée de sauvetage.

VOIR AUSSI : Jackpot ! Ces 5 joueurs FDJ ont gagné à un moment improbable

Il se replonge dans le travail après des années à profiter

Avec sa fortune en déclin, Gardiner s’est replongé dans son entreprise, retrouvant une certaine stabilité en s’impliquant de plus en plus. Il a su redonner un second souffle à son entreprise en réaffirmant sa place dans le secteur.

Ce retour à la réalité et au travail manuel l’a aidé à maintenir un ancrage dans la vie quotidienne. Mais, malgré ses efforts pour maintenir son entreprise à flot, la grande majorité de sa fortune s’évapore au fil des ans.

N’ayant plus aujourd’hui un centime de ses gains au loto, Mark Gardiner retourne à son activité de vitrier. À 61 ans, il continue de travailler activement dans son entreprise, parcourant les rues au volant de sa camionnette pour réaliser lui-même les travaux quotidiens de vitrerie.

Alors que beaucoup auraient vu cela comme un échec, Gardiner semble avoir retrouvé un certain équilibre et une forme de sérénité dans cette vie modeste.

Avec humour, il raconte aux médias britanniques : « Ne vous méprenez pas, si j’avais gagné à la loterie à 61 ans, j’aurais fait beaucoup de choses différemment. J’aurais arrêté de travailler« .

Malgré ses années de labeur, il n’a jamais abandonné l’espoir d’un nouveau coup de chance. Mark continue de jouer au loto, misant sur les mêmes numéros qu’en 1995, dans l’espoir d’un second jackpot qui, cette fois, pourrait transformer à nouveau sa vie.

Mark Gardiner est un exemple des dangers liés à une victoire au loto. Son histoire est tout simplement incroyable et ça n’arrive pas « qu’aux autres ». Une belle leçon de vie.

Notez cet article