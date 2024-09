6 astuces pour avoir plus de chances de gagner au loto, selon FDJ

La Française des Jeux (FDJ) est la société qui gère le loto en France et ses gagnants. Avec cette entreprise, nous pouvons donc jouer au loto, à l’EuroMillions ou jouer à des jeux à gratter. Bien que, comme on dit, « le casino gagne toujours », « vous avez 16,7 % de chances de gagner, soit 1 chance sur 6 de gagner », explique FDJ. Mais, selon la société des Jeux, il y aurait des astuces et conseils pratiques pour augmenter ses chances de gain. Voici les 6 astuces désignées par FDJ.

1. Jouer les bons chiffres pour gagner au loto

Pour gagner au loto, il faut jouer les bons numéros, il n’y a pas de secret. Cependant, bien que le tirage soit issu du hasard, il y aurait plus de chances de gains si vous jouez certains nombres à la loterie. Nous vous avions déjà parlé des 10 numéros du loto qui sortent le plus aux tirages, qui donc ont plus de chances de vous faire gagner.

Mais, FDJ assure qu’il y a aussi une petite technique à connaître en plus. FDJ explique dans un article qu’il est primordial de mélanger les chiffres pairs et impairs lors de vos grilles. Autrement dit, alterner entre numéros pairs et impairs, exemple : jouer le 2 (pair), le 7 (impair), le 10(pair), le 21 (impair)…

« Mais ces pratiques sont-elles vraiment efficaces ? Il suffit de se pencher (pas trop non plus !) sur les statistiques de gains. On observe que les combinaisons gagnantes comportant seulement des chiffres pairs ou impairs sont plutôt rares. Au contraire, ces dernières sont constituées d’un mélange des deux à part plus ou moins égales », lit-on sur le site de FDJ.

FDJ assure aussi qu’il est important de ne pas jouer que des dates de naissance, donc des numéros allant de 1 à 31. On oublie trop souvent qu’il y a des numéros qui sortent après le 31 !

2. Jouer à plusieurs, une bonne technique

Selon la Française des Jeux, il pourrait être bénéfique de jouer à plusieurs également. « Plus on est de fous… plus on a de chances de remporter le jackpot », explique FDJ.

Si jouer à plusieurs implique que vous êtes donc obligé de partager les gains, il semble que les joueurs qui jouent à plusieurs, par exemple en choisissant les chiffres en couple, ont plus de chances de l’emporter.

Si vous jouez avec des amis, vous pouvez aussi partager les coûts des tickets du loto, ce qui peut vous permettre aussi de jouer davantage de grilles ensemble.

3. Consultez les statistiques pour plus de gains

C’est une option assez chronophage et peu de gens veulent le faire. Mais, FDJ le dit, consulter les statistiques du loto est très utile pour mieux comprendre les tendances de tirages. Faites-le au moins une fois pour essayer, vous verrez que vous aurez une meilleure vision des chiffres à jouer. Vous aurez peut-être même un gain, cette fois-ci.

Nous vous conseillons donc de regarder la récurrence des sorties de numéros, notamment sur les 10 derniers tirages, pour savoir que jouer. Les statistiques FDJ étaient souvent décortiquées par des gagnants do loto avant de gagner, qu’attendez-vous ?

4. Les grilles multiples pour avoir plus de chance de gagner

On les oublie trop souvent ! Les grilles multiples coûtent plus cher, mais elles offrent aussi plus de chances de gains.« Votre grille est valide si vous cochez les 5 numéros ainsi qu’un numéro chance. Cependant, il vous est aussi possible de faire une grille comportant plus de 5 numéros. En effet, les grilles multiples vous permettent de cocher jusqu’à 9 numéros ainsi qu’un numéro chance », explique le site. Ne vous en privez pas si vous le pouvez.

5. Gagner au loto : N’hésitez pas à participer au second tirage

Comme pour les grilles multiples, il y a aussi l’option du 2nd tirage. Lorsque vous remplissez une grille, pensez donc à activer cette option qui offre alors beaucoup plus de chances de gagner le gros lot à la loterie.

« Vous participerez alors à un tirage additionnel mettant en jeu un jackpot de 100 000€ minimum à se partager au rang 1. Ce tirage indépendant est réalisé directement après les tirages habituels », explique FDJ.

6. Les Packs MultiChances pour gagner au loto ?

Enfin, FDJ explique que vous avez plus de chances de gagner au loto si vous optez pour les Packs MultiChances. Il s’agit d’une offre de FDJ qui « permet de mutualiser vos mises avec celles d’autres joueurs pour jouer plus de grilles […] et augmenter ainsi vos chances de gagner ».

« En cas de victoire, les gains du pack seront distribués proportionnellement entre les joueurs en fonction du nombre de parts achetées », ajoute alors la Française des Jeux.

Et voilà ! Vous avez désormais toutes les cartes en main pour avoir plus de chances pour gagner au loto. Si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez nous les poser en commentaires.

