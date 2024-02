C’est au cœur de la Normandie, dans le charmant village de Saint-Hellier, qu’une expérience sportive hors du commun vous attend. Nichée dans un écrin de verdure, la chapelle Saint-Sauveur, joyau architectural du XIIe siècle, a connu une reconversion surprenante : elle abrite désormais une salle de musculation unique en son genre.

Un projet né d’une passion

L’idée audacieuse de transformer la chapelle en temple du corps est née de l’esprit d’Alain Lucas, maire de Saint-Hellier et fervent adepte de la musculation. Animé par le désir de partager sa passion et d’offrir aux habitants un service de proximité, il a su fédérer une équipe dynamique au sein de l’association Saint-Hellier Initiatives. C’est ainsi que le projet a pris vie, insufflant une nouvelle énergie à ce lieu chargé d’histoire.

Un mariage harmonieux entre tradition et modernité

Désacralisée en 2008, la chapelle Saint-Sauveur a subi une rénovation minutieuse qui a su préserver son essence et son charme d’antan. Les vitraux, les arcs-boutants et la charpente en bois apparent confèrent à la salle une atmosphère unique, où se mêlent harmonieusement spiritualité et modernité.

L’équipement, pensé avec soin, répond aux besoins de tous les pratiquants, du débutant au confirmé. Machines de musculation dernière génération, espace cardio dédié, haltères et poids libres : tout est mis à disposition pour un entraînement complet et efficace.

Un lieu propice au dépassement de soi

Le calme et la sérénité qui règnent en ces murs invitent à la concentration et au dépassement de soi. La beauté architecturale et l’atmosphère paisible de la chapelle contribuent à créer un environnement propice au bien-être, où le corps et l’esprit se ressourcent.

Un succès grandissant et des ambitions prometteuses

Ouverte en 2021, la salle de musculation de la chapelle Saint-Sauveur a rapidement rencontré un franc succès. Plus de 50 adhérents ont déjà succombé au charme de ce lieu atypique et à l’ambiance unique qui y règne.

L’association Saint-Hellier Initiatives, fière de ce succès, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Des projets d’agrandissement et de développement de l’offre sont en cours d’élaboration, avec notamment l’ambition de proposer des cours collectifs et d’ouvrir la salle à un public encore plus large.

Une invitation à la découverte

L’expérience insolite proposée par la chapelle Saint-Sauveur va bien au-delà d’une simple séance de musculation. C’est une invitation à la découverte d’un lieu magique où l’histoire et la modernité se rencontrent pour offrir un moment de détente et de bien-être inoubliable.

Alors, si vous êtes en quête d’une expérience sportive hors du commun, n’hésitez pas à franchir les portes de cette chapelle pas comme les autres et laissez-vous envoûter par son atmosphère unique.

Informations pratiques

Adresse : Chapelle Saint-Sauveur, Hameau de la Fresnaye, 76680 Saint-Hellier

Chapelle Saint-Sauveur, Hameau de la Fresnaye, 76680 Saint-Hellier Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi et vendredi de 17 h à 20 h, et le samedi de 9 h à 12 h

Lundi, mercredi et vendredi de 17 h à 20 h, et le samedi de 9 h à 12 h Tarifs : 90 € par an, 70 € pour une inscription en cours d’année

La transformation de la chapelle Saint-Sauveur en salle de musculation est une initiative audacieuse et inspirante qui offre aux habitants de Saint-Hellier et aux environs un lieu unique pour prendre soin de leur corps et de leur esprit.

