Le marché de la vente de chiots et de chats par des particuliers connaît une croissance fulgurante. Si les plateformes digitales regorgent d’annonces alléchantes, le SNPCC tire la sonnette d’alarme face aux risques que ce phénomène engendre. La compromission du bien-être animal et la pérennité des élevages professionnels.

Des conditions d’élevage souvent déplorables

Attirés par des prix attractifs, les acheteurs ne se doutent pas toujours des conditions d’élevage souvent déplorables derrière ces offres. Manque de connaissances, absence de suivi sanitaire et socialisation insuffisante exposent les animaux à de graves dangers. Tant sur le plan physique que psychologique.

Un impact néfaste sur la profession d’éleveur

La prolifération de la vente par des particuliers met en péril l’existence des éleveurs professionnels. Soumis à des réglementations strictes et des formations rigoureuses, ces derniers se retrouvent en concurrence déloyale face à des pratiques non contrôlées.

Le SNPCC appelle à une réglementation plus stricte

Pour endiguer ce phénomène, le SNPCC exhorte les pouvoirs publics à prendre des mesures concrètes. Parmi ses revendications figure :

l’obligation de formation pour les particuliers souhaitant vendre des animaux ;

l’interdiction des dons non encadrés et la limitation des annonces en ligne aux professionnels certifiés.

Protéger les animaux et les acheteurs responsables

En sensibilisant le public aux dangers de la vente de chiots et de chats par des particuliers, le SNPCC vise à protéger les animaux et à encourager des pratiques d’adoption responsables. Privilégier les élevages professionnels et s’assurer de la provenance et des conditions d’élevage des animaux. Cela constitue des gestes essentiels pour garantir le bien-être de vos futurs compagnons.

Agir pour un avenir responsable

En tant qu’acheteur responsable, vous avez le pouvoir de faire la différence. Soutenez les professionnels engagés et exigez une meilleure réglementation pour un marché de l’animalerie plus éthique et respectueux du bien-être animal.

L’alerte du SNPCC met en lumière un problème préoccupant qui exige une attention particulière. En tant que consommateur averti, vous devez vous mobiliser pour un avenir où l’achat d’un animal de compagnie se fait dans le respect de son bien-être. Mais aussi de la profession qui lui est dédiée.

