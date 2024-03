Une mystérieuse « ONG Suisse » alimente les rumeurs sur l’arrivée imminente des extraterrestres

L’avènement de rumeurs sur l’existence des extraterrestres est un phénomène récurrent qui suscite toujours autant d’intérêt et d’intrigue. Récemment, une mystérieuse « ONG Suisse » a attisé les spéculations en alimentant les conjectures sur une possible arrivée imminente d’entités extraterrestres. Cette situation a engendré un débat passionné entre les sceptiques et les croyants.

Avis de Jean-Claude Charbonnier, personnage plutôt controversé

Sur les réseaux sociaux, Jean-Jacques Charbonnier se demande si la France est en train de s’ouvrir davantage. Ancien médecin anesthésiste ayant abandonné sa pratique pour se consacrer à l’hypnose, il sera présent en tant que conférencier au Symposium Exovision à Limoges. Il exprime également son enthousiasme quant à cet événement, le qualifiant d’excellente nouvelle. Cependant, cette perspective optimiste pourrait ne pas être partagée par tous, en raison des positions controversées du docteur sur la vie après la mort. De plus, certains des autres intervenants du symposium sont également controversés, car ils entretiennent parfois des liens avec des théories complotistes. Ils partagent des croyances considérées comme « scientifiquement incorrectes ».

Inquiétude dans les rangs des experts

Certains experts expriment des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives sectaires lors des festivités prévues du 16 au 18 mars à Limoges. Le thème sera de « préparer l’Humanité aux rencontres avec nos amis célestes bienveillants« . Bien que le ministère de l’Intérieur rejette l’accusation de sectarisme, il appelle néanmoins à la vigilance. L’événement trouve ses origines en Suisse, à proximité de la frontière franc-comtoise, lancé par Alliances Célestes Internationales, présentée comme une « organisation non-gouvernementale » basée à Renens.

L’ONG laisse peu d’informations

Appelé par les journalistes de l’Est Républicain à l’origine de l’enquête, le directeur général Jean-Michel Raoux s’est montré peu enclin à la discussion. Il a déclaré : « Nous ne fournirons plus de réponses à aucune question avant le Symposium. Je peux simplement vous dire que notre organisation a été fondée il y a deux ans, que notre président est Suisse et que nous comptons 200 membres adhérents ». Lorsqu’on lui demande s’il est possible de contacter le président, il répond : « Je ne suis pas autorisé à vous donner son nom ». Cette réponse est surprenante, car une identité est disponible sur le site internet : Giovanni Ventre. M. Raoux ajoute seulement : « Il préfère rester discret pour des raisons personnelles ».

Avis du Bureau informatique du Canton de Vaud

Malgré les différentes tentatives de contact, il n’a pas été possible de retrouver la trace de l’ONG. Pas même le Bureau d’information du Canton de Vaud, ni la commune de Renens, ni même l’Office fédéral de la statistique n’ont pu y arriver. Il convient de noter que l’absence de ces informations ne prouve pas nécessairement que l’organisation n’existe pas.

En Suisse, les ONG et associations à but non lucratif ne sont pas tenues de s’inscrire au registre du commerce si elles n’ont pas d’activité commerciale. Cependant, il est légitime de s’interroger sur ce point, car l’organisation semble proposer une boutique en ligne ainsi que des événements payants. D’ailleurs, les tarifs minimum de 150 € pour une place aux conférences de Limoges, et de 147 € pour le gala final en témoignent. En ce qui concerne le président Giovanni Ventre, nos tentatives de le contacter sont restées vaines. Cette situation est plutôt ironique, étant donné que lui et son association semblent simultanément sur le point d’établir un contact avec des extraterrestres.

L’annonce énigmatique de cette prétendue « ONG Suisse » quant à l’imminence d’une rencontre avec des extraterrestres soulève davantage de questions que de réponses. Bien que cette spéculation stimule l’enthousiasme chez certains, elle souligne également la nécessité de faire preuve de discernement dans l’évaluation de telles affirmations.

