L’impact du brossage des dents sur la santé générale

La santé de nos dents et notre bien-être général sont intimement liés. En effet, afficher une dentition éclatante va bien au-delà de la simple esthétique. Le brossage des dents joue un rôle fondamental dans la préservation de notre santé globale. Des études ont d’ailleurs mis en lumière un lien souvent sous-estimé. Celui entre nos habitudes de brossage des dents et notre santé cardiaque, intestinale et même l’influence sur certains cancers. Une routine bucco-dentaire minutieuse pourrait être un facteur clé dans la lutte contre certaines maladies. On vous explique pourquoi !

La relation entre hygiène dentaire et maladies

Maladies cardiaques

L’hygiène dentaire ne se limite pas à la prévention des caries ou des maladies des gencives. Des recherches approfondies ont démontré que de bonnes habitudes de brossage des dents pourraient avoir un impact significatif sur la prévention des maladies cardiovasculaires. En effet, une étude japonaise souligne l’importance particulière du brossage des dents avant le coucher. Une autre révèle qu’un brossage fréquent peut réduire le risque de maladies cardiaques de 9%.

Cancers

Comme on dit : il vaut mieux prévenir que guérir ! Le brossage des dents va dans ce sens. En plus de réduire les maladies cardiaques et les AVC, il permet aussi d’éloigner certains types de cancer. Par exemple, le cancer de la bouche, de l’oropharynx, et potentiellement le cancer du pancréas et de l’œsophage. Ces cancers pourraient être dus à l’inflammation chronique et à l’exposition à des agents pathogènes buccaux. Deux facteurs qui influencent le risque de développement de tumeurs dans différentes parties du corps.

Perturbation de la flore intestinale

La flore intestinale joue un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques, y compris la digestion, la production de vitamines, la protection contre les agents pathogènes et le fonctionnement du système immunitaire. La perturbation de la flore intestinale, ou dysbiose intestinale, se produit lorsque l’équilibre des micro-organismes dans les intestins est dérangé. Cela peut entraîner une variété de problèmes de santé.

Le lien entre la santé bucco-dentaire et la flore intestinale s’explique par le fait que la bouche sert de point d’entrée principal pour les bactéries. Ces dernières peuvent ensuite se déplacer à travers le système digestif jusqu’aux intestins. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut donc augmenter la charge de bactéries pathogènes dans la bouche. Une fois avalées, elles vont perturber l’équilibre microbien dans l’intestin. Par exemple, certaines bactéries responsables de maladies parodontales, telles que Porphyromonas gingivalis, ont été associées à des changements dans la composition de la flore intestinale et à l’inflammation intestinale.

Ces déséquilibres peuvent contribuer à l’apparition de maladies MICI (maladies inflammatoires du colon et de l’intestin), du syndrome de l’intestin irritable (SII) ou de la colite. La recherche suggère aussi que la dysbiose intestinale peut jouer un rôle dans le développement de maladies auto-immunes et de certains types de cancer.

Nos 10 conseils pour votre brossage des dents

Choisir la bonne brosse à dents : optez pour une brosse à dents à poils souples et une tête de taille adaptée à votre bouche. Les poils souples sont moins susceptibles d’abîmer vos gencives ou l’émail de vos dents. Durée du brossage : brossez-vous les dents pendant au moins deux minutes, deux fois par jour minimum et passez à trois pour une santé optimale. Technique de brossage : placez votre brosse à dents à un angle de 45 degrés par rapport à vos gencives. Effectuez des mouvements courts et doux, en brossant tous les côtés de chaque dent. N’oubliez pas de brosser également la langue pour éliminer les bactéries et rafraîchir l’haleine, ce qu’on oublie souvent ! Changer de brosse à dents régulièrement : remplacez votre brosse à dents tous les 3 à 4 mois ou plus tôt si les poils commencent à s’effilocher. Utilisation du fil dentaire : le fil dentaire est essentiel pour éliminer la plaque et les débris alimentaires entre les dents, où la brosse à dents ne peut pas atteindre. Utilisez du fil dentaire au moins une fois par jour. Rincer après le brossage : utilisez un bain de bouche antiseptique pour aider à éliminer les bactéries restantes et améliorer l’hygiène buccale. Rincer la bouche avec de l’eau après le brossage peut également aider à éliminer tout résidu restant. Ne pas brosser trop fort : un brossage trop vigoureux peut endommager les gencives et l’émail des dents. Allez-y doucement ! Visites régulières chez le dentiste : même si vous n’aimez pas le dentiste, des examens dentaires et des nettoyages professionnels réguliers sont essentiels pour maintenir la santé bucco-dentaire et prévenir les maladies. Alimentation équilibrée : une alimentation riche en fruits, légumes, en probiotiques, faible en sucre contribue à la santé dentaire. L’eau est également meilleure pour vos dents que les boissons sucrées ou acides. Attention à la fréquence des snacks : grignoter fréquemment, surtout des aliments sucrés ou acides, peut augmenter le risque de caries. Essayez de limiter les collations entre les repas.

À retenir : le brossage du soir est le plus important

Plus vous vous brossez les dents, mieux votre santé se portera, mais surtout le soir ! En effet, il est vital puisque les bactéries vont séjourner toute la nuit dans votre organisme. Et la nuit, vous êtes censé guérir de vos maux et vous régénérer. Alors, on ne fait plus l’impasse.

De plus, n’hésitez pas à ajouter une séance de brossage des dents dans votre journée. Une étude publiée dans le European Heart Journal suggère que ceux qui se brossent les dents trois fois par jour ou plus voient leur risque de maladies cardiovasculaires réduit de 19%. Cela met en évidence qu’un petit changement dans votre routine quotidienne a un impact majeur sur votre santé à long terme.

Les personnes qui brossent leurs dents rarement ou pas du tout doivent à tout prix changer leurs habitudes pour préserver leur santé au global. Une bonne raison de faire du brossage des dents un rituel quotidien à ne surtout pas manquer.

Négliger sa santé bucco-dentaire peut donc avoir des conséquences bien plus graves que ce que l’on pourrait imaginer. Un bon brossage des dents est essentiel dans la prévention de toutes sortes de maladies. Adopter ces habitudes simples, mais efficaces, prouve une fois de plus que la prévention est la clé d’une longue vie en bonne santé.

