Lutter contre les virus de l’hiver : les 3 aliments naturels les plus intéressants de la saison

Rhume, grippe, toux, angine, bronchite, écoulement nasal, infections respiratoires, maux gastro-intestinaux… La liste est longue et elle ne fait pas rêver ! En effet, les maux de la période froide sont nombreux et l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot ! En plein milieu de la saison qui se termine vers la mi-fin mars, les virus de l’hiver circulent toujours et vous pouvez encore tomber malade. Alors, que vous ayez déjà succombé ou non au rhume, nous vous partageons des solutions naturelles et efficaces pour terminer la saison en beauté, mais surtout en santé ! C’est la dernière ligne droite, bon courage !

Des recettes naturelles pour éloigner les virus de l’hiver

Vous avez du miel et de l’ail chez vous ? Parfait, vous n’aurez pas besoin d’autre chose pour faire face aux virus de l’hiver. En effet, cette combinaison d’aliments booste vos défenses immunitaires, mais peut aussi réduire la gravité du rhume si vous l’avez contracté et aussi sa durée. Ainsi, plutôt que de vous jeter sur des médicaments, vous pouvez essayer d’ajouter dans votre routine ces deux aliments, mais aussi le fire cinder qui a le vent en poupe.

Le miel, la ruche vous veut du bien

Le miel a de nombreux bienfaits connus sur la santé grâce à ses propriétés antioxydantes, antibactériennes et antimicrobiennes. Ainsi, ce produit de la ruche soulage la toux, mais aussi d’autres infections respiratoires. Privilégiez un miel brut ou par exemple le miel de Manuka. À savoir, le miel brut est composé de polyphénols qui nourrissent le microbiote et la santé intestinale.

L’ail, l’allié miracle contre les virus de l’hiver

L’ail n’est pas un basique assaisonnement, mais il cache des vertus insoupçonnées pour lutter contre les maladies et guérir différents maux, dont les virus de l’hiver. Ainsi, il est un allié santé depuis la nuit des temps. C’est principalement en raison de sa composition à base d’alliine. Mâché et écrasé, ce composé se change en allicine, un autre composé qui booste l’action des globules blancs qui sont notre bouclier de protection contre les maladies.

De plus, le disulfure de diallyle et la cystéine s-allyle sont d’autres composés qui sont également antiviraux, anti-inflammatoires et antifongiques. Cependant, manger de l’ail cru peut être un vrai défi pour certains ! Commencez petit à petit, avec parcimonie, en saupoudrant vos plats d’ail finement émincé. Par ailleurs, la fermentation des aliments décuple leurs bienfaits en vous apportant des probiotiques naturels, ce qui est le cas de l’ail.

Le miel et l’ail sont donc deux aliments à consommer ensemble pour éloigner les virus de l’hiver. N’hésitez pas non plus à en ajouter dans votre alimentation régulièrement tout au long de l’année, car une bonne immunité s’anticipe. Voici une recette d’ail fermenté que vous pouvez préparer facilement vous-même :

Ajoutez de l’ail non épluché et légèrement écrasé dans un pot de miel ; Mélangez et laissez reposer durant une à deux semaines ; Consommez !

Le vinaigre de cidre de pomme ou “fire cider”, une concoction chaude intéressante

Une autre recette naturelle pour lutter contre les virus de l’hiver est le vinaigre de cidre de pomme. Encore une fois, la fermentation est au cœur de cette recette. En effet, il s’agit de pommes écrasées avec du sucre et de la levure et fermentées. Cette préparation, qui se boit chaude, apaise les symptômes du rhume et elle augmente aussi la variété des microbes dans les intestins, ce qui permet de booster la réponse immunitaire. Privilégiez des vinaigres de cidre bruts et non raffinés et ajoutez des épices (ail moulu, curcuma) et des herbes (thym, romarin) pour décupler les bienfaits.

Mais, comme tout est une question d’équilibre dans l’alimentation, bien que ces 3 aliments soient très intéressants, vous devez tester. En effet, c’est à vous de trouver la quantité et la fréquence de consommation optimale pour vous. Tout dépend de vos sensibilités, vos antécédents médicaux et vos éventuelles maladies. N’hésitez pas à en parler à des professionnels de santé et/ou observez les symptômes que vous pouvez rencontrer en cas de consommation de ces méthodes naturelles. Une chose est sûre, cela ne remplace pas une bonne hygiène alimentaire au global. Et vous, quels sont vos tips pour faire barrière aux virus de l’hiver ?

