Le phénomène des tueurs en série a longtemps fasciné l’imaginaire collectif. Et donc, pour ce vendredi 13, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir 13 histoires vraies de tueurs en série qui ont semé la terreur dans différents coins du monde.

1. Jack l’Éventreur, une affaire jamais résolue

À Londres, en 1888, une série de meurtres brutaux perpétrés contre des prostituées du quartier de Whitechapel a donné naissance à l’une des légendes criminelles les plus durables de l’histoire. Jack l’Éventreur, jamais identifié, a tué au moins cinq femmes.

La cruauté des crimes, associée à des lettres moqueuses envoyées à la police, a marqué l’ère victorienne. Malgré des enquêtes innombrables, le mystère demeure.

2. Ted Bundy : Un meurtrier qualifié de charmeur

Entre 1974 et 1978, Ted Bundy a terrorisé les États-Unis, séduisant ses victimes avant de les tuer. Ses crimes, souvent caractérisés par une violence extrême, se sont étendus sur plusieurs États. Ce qui rend Bundy si troublant, c’est son apparence charmante et son intelligence. Lors de son procès, il s’est même représenté lui-même. Condamné à mort, il a finalement été exécuté en 1989.

3. Jeffrey Dahmer : Le cannibale de Milwaukee

L’histoire de Jeffrey Dahmer est l’une des plus effrayantes du XXe siècle. Actif entre 1978 et 1991, Dahmer a attiré ses victimes dans son appartement, où il les a tuées avant de commettre des actes de cannibalisme.

La nature grotesque de ses crimes et les détails sordides révélés lors de son arrestation ont choqué l’Amérique. Condamné à perpétuité, il a été tué en prison en 1994. Évidemment, il y a la série Netflix si vous voulez voir cette histoire sous forme plus fictionnelle.

4. John Wayne Gacy : Le clown tueur, une histoire horrible

John Wayne Gacy, surnommé le « clown tueur », a tué au moins 33 jeunes hommes entre 1972 et 1978. Il utilisait son personnage de clown pour divertir les enfants lors de fêtes avant d’attirer ses victimes chez lui.

Son arrestation a révélé une série de crimes macabres, avec des corps enterrés sous sa maison. Son histoire a laissé une marque indélébile dans l’imaginaire collectif.

5. Aileen Wuornos : La tueuse d’hommes parmi ces tueurs en série

Aileen Wuornos est l’une des rares femmes reconnues comme tueuse en série. Active à la fin des années 1980, elle a abattu plusieurs hommes en Floride, prétendant agir en légitime défense.

Son histoire a suscité un grand intérêt médiatique, surtout après la sortie du film « Monster » en 2003, qui a retracé sa vie. Wuornos a été exécutée par injection létale en 2002. On peut avoir un aperçu de son histoire dans American Horror Story, à la saison 5.

6. Richard Ramirez : Le Traqueur nocturne, l’un des pires tueurs en série

Richard Ramirez, surnommé le « Night Stalker« , a terrorisé Los Angeles dans les années 1980. En 1984 et 1985, il a tué et torturé plus de 14 personnes. Ce qui distingue Ramirez, c’est son culte de Satan et les symboles sataniques qu’il laissait sur les scènes de crime. Il a été arrêté en 1985 et condamné à la peine de mort, mais il est décédé en prison en 2013.

7. H.H. Holmes : Le premier tueur en série américain

H.H. Holmes est souvent considéré comme le premier tueur en série des États-Unis. Dans les années 1890, il a construit un hôtel, surnommé le « Murder Castle« , à Chicago.

Il attirait ses victimes, les assassinait, puis vendait leurs squelettes à des écoles de médecine. Holmes a été capturé et pendu en 1896, après avoir avoué 27 meurtres, bien que le nombre réel de victimes pourrait être bien plus élevé.

8. Andrei Chikatilo : L’histoire terrible du boucher de Rostov

Andrei Chikatilo a semé la terreur en Union soviétique entre 1978 et 1990. Surnommé le « boucher de Rostov », il a tué au moins 52 femmes et enfants. Chikatilo ciblait des personnes vulnérables, les attirait dans des endroits isolés avant de les massacrer. Il a finalement été arrêté et exécuté en 1994.

9. Pedro Alonso López : Le monstre des Andes, un récit glaçant

Pedro Alonso López, également connu sous le nom de « Monstre des Andes », est l’un des tueurs en série les plus prolifiques de l’histoire. Actif dans les années 1970, il a avoué avoir tué plus de 300 jeunes filles en Colombie, en Équateur et au Pérou. Arrêté en 1980, son sort après sa libération est inconnu, ce qui rend son histoire encore plus terrifiante.

10. Albert Fish : Le vampire de Brooklyn parmi ces tueurs en série

Albert Fish, un tueur en série actif au début du XXe siècle, a choqué par ses pratiques de cannibalisme et de torture. Son crime le plus notoire est l’enlèvement et le meurtre d’une petite fille, Grace Budd, en 1928. Fish a été exécuté sur la chaise électrique en 1936, après avoir avoué plusieurs meurtres et écrit des lettres détaillant ses crimes.

11. Ed Gein : L’inspiration principale pour le film « Psychose »

Ed Gein, un fermier du Wisconsin, n’a peut-être pas tué autant de personnes que d’autres dans cette liste, mais ses crimes sont si macabres qu’ils ont inspiré plusieurs films d’horreur, dont « Psychose ». En 1957, la police a découvert des objets fabriqués à partir de parties du corps humain dans sa maison. Gein a été interné en hôpital psychiatrique, où il est décédé en 1984.

12. Belle Gunness : La veuve noire novégienne

Belle Gunness, une immigrante norvégienne vivant dans l’Indiana au début du XXe siècle, est soupçonnée d’avoir tué au moins 14 personnes, principalement des hommes qu’elle attirait avec des annonces matrimoniales. Elle faisait disparaître ses victimes pour s’approprier leur argent. Sa mort reste un mystère, certains croyant qu’elle a simulé sa propre disparition en 1908.

13. Charles Manson ou le gourou du chaos au sein de « La famille »

Bien que Charles Manson n’ait pas directement tué ses victimes, il a orchestré une série de meurtres brutaux à travers sa « famille » dans les années 1960. L’assassinat de Sharon Tate, actrice enceinte, et de quatre autres personnes en 1969 a secoué Hollywood. Manson, décédé en 2017, est resté un symbole du mal dans la culture populaire.

Ces 13 histoires de tueurs en série sont très glauques, mais elles font partie de l’histoire. Elles peuvent effrayer et nous rappellent que, finalement, le plus grand monstre dans ce monde, c’est peut-être l’humain. Dites-nous en commentaires si vous connaissiez ces histoires terrifiantes !

