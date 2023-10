13h13 : Vos projets se concrétiseront bientôt !

Parmi toutes les heures miroir et leurs significations, il y a l’heure miroir de 13h13 qui a une signification très profonde et positive pour vous. Du moins, si vous faites les bons choix, on vous en dit davantage.

13h13 : une transformation bénéfique ou maléfique

Si vous regardez l’heure par hasard et que vous tombez sur une heure miroir du type 13h13 (ou 17h17, 02h02, etc), cela s’appelle la synchronicité. Ça veut dire que votre inconscient et l’univers s’alignent pour vous envoyer un message important, un présage, un signe.

Dans le cas où vous voyez l’horaire 13h13, le présage est très positif, mais uniquement si vous faites les bons choix pour y accéder. Car cette heure est à double tranchant.

En effet, le numéro 13, au travers des âges, représentent autant le malheur que le bonheur. Il désigne les 12 apôtres et Jésus qui sont à table pour son dernier repas.

Un porte-malheur dans le sens où Jésus meurt après ce repas et il est le 13e à table (il a été crucifié un vendredi, cela vient de là pour le vendredi 13). Mais, c’est aussi un porte-bonheur dans le sens où après sa crucifixion, Jésus est revenu à la vie pour le meilleur, pour sauver les Hommes.

Se débarrasser du mauvais œil pour atteindre l’accomplissement

Il y a donc une consonance double. D’ailleurs, 13h13 est une heure très reliée au nombre 26 et au chiffre 8 en numérologie. Pourquoi ? 13 + 13 = 26 et le 26 réduit donne 8. D’abord le 26 : ce nombre est relié à une idée d’abondance, de bonheur, de joie et d’accomplissement. Sauf que de son côté, le chiffre 8 est davantage synonyme de malheur, de mauvais œil, d’intolérance.

Reliée à la carte du tarot de L’Arcane, l’heure de 13h13 évoque un changement qui peut se faire en bien comme en mal. Tout dépendra de vos choix, et les plus bienveillants seront donc à valoriser. C’est la fin de quelque chose et vous entamez un changement. Le renouveau pourrait être bénéfique comme très mauvais pour votre avenir.

Signification heure miroir 13h13 : Détruisez l’élément perturbateur

Deuil et renaissance s’entrechoquent. Mais pour renaître dans le bon sens, vous devez faire confiance à l’ange gardien Yeiazel.

Il vous crie de faire attention : quelqu’un vous veut du mal, quelqu’un de toxique se cache dans votre entourage. Et pour entamer une transformation bienveillante, vous devez vous débarrasser de sa mauvaise influence. Osez dire non, osez mettre fin à ce carnage pour sortir enfin de votre chrysalide.