Outer Dark : que sait-on du film avec Jacob Elordi et Lily-Rose Depp ?

Depuis plusieurs semaines, de nombreux cinéphiles et fans de littérature gothique attendent avec impatience la sortie du film Outer Dark avec Jacob Elordi et Lily-Rose Depp. Mais, que sait-on de ce film ?

Outer Dark : de quoi parle le roman original ?

Outer Dark, initialement, c’est un livre de la littérature gothique qui a été écrit par Cormac McCarthy et qui a été publié en 1968. Un roman qui a été salué par la critique pour son style et pour la profondeur de ses thèmes.

Le film devrait donc être une adaptation de ce livre. Mais, du coup, de quoi parle le roman, duquel sera inspiré le film ? Le roman tourne autour d’un frère et d’une sœur qui ont une relation incestueuse. Culla et Rinthy Holme vivent dans une cahute misérable des Appalaches dans le sud des États-Unis.

Mais, de leur relation incestueuse nait finalement un enfant, un enfant qui sera amené dans la forêt peu de temps après sa naissance par son père sans que sa sœur soit au courant. Cette dernière va donc rechercher son enfant, emmené par un vendeur ambulant, tandis que Culla partira à la recherche de celle qu’il aime, sa sœur.

Une adaptation cinématographique attendue pour 2026

Notez que le roman a déjà eu une adaptation en 2009 avec un court métrage indépendant par le réalisateur américain Stephen Imwalle. Mais, en 2026, nous attendons donc une adaptation au cinéma en long-métrage. Le film Outer Dark sera réalisé par László Nemes.

Ce réalisateur est connu pour plusieurs projets comme Sunset, Le Fils de Saul ou Orphelin en 2025. Pour 2026, le réalisateur nous propose deux films : Moulin (avec Gilles Lellouche) et Outer Dark. Notez cependant que nous ne sommes pas sûrs que le film sortira en 2026. Actuellement, nous n’avons pas de date officielle de sortie (au 27 janvier 2026) et nous n’avons pas encore de bande-annonce non plus.

Jacob Elordi devrait jouer le rôle principal

Tout ce que nous savons, c’est que nous devrions avoir deux acteurs très prolifiques en ce moment en tête d’affiche : Jacob Elordi et Lily-Rose Depp. Jacob Elordi est un jeune acteur qui a travaillé sur plusieurs gros projets récents et notamment sur deux autres films de l’univers gothiques : il a joué la créature dans Frankenstein, le film de Guillermo del Toro, aux côtés de Mia Goth.

Et il a joué dans Hurlevent avec Margot Robbie, un film qui sortira en février 2026. Avant cela, l’acteur a aussi joué dans Saltburn, dans The Kissing Booth et dans la série Euphoria, dont la nouvelle saison devrait sortir en 2026 également.

Lily-Rose Depp devrait rejoindre le casting

Et, dans Outer Dark, nous devrions également retrouver Lily-Rose Depp. L’actrice est la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Mannequin, elle est aussi actrice et elle a joué dans Le Roi, ou encore dans The Idol avec The Weeknd.

Mais, elle a aussi joué dans Nosferatu de Robert Eggers, film gothique de 2024. Notez qu’elle est aussi à l’affiche du film Werwulf, avec Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson et Ralph Ineson, là aussi un film d’inspiration gothique.

