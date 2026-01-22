Hunger Games, lever de soleil sur la moisson : quand sort le film ?

Il fallait bien y revenir. Non pas par nostalgie, ni par simple calcul de franchise, mais parce que Hunger Games est l’une de ces sagas qui n’ont jamais cessé de dialoguer avec le réel, même longtemps après la chute du Capitole et le dernier regard de Katniss Everdeen.

Avec Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, quelle date de sortie ?

Avec Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, adaptation du roman publié par Suzanne Collins en 2025, l’univers de Panem opère un mouvement de recul stratégique : au lieu de prolonger l’après, il retourne à l’avant, à ce moment précis où la violence devient spectacle, où la domination s’organise comme un rituel, où un adolescent encore inconnu est façonné par un système qui le dépassera toujours.

Le film est officiellement en développement chez Lionsgate, avec une sortie annoncée pour le 20 novembre 2026, une date déjà familière aux fans de la saga, historiquement associée aux grandes sorties de la franchise. Et, d’ailleurs, cette temporalité longue n’est pas anodine. Elle laisse entendre une volonté de produire un film événement, mais aussi de respecter la densité du matériau d’origine, loin d’une adaptation précipitée.

De quoi va parler de nouveau film Hunger Games ?

Lever de soleil sur la moisson se situe chronologiquement 24 ans avant les événements du premier Hunger Games, lors des 50e Hunger Games, également connus sous le nom de Deuxième Expiation.

Une édition particulière, cruelle même selon les standards de Panem, puisque le Capitole impose cette année-là une règle supplémentaire : le double de tributs, soit quarante-huit adolescents envoyés à la mort sous l’œil complaisant des caméras.

C’est dans ce cadre que le roman, puis le film, s’intéressent à un personnage déjà connu du public, mais encore largement mystérieux à ce stade de la saga : Haymitch Abernathy.

Avant d’être l’homme brisé, alcoolique, sarcastique, que Katniss et Peeta découvrent dans la trilogie originale, Haymitch est ici un jeune garçon du District 12, arraché à une vie déjà précaire pour être propulsé dans une arène pensée comme un laboratoire de cruauté.

Le récit ne cherche pas à héroïser à outrance. Il montre au contraire comment un vainqueur peut être fabriqué, puis détruit, par un système qui ne tolère ni l’insolence, ni l’intelligence stratégique lorsqu’elles échappent au contrôle du pouvoir central.

Un film qui devrait se montrer beaucoup plus viscéral que le film sur Snow

C’est là que Lever de soleil sur la moisson se distingue des précédents films. Là où La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur explorait la naissance idéologique du Capitole à travers le jeune Coriolanus Snow, ce nouvel opus se place du côté des dominés, mais sans naïveté.

Il ne s’agit pas d’un récit d’éveil ou de résistance pure, mais d’une autopsie de la survie, d’un regard clinique sur la manière dont un individu est contraint de jouer avec les règles de l’oppresseur pour rester en vie, quitte à y laisser une part irrémédiable de lui-même.

Que sait-on du casting ?

Côté casting, nous devrions avoir un très grand cru, avec notamment Joseph Zada pour jouer Haymitch Abernathy, mais aussi Mckenna Grace, Whitney Peak, Jesse Plemons qui jouera Plutarque, Maya Hawke, Lili Taylor, Ralph Fiennes pour jouer Snow, Elle Fanning pour jouer Effie, ou encore Glenn Close, et Billy Porter.

Quels thèmes et quelle esthétique ?

Sur le plan narratif, le film devrait rester relativement fidèle au roman de Suzanne Collins, qui adopte une écriture plus sombre, plus sèche, parfois presque désespérée. On y retrouve les mécanismes bien connus de Panem (la propagande, la mise en scène de la violence, la fabrication médiatique des tributs) mais avec un angle différent : celui de la punition collective, de l’exemplarité imposée par la terreur.

Les 50e Hunger Games ne sont pas conçus comme un spectacle ordinaire, mais comme un avertissement. Un rappel brutal de ce qui arrive quand les districts oublient leur place.

Visuellement, Lever de soleil sur la moisson devrait renouer avec une esthétique plus rugueuse que celle des derniers films de la saga principale. Moins de grandiloquence, moins d’effets spectaculaires gratuits, davantage de tension sourde, de cadres oppressants, d’images pensées pour mettre mal à l’aise plutôt que pour séduire.

L’arène elle-même, décrite dans le roman comme particulièrement instable et hostile, pourrait devenir un véritable personnage, un espace mouvant où la stratégie importe autant que la force brute.

