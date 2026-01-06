Si tu me venges : un film surprenant avec un très beau casting

Récemment, nous sommes tombés sur un film intriguant sur Netflix : Si tu me venges. Le film est passé relativement inaperçu auprès du public et auprès de la critique. Du coup, nous nous sommes dévoués et nous avons regardé le film. Voici notre présentation et votre avis.

Si tu me venges : un film pour adolescents, vraiment ?

« Si tu me venges… » est un film actuellement disponible sur Netflix et qui est sorti le 16 septembre 2022. Nous sommes en 2026 et nous étions fortement étonnés de ne pas avoir entendu parler de ce film avant. Pour cause, le casting est un 5 étoiles, avec plusieurs stars de séries cultes. Du coup, nous avons tenté l’expérience.

Au départ, nous étions cependant un peu dubitatifs, car ce film présente tous les codes d’un film pour adolescents. Et c’est ce qu’on se dit en regardant le début du film : on s’attend à une intrigue plate, à des complots et des trahisons, mais pas beaucoup plus.

Mais, finalement, en avançant dans le film, on se rend compte qu’il est beaucoup plus adulte que cela. Même si la base est quand même pensée pour les jeunes adultes, plusieurs éléments éloignent ce film du simple film pour ados, comme la présence de la sexualité ou de drogues (notamment de cocaïne et de champignons hallucinogènes).

Le thème du harcèlement et un gros plot twist

Le thème principal du film, lui, est un thème important qu’on soit adolescent ou adulte puisque le thème principal est le harcèlement. Le harcèlement scolaire, le harcèlement sur le physique, le body shaming et le slut shaming (partager des images d’une personne dans son intimité sans son consentement).

Et surtout, nous avons des rebondissements et un plot twist (non, je ne vais pas spoiler) qui rendent ce film très surprenant. Personnellement, je n’ai pas vu venir le plot twist (sauf un élément qui m’a fait douter). Et c’est un super point pour un film que je pensais être plat et sur la même ligne que les autres films pour adolescents.

Un casting qui vaut largement le détour

De plus, le casting fait du bien, car nous retrouvons beaucoup d’acteurs de séries à succès. Par exemple, nous avons Camila Mendes dans le rôle principal, qui joue aussi l’un des rôles principaux dans la série Riverdale. Dans l’un des rôles principaux, nous avons aussi Maya Hawke, qui s’est fait connaître en jouant Robin dans Stranger Things.

Puis, nous retrouvons aussi Austin Abrams, qui a joué Ethan dans la série Euphoria, mais aussi Sarah Michelle Gellar qui joue Buffy dans la série Buffy contre les vampires. Après, on retrouve aussi Sophie Turner qui a joué Sansa dans Game of Thrones, ou encore Alisha Boe qui a joué Jessica dans 13 Reasons Why.

Voici notre avis sur ce film disponible sur Netflix

Bref, sans spoilers, le film parle d’une jeune fille, Drea, qui se fait trahir par son petit ami et qui voit une vidéo intime d’elle être diffusée à tout le monde dans son lycée. Devenue une paria, elle rencontre finalement Éléonore, qui a été humiliée par son ex-copine un peu plus tôt. Ensemble, elles montent un plan de vengeance pour se venger de leurs exs.

✅ Les points positifs du film ❌ Les points négatifs du film Un film très surprenant, on pense que c’est un film pour ados banal, mais il y a des éléments très adultes et une thématique intense (le harcèlement). Malgré la prévention contre le harcèlement très bien faite dans le film, c’est aussi un très mauvais guide de comment réagir face à un harcèlement… Vous comprendrez pourquoi. Ne surtout pas reproduire la scène du repas… Les rebondissements et le plot twist, c’est vraiment bien pensé et vraiment bien écrit. C’est le genre de film où on se dit « mais oui ! Je ne l’avais pas vu venir ». Malgré tout, le film est quand même teinté d’un style « film pour adolescents », et il parait un peu oubliable quand on est adulte. Mais, on passe un bon moment. C’est plus du feel good. Le casting : nous retrouvons des acteurs de Riverdale, Game of Thrones, Buffy ou encore Stranger Things. La thématique du harcèlement est très forte dans ce film, c’est à la fois une bonne prévention et plusieurs types de harcèlements sont présentés.

Voici donc notre avis en un tableau, n’hésitez pas à nous donner votre avis sur ce film en commentaires. Alors, comptez-vous le regarder ?

