Jeff Bridges débute sa carrière sur grand écran en 1950, alors qu’il n’a que quatre mois. Il incarne un nourrisson dans « The Company She Keeps », marquant des débuts étonnamment précoces. Huit ans plus tard, il joue aux côtés de son père, Lloyd Bridges, dans la série télévisée « Remous ». Très vite, le jeu d’acteur devient une évidence, porté par un héritage familial solide. À seulement 22 ans, Jeff Bridges décroche une nomination à l’Oscar du meilleur second rôle. Cette reconnaissance arrive grâce à « La Dernière Séance », réalisé par Peter Bogdanovich. En 1974, « Le Canardeur » lui offre une nouvelle nomination aux Oscars. Dès lors, il s’impose comme l’un des comédiens les plus talentueux de sa génération.

En 1997, Jeff Bridges devient une figure culte grâce au rôle du Dude dans « The Big Lebowski ». En 2008, il surprend encore en incarnant le méchant du film de super-héros « Iron Man ». Dès lors, son rythme de tournage s’accélère nettement, sans jamais sacrifier la qualité. On le retrouve en 2009 dans « Away We Go », puis en 2010 dans « Les Chèvres du Pentagone ». La même année, « Crazy Heart » lui permet enfin de décrocher l’Oscar du meilleur acteur.

Iron Man (2008)

Avec « Iron Man », réalisé par Jon Favreau, Jeff Bridges participe à la naissance de l’univers cinématographique Marvel. Jeff Bridges y incarne Obadiah Stane, également connu sous le nom d’Iron Monger. Ce personnage occupe d’abord le rôle de commandant en second de Stark Industries, pour ensuite devenir l’ennemi de Tony Stark.

L’adaptation du comic-book « Iron Man » suscite les convoitises d’Hollywood depuis de nombreuses années. Dès le début des années 1990, Stuart Gordon manque de peu de concrétiser le projet. Par la suite, plusieurs grandes stars se passionnent pour le rôle, dont Nicolas Cage et Tom Cruise. En parallèle, de nombreux réalisateurs affichent leur ambition de porter le héros à l’écran. Parmi eux figurent Quentin Tarantino, Nick Cassavetes, ainsi que Joss Whedon.

True Grit (2010)

Changement radical de registre avec « True Grit », western signé Joel Coen et Ethan Coen. Adapté du roman de Charles Portis, le film devient leur plus grand succès financier. En 2011, il récolte dix nominations aux Oscars, sans toutefois remporter de statuette. L’intrigue se déroule en 1878, à Fort Smith. Mattie Ross, quatorze ans, cherche à venger la mort de son père John. Déterminée, elle engage le marshal Reuben J. « Rooster » Cogburn, réputé pour être le plus coriace de la région.

Jeff Bridges ne nourrit aucune illusion sur la morale du représentant de la loi qu’il incarne. « Rooster Cogburn est en quelque sorte un homme qui chevauche la loi. Il a un pied du bon côté et un pied du mauvais. » Toutefois, Mattie cherche un homme doté d’un courage absolu, et Rooster en possède à revendre. « Quelle que soit la difficulté, il affrontera la situation jusqu’au bout sans plier. » L’acteur souligne également la complexité du personnage de la jeune héroïne. « Le rôle de Mattie est le plus difficile du film. »

The Big Lebowski (1998)

Bien avant ce western revisité, Jeff Bridges avait déjà marqué le cinéma des frères Coen avec « The Big Lebowski ». Le film suit Jeffrey Lebowski, un fainéant sans emploi et grand amateur de bowling, qui se fait appeler « The Dude ». Un jour, il se fait agresser à son domicile, étant pris pour un riche millionnaire portant le même nom. Cette méprise l’amène finalement à rencontrer cet autre Jeffrey Lebowski, déclenchant une suite d’événements aussi absurdes qu’imprévisibles.

Le personnage incarné par Jeff Bridges s’inspire largement de Jeff Dowd, producteur indépendant rencontré par les frères Coen lors de la recherche d’un distributeur pour leur premier film. Le Dude apparaît dans chaque scène du long métrage, même si sa présence peut parfois se faire discrète.

Tron : L’Héritage (2010)

Avec « Tron : L’Héritage », Jeff Bridges plonge dans la science-fiction numérique. Réalisé par Joseph Kosinski, l’histoire suit Sam Flynn, vingt-sept ans, fils de Kevin Flynn, expert en technologie porté disparu depuis des années. En cherchant à comprendre ce mystère, Sam se retrouve aspiré dans un univers numérique hostile.

Pour incarner à nouveau le programme informatique CLU, Jeff Bridges est rajeuni numériquement d’environ trente ans. À l’époque du tournage, l’acteur est âgé de soixante-et-un ans, ce qui rend l’exploit technique particulièrement marquant. En parallèle, il interprète aussi Kevin Flynn sans effets visuels. Contrairement à son double numérique, ce personnage porte pleinement les traces du temps qui passe.

Comancheria (2016)

Dans « Comancheria », Jeff Bridges retrouve un western contemporain ancré dans la réalité sociale américaine. Présenté en mai 2016 au Festival de Cannes dans la sélection « Un certain regard », le film mêle habilement western moderne, thriller et film de casse. Il suit le parcours de deux frères texans qui enchaînent les braquages afin d’éviter la ruine financière de leur famille. Jeff Bridges y incarne Marcus Hamilton, un Texas Ranger qui se lance à leur poursuite.

David Mackenzie explique avoir souhaité mettre en scène « Comancheria » pour deux raisons essentielles. « Il ne s’agit pas d’une histoire manichéenne », précise-t-il, avant d’évoquer son désir de croiser plusieurs genres cinématographiques. « Ce qui m’a intéressé dans ce projet, c’est ce que j’appelle la “criminalité rédemptrice”, c’est-à-dire des personnages honnêtes qui transgressent la loi pour des raisons légitimes. »

Crazy Heart (2009)

« Crazy Heart » marque l’apogée de la carrière de Jeff Bridges. Réalisé par Scott Cooper, le film lui offre son premier Oscar, celui du meilleur acteur pour son interprétation de Bad Blake. Le film décroche aussi l’Oscar de la meilleure chanson originale pour « The Weary Kind ».

Bad Blake est une ancienne gloire de la musique country. Il survit désormais en jouant dans des bars et de petites salles du Sud-Ouest américain. Un soir, il rencontre Jean Craddock, journaliste locale, avec qui il s’attache. Afin de rendre son personnage alcoolique plus crédible, l’acteur accepte de prendre du poids. « J’ai mangé beaucoup de glaces entre les repas », confie-t-il.

The Fisher King: Le Roi Pêcheur (1991)

Dans « The Fisher King: Le Roi pêcheur », réalisé par Terry Gilliam, Jeff Bridges incarne un animateur radio brillant, mais très égocentrique. Un jour, il reçoit l’appel d’un auditeur mentalement instable. À la suite de cette intervention, l’homme commet une fusillade dans un restaurant avant de se donner la mort. Ce drame bouleverse Jack, qui perd son emploi et sombre peu à peu dans l’alcool, accablé par la culpabilité.

Avec dix récompenses pour vingt-et-une nominations, « The Fisher King: Le Roi pêcheur » s’impose comme un véritable succès critique et public. Le film marque durablement les esprits par la noirceur de son propos et sa dimension humaine. Cette reconnaissance confirme l’impact du film et la puissance du jeu de Jeff Bridges dans un rôle à contre-emploi.

Le Carnadeur (1974)

Retour aux origines avec « Le Canardeur », réalisé par Michael Cimino. On suit le braqueur de banque John « Thunderbolt » Doherty qui se lie d’amitié avec un jeune aventurier surnommé « Pied de Biche ». Ce dernier, incarné par Jeff Bridges, lui sauve involontairement la vie. Ensemble, ils décident de récupérer un magot d’un demi-million de dollars.

Aux côtés de Clint Eastwood, Jeff Bridges livre une prestation remarquée. Son interprétation du personnage de Pied de Biche lui vaut même une nomination aux Oscars. Le surnom légendaire de « Thunderbolt » attribué à John Doherty vient de son habitude à braquer les banques à l’aide d’un canon de 20 mm.

État second (1993)

Dans « État second », réalisé par Peter Weir, Jeff Bridges incarne un survivant de crash aérien. Il s’agit de l’adaptation du roman éponyme de Rafael Yglesias, qui signe également le scénario. À sa sortie, le film reçoit des critiques globalement positives, même s’il ne rencontre pas le succès espéré au box-office.

La réception critique souligne l’originalité du traitement du drame. « Quelle agréable surprise que ce film », peut-on lire, tant le sujet de l’accident d’avion est abordé de manière inédite. Le récit débute dans une atmosphère étrange, parfois inquiétante, avant de basculer vers un drame d’une grande intensité émotionnelle. « Jeff Bridges est un tout grand », saluent les critiques, qui louent également la justesse des seconds rôles.

Line of Fire (2017)

Avec « Line of Fire » de Joseph Kosinski, Jeff Bridges incarne Duane Steinbrink, le chef d’une brigade de pompiers. Il s’inspire directement de l’incendie de Yarnell Hill, survenu en 2013 à Yarnell, en Arizona. Le film s’attache autant à la dimension humaine qu’à la tension opérationnelle, en mettant en lumière le quotidien de soldats du feu confrontés à des choix vitaux.

La critique salue la puissance émotionnelle du long métrage. « C’est ce que j’appelle du beau et grand cinéma », peut-on lire, malgré une sortie restée relativement discrète. Le film est loué pour sa mise en scène soignée et son casting remarquable, au service d’un récit célébrant la fraternité et le courage. Qualifié de poignant, il reçoit des critiques globalement positives. Sur l’agrégateur américain Rotten Tomatoes, il affiche 87 % d’avis favorables sur 164 critiques, pour une note moyenne de 7,1 sur 10.

