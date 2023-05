Morgan Freeman est un acteur américain, réalisateur et producteur de cinéma. Il est né le 1er juin 1937 à Memphis, au Tennessee.

Diplômé du lycée de Greenwood, dans le Mississippi, Morgan Freeman rejoint l’Air Force à l’âge de 18 ans. Une fois ses obligations accomplies, il part s’installer en Californie pour étudier la danse et l’art dramatique au Los Angeles City College.

Il fait ses débuts en tant que comédien à Broadway en 1967 dans la reprise de « Hello Dolly! ». Il se fait rapidement remarquer au théâtre pour son interprétation dans « The Nigger Lovers ». Le comédien commence alors sa carrière cinématographique dès la même année en tenant essentiellement des seconds rôles pendant près de vingt ans. Freeman se fait remarquer pour la première fois par le public dans son rôle d’Easy Rider dans la série « The Electric Company ».

Au cinéma, Morgan Freeman s’impose bien plus tard avec son rôle de Fast Black dans le film « La Rue » sorti en 1987. Ce film lui a notamment valu de nombreuses récompenses comme le prix du meilleur second rôle masculin lors des New York Film Critics, Los Angeles Critics et National Society of Film Critics. Il obtient également sa première nomination aux Golden Globes. Avec « Miss Daisy et son chauffeur » (1989) et « Les Évadés » (1994), Morgan Freeman obtient ses premières nominations à l’Oscar du meilleur acteur. Découvrons les films et séries TV qui ont marqué l’histoire de l’acteur.

Sans plus attendre (2007)

« Sans plus attendre » est un film réalisé par Rob Reiner.

Sorti en 2007, ce film raconte l’histoire de deux amis retraités, Carter Chambers (Morgan Freeman) et Edward Cole (Jack Nicholson). À l’époque où il était enseignant de philosophie, Carter Chambers demandait chaque année à ses étudiants de dresser ce qu’il appelait la « bucket list ». Il s’agit d’une liste qui contient tout ce que ces jeunes rêvaient de faire, de voir ou d’expérimenter au moins une fois dans leur vie avant de mourir.

Un jour, Carter se retrouve dans la même chambre d’hôpital qu’Edward Cole. Les docteurs annoncent qu’ils ne leur restent que 6 mois à vivre, un an tout au plus. Carter se rappelle alors de sa bucket list et décide de rédiger la sienne. Carter note les choses qu’il aimerait faire sans réellement prendre la chose au sérieux. Un jour, Edward tombe accidentellement sur la liste et convainc son compagnon de partir réaliser ses rêves.

Les deux partent alors vers de nombreuses destinations à travers le monde : France, Tanzanie, Inde, Tibet, Hong Kong, etc. Leurs rêves se réalisent de la plus belle des façons, dans le rire et la bonne humeur.

Voici la bande-annonce du film :

Glory (1989)

Glory est un film de guerre sorti en 1989. Réalisé par Edward Zwick, il raconte l’histoire des volontaires du 54e régiment du Massachusetts pendant la guerre de Sécession. Ce régiment est le tout premier régiment américain constitué uniquement de soldats afro-américains dans un État du Nord.

En 1863, la guerre de Sécession fait rage aux États-Unis. Le soldat Robert Gould Shaw est promu au rang de colonel du 54e régiment, composé uniquement de volontaires dans une guerre qu’ils croient être la leur. Malheureusement, ces derniers se trompent.

Assignés à des tâches subalternes et méprisés par leurs officiers, les soldats du 54e régiment se révoltent. Avec Shaw à leur tête, les soldats volontaires se préparent alors à partir au feu.

Shaw réussit finalement à obtenir l’ordre d’aller au front, et il embarque alors ses soldats pour prendre d’assaut le Fort Wagner en Caroline du Sud. Le fort est réputé imprenable, mais les soldats afro-américains restent forts et parviennent à se hisser jusqu’à celui-ci. Le 54e régiment perd malheureusement plusieurs de ses soldats pendant l’assaut, y compris le colonel Robert Gould Shaw. Celui-ci est reconnu par l’armée américaine pour sa bravoure et est nommé héros de la guerre de Sécession.

Dans ce film, Robert Gould Shaw est interprété par l’acteur Matthew Broderick. Quant à Morgan Freeman, il sera engagé pour jouer le rôle du Sergent major John Rawlins.

Voici un extrait du film :

Gone Baby Gone (2007)

Gone Baby Gone est un thriller coécrit et réalisé par Ben Affleck. Sorti en 2007, ce film est une adaptation cinématographique du roman éponyme de Dennis Lehane.

Dans un quartier pauvre de Boston, une petite fille du nom d’Amanda est portée disparue. Suite à de multiples échecs de recherches menées par la police, la tante et l’oncle de la petite se mettent alors en action et décident de faire appel aux services des détectives privés Patrick Kenzie et Angie Gennaro.

Les deux détectives connaissent très bien leur quartier, au point de savoir qu’Hélène, la mère d’Amanda, est accro à la drogue. Plus leur enquête avance, plus ils découvrent les plus sombres secrets de la ville. Ils s’aventurent là où règnent les dealers, les criminels et les pédophiles. Mais tout cela ne les aide pas à avancer dans leur recherche de la petite Amanda.

Face à la pression médiatique, Remy Bressant, un enquêteur acharné, et le capitaine de police Jack Doyle (Morgan Freeman) vont aussi se pencher sur l’affaire. Tous vont découvrir que chaque ville, chaque habitant préserve de lourds secrets.

Au box-office, le film a récolté près de 20 millions de dollars aux États-Unis, après avoir passé onze semaines à l’affiche. Ce résultat reste tout de même décevant compte tenu du budget de sa production qui s’élève à plus de 19 millions de dollars. À l’international, le film ne fait pas mieux avec une recette de 14 millions de dollars. Toutefois, il parvient à se rattraper au box-office mondial avec une recette totale de 34 millions de dollars.

Ci-dessous la bande-annonce du film :

Now You See Me (2013)

Now You See Me est un film réalisé par Louis Leterrier, sorti en 2013.

Il raconte l’histoire de quatre prestigieux magiciens voleurs, connus pour jouer le rôle de « Robin des bois » en distribuant à chaque fin de spectacle de l’argent volé à leur cible.

Se faisant appeler « Les Quatre Chevaliers », ce groupe de brillants magiciens et illusionnistes enchaîne plusieurs spectacles dans plusieurs villes en proposant à chaque fois un show époustouflant. Leur première prestation se déroule à Las Vegas lorsqu’ils décident de braquer une banque située sur un autre continent. Ensuite, ils s’attaquent à leur « bienfaiteur », un banquier véreux, en transférant toute sa fortune sur les comptes bancaires du public du spectacle.

Face à cela, le FBI décide de prendre l’affaire au sérieux et envoie deux agents spéciaux sur le terrain. Les deux sont bien déterminés à arrêter les cavaliers avant qu’ils ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des braquages encore plus audacieux.

Face à son impuissance face aux cavaliers, l’agent spécial Dylan Rhodes décide de faire appel à Thaddeus Bradley (Morgan Freeman), un animateur de télévision spécialisé dans la démystification des tours de magie. Celui-ci révèle aux agents du FBI tous les secrets des quatre magiciens, en les assurant que le vol de la banque a été réussi grâce à des déguisements, des trucages vidéos et un « conditionnement de l’esprit » de la victime.

Au fil de l’enquête, Dylan est persuadé qu’un cinquième cavalier œuvre dans l’ombre pour aider le groupe. Sa capture pourrait alors être la clé de la réussite de l’enquête.

Par ici la bande annonce :

Invictus (2009)

Invictus est un film réalisé par Clint Eastwood. Sorti en 2009, ce film est basé sur le livre de John Carlin « Playing the Enemy, Nelson Mandela and the Game That Made a Nation » qui raconte les événements en Afrique du Sud avant et durant la Coupe du Monde de rugby de 1995.

Les acteurs principaux du film sont Matt Damon et Morgan Freeman. Ils jouent respectivement les rôles de François Pienaar, capitaine de rugby de l’équipe nationale sud-africaine et Nelson Mandela.

En 1994, Nelson Mandela devient le président de l’Afrique du Sud et décide de mettre immédiatement fin à l’Apartheid. Malheureusement, le pays reste profondément divisé sur le plan racial et économique.

Nelson Mandela se pose alors la question : un sport peut-il influencer l’état d’esprit des hommes ? Mandela, en tant que pacifiste, souhaite atteindre l’esprit du peuple et changer les mentalités. Pour lui, il faut savoir se changer soi-même pour pouvoir changer le reste.

Mandela transmet au capitaine des Springboks, François Pienaar, le poème « Invictus » de William Ernest Henley, dans lequel il est dit : « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. ».

Avec pour seule motivation l’union du peuple sud-africain, les deux leaders prennent alors le pari de se présenter au Championnat du monde de rugby en 1995.

Le film reçoit quelques distinctions, notamment durant la 81e cérémonie des National Board of Review Awards dont :

Le prix du meilleur film pour la liberté d’expression ;

Le prix du meilleur réalisateur pour Clint Eastwood ;

Le prix du meilleur acteur pour Morgan Freeman.

Voici sa bande-annonce officielle :

Les évadés (1994)

Les Évadés est un film de drame carcéral écrit et réalisé par Frank Darabont.

Sorti en salle en 1994, ce film s’inspire du roman court « Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank » de l’écrivain Stephen King, paru dans le recueil « Différentes Saisons ».

Le film plonge le téléspectateur dans l’histoire d’Andy Dufresne, un homme faussement accusé pour les meurtres de sa femme et de l’amant de celle-ci. Andy est alors condamné et envoyé au pénitencier de Shawshank. Pendant près de vingt ans passés dans le pénitencier, Andy va endurer de nombreuses difficultés, mais il réussit finalement à se lier d’amitié avec un autre détenu du nom de Red (Morgan Freeman).

Andy, le gentil banquier, et Red, le condamné à perpétuité, vont alors découvrir l’espoir comme l’ultime moyen de survie. Face à des conditions plus que terrifiantes et la menace omniprésente de la violence, les deux amis récupèrent leurs âmes et retrouvent la liberté dans leurs cœurs.

Le film fut un échec commercial lors de sa sortie au cinéma. Avec le temps, il acquiert le statut de film culte. Celui-ci figure désormais dans la liste des 100 meilleurs films de l’American Film Institute. Il se place également à la première place du classement des meilleurs films de l’Internet Movie Database.

En 2015, le National Film Preservation Board pour conservation à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis sélectionne le film pour son intérêt « culturel, historique, ou esthétique important ».

La bande-annonce du film ci-dessous :

Se7en (1995)

Se7en est un thriller psychologique réalisé par David Fincher. Sorti en salle en 1995, le temps a influencé le scénario du film. Le scénariste Andrew Kevin Walker est en effet passé dans la ville de New York à essayer de devenir écrivain. Les acteurs principaux du film sont Brad Pitt et Morgan Freeman.

Le film plonge les téléspectateurs dans l’enquête criminelle menée par les inspecteurs David Mills (Brad Pitt) et William Somerset (Morgan Freeman) lorsqu’ils traquent un tueur en série qui utilise les 7 péchés capitaux pour justifier ses meurtres.

À 7 jours de son départ à la retraite, l’inspecteur Somerset se met alors en tête de trouver ce criminel qui terrorise toute la ville. Se faisant appelé John Doe, le tueur prétend qu’il « nettoie » la société des maux qui la rongent. Pour cela, il commet 7 meurtres en rapport avec les 7 péchés capitaux. Il s’agit de la gourmandise, l’avarice, la paresse, l’orgueil, la luxure, l’envie et la colère.

Le film est à la fois un succès commercial et critique. Il a récolté près de 327 millions de dollars de recettes au box-office. Son budget de production de 33 millions de dollars.

Se7en marque notamment le début d’une amitié entre David Fincher et Brad Pitt qui vont par la suite collaborer sur d’autres projets de grande envergure.

Voici la bande-annonce du film :

Slevin (2006)

Slevin est un film sorti en 2006 et réalisé par Paul McGuigan.

Il plonge le téléspectateur dans la vie de Slevin, un jeune homme qui a peu de chance dans la vie.

La vie est en effet dure avec lui. En quelques jours, Slevin a perdu son appartement, découvert que sa copine le trompait, et s’est fait voler ses papiers. Le jeune homme atteint ses limites et décide de se changer les idées en s’envolant vers New York. Là-bas, il habite quelque temps dans l’appartement d’un ami, Nick Fisher. Malheureusement, sa malchance va le poursuivre jusque-là.

Durant son séjour, New York est en pleine ébullition. Deux de ses plus grands parrains, le Rabbin et le Boss (Morgan Freeman) se battent sans arrêt pour essayer d’avoir le contrôle du territoire. Autrefois amis, les deux sont devenus les pires ennemis lorsque le Boss décide de faire tuer le fils du Rabbin après l’assassinat du sien.

Pour y parvenir, le Boss demande à Goodkat de passer l’action. Le plan de Goodkat est très simple : trouver une personne qui doit énormément d’argent au Boss et l’obliger à exécuter le sale boulot en échange de l’annulation de sa dette. Le candidat idéal est Nick Fisher, l’ami de Slevin.

Au box-office, le film a connu un succès commercial plutôt correct en rapportant près de 56 millions de dollars de recettes pour un budget de production de 27 millions de dollars.

Pour visionner la bande-annonce, cliquez sur le lien ci-dessous :

Robin des Bois, prince des voleurs (1991)

Robin des Bois, prince des voleurs est un film d’aventure réalisé par Kevin Reynolds. Sorti en 1991, ce film est une adaptation cinématographique de la légende du célèbre héros anglais : Robin des Bois ou Robin Hood.

En l’an 1193, le Roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion est fait prisonnier par les Autrichiens. Robin de Locksley décide de retourner sur l’île de Grande-Bretagne après s’être évadé d’une geôle à Jérusalem, suite à une croisade des plus périlleuses.

Robin est accompagné par Azeem (Morgan Freeman), un Maure qu’il a libéré. Cependant, Robin constate avec horreur que ses terres natales ont été mises à feu et à sang. Le Shérif de Nottingham est derrière toute cette machination. Ce dernier continue d’opprimer les populations locales en agissant comme un vrai tyran.

Robin est alors considéré comme un hors-la-loi, ce qui l’oblige à partir se réfugier dans la forêt de Sherwood. Là-bas, il fait la rencontre de brigands et s’allie avec eux pour tenir tête au Shérif. Ce dernier souhaite par ailleurs à s’emparer du trône royal.

Robin prend le commandement du groupe et encourage ses hommes à lutter contre le Shérif Nottingham. Il leur apprend alors à se défendre. Robin dérobe les richesses des soldats et des convois qui traversent, puis redistribue ses gains aux pauvres du royaume.

À sa sortie, le film a connu un succès commercial assez important. Il récolte près de 390 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 50 millions de dollars.

Voici sa bande-annonce officielle :

Million Dollar Baby (2004)

Million Dollar Baby est un film réalisé et joué par Clint Eastwood.

Sorti en 2004, ce film est une adaptation de la nouvelle « La Fille à un million de dollars » de F. X. Toole. Le film s’appuie sur l’univers de la boxe anglaise féminine. Il plonge le téléspectateur dans diverses thématiques telles que la réussite à tout prix, les rapports interfamiliaux, le handicap, la mort, le sens de la vie, la culpabilité, l’euthanasie et l’accomplissement personnel.

Autrefois entraîneur de boxe réputé, Frankie Dunn dirige aujourd’hui une petite salle de boxe régionale. Il se fait accompagner de son meilleur ami et ancien boxeur Eddie « Scrap-Iron » Dupris (Morgan Freeman).

Rejeté depuis plusieurs années par sa fille, Frankie s’est alors replié sur lui-même. Depuis, le vieil homme vit dans un désert affectif. Il évite également toute relation qui pourrait accroître sa douleur et sa culpabilité.

Un jour, Maggie Fitzgerald, jeune boxeuse de 31 ans, pousse la porte du gymnase à la recherche d’un coach. Son arrivée va bouleverser la vie de Frankie. Au début, Frankie est réticent à l’idée d’entraîner la jeune femme, mais il change rapidement d’avis lorsqu’il voit la détermination de Maggie. Elle enchaîne alors les KO rapides et devient rapidement l’un des favoris du public.

Le film se voit remettre plusieurs prix prestigieux comme :

L’Oscar du meilleur film ;

L’Oscar du meilleur réalisateur pour Clint Eastwood ;

L’Oscar de la meilleure actrice pour Hilary Swank ;

L’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Morgan Freeman ;

Le Golden Globes du meilleur réalisateur pour Clint Eastwood ;

Le Golden Globes de la meilleure actrice dans un film dramatique pour Hilary Swank.

Voici la bande-annonce du film :