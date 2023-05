Mark Wahlberg est né le 5 juin 1971 à Boston, dans le Massachusetts. Il est acteur, producteur de cinéma et chanteur américain. Sa carrière débute très tôt dans le domaine musical lorsqu’il se lance aux côtés de son frère Donnie Wahlberg dans le groupe New Kids On The Block. Sous le pseudonyme de Mary Mark, il est le rappeur dans le groupe Marky Mark and the Funky Bunch entre 1991 et 1993. En 1994, il entame sa carrière d’acteur avec son premier film Opération Shakespeare.

Il obtient son premier rôle important aux côtés de Leonardo DiCaprio dans le film Basketball Diaries. Mark Wahlberg remporte ensuite un large succès critique pour son interprétation de la star du porno Dirk Diggler dans le film Boogie Nights de Paul Thomas Anderson.

Mark Wahlberg est aussi très actif en tant que producteur, notamment sur le petit écran avec des séries TV populaires comme En Analyse, Entourage, Boardwalk Empire, Shooter et Ballers.

Pour mieux comprendre son succès fulgurant, voici un récapitulatif des meilleurs films et séries TV de Mark Wahlberg.

Ted (2012)

Ted est un film écrit, produit et réalisé par Seth MacFarlane. Sorti en 2012, le film raconte l’histoire d’un jeune garçon et de son ours en peluche.

En 1985, John Bennett (Mark Wahlberg), à peine âgé de huit ans, est un petit garçon solitaire. Le soir de Noël, il décide de faire le vœu que son ours en peluche qu’il vient de recevoir prenne vie. Par la même occasion, il fait le vœu que cet ours soit son meilleur ami pour la vie. Miraculeusement, son vœu sera exaucé, et Ted (l’ours en peluche) prend vie. L’histoire du petit John Bennett devient célèbre et attise la curiosité de nombreuses personnes.

27 ans plus tard, en 2012, John et Ted vivent toujours ensemble. Malheureusement, cette cohabitation empiète sur la vie amoureuse de John qui sort depuis quatre avec Lori. En effet, John et Ted se comportent comme des gamins lorsqu’ils sont ensemble, ce qui commence à embêter Lori. Les deux passent la majorité de leur temps à boire des bières, fumer de la drogue et regarder des séries de Flash Gordon.

Dans ce film, on retrouve des acteurs de renom comme Mila Kunis (Lori), Seth MacFarlane (voix de Ted) ou encore Ted Danson.

Au box-office, Ted est 9e plus grand succès américain en 2012, tous genres confondus. Il a également occupé la 1re place des films comiques dans ce classement. Le film a rapporté aux États-Unis et au Canada 218 millions de dollars, en restant 17 longues semaines à l’affiche. À l’étranger, Ted était tout aussi populaire en générant presque 290 millions de dollars.

Voici la bande-annonce du film :

Ted 2 (2015)

Sorti en 2015, il s’agit de la suite du premier film du même nom. Toujours écrit et produit par Seth MacFarlane, ce second opus plonge le téléspectateur dans une histoire assez insolite : la légalisation de l’existence de Ted, l’ours en peluche.

John Bennett, aujourd’hui divorcé de Lori depuis six mois, vit toujours à Boston. Quant à Ted, il a emménagé avec Tammi-Lynn, la « blonde de ses rêves ». Les deux se sont d’ailleurs mariés et travaillent ensemble dans un supermarché dans leur quartier.

Après une petite dispute après leur un an de mariage, les deux se mettent d’accord pour avoir un enfant et commencer une véritable vie de famille. Malheureusement, comme Ted n’est pas doté de spermatozoïdes, lui et Tammi-Lynn s’accordent pour trouver un donneur de sperme. Aidé par John, le couple n’arrive pas à trouver le candidat « idéal » pour leur projet. C’est alors qu’ils pensent à l’adoption.

Le trio s’embarque alors dans un roadtrip vers New York afin d’essayer de convaincre le célèbre avocat des droits civils Patrick Meighan de porter leur dossier en appel. Leur objectif est de prouver que Ted, un ours en peluche accro à la bière et à la drogue, possède les mêmes droits que n’importe quel individu américain accro à la bière et à la drogue.

Mark Wahlberg reprend son rôle en tant que John Bennett et Seth MacFarlane fait encore la voix de Ted. Amanda Seyfried joue le rôle de Samantha L. Jackson et Jessica Barth joue le rôle de Tammi-Lynn.

Pour visionner la bande-annonce du film, c’est par ici :

Basketball Diaries (1998)

Basketball Diaries est un film inspiré du roman de Jim Carroll. Sorti en salle française en mai 1998 et réalisé par Scott Kalvert, le film reprend l’histoire de quatre copains dissipés d’une école catholique de New York. Tous les quatre partagent une passion en commun : le basket.

Lorsque Bobby succombe à la leucémie, Jim et ses amis doivent faire face aux dures réalités de la vie. Pour eux, la vie devient de plus en plus absurde. Pour se réconforter, Jim décide alors de se confier à son journal intime. Sauf que ni l’écriture ni le sport ne l’empêche de devenir dépendant à la drogue.

Témoin de son train de vie de plus en plus toxique, sa mère finit par le mettre à la porte et son école fait de même.

Du genre dramatique, le film se concentre alors sur la longue descente aux enfers de Jim Carroll, joué par Leonardo DiCaprio. Quant aux amis de Jim : Pedro, Neutron et Mickey, ils sont respectivement joués par James Madio, Patrick McGaw et Mark Wahlberg.

Ci-dessous la bande-annonce du film :

Traque à Boston (2016)

Traque à Boston est un film réalisé par Peter Berg. Sorti en 2016, il revient sur l’enquête autour du double attentat du marathon 2013 de Boston.

Les citoyens de Boston sont encore sous le choc des récents événements qui ont frappé la ville. De multiples explosions ont en effet retenti dans toute la ville, causant ainsi une alerte générale. Le sergent de police Tommy Saunders (Mark Wahlberg) prend en charge l’enquête et rejoint les enquêteurs sur le terrain. Ces derniers ont pour mission de traquer et arrêter les auteurs des explosions avant qu’ils ne frappent à nouveau.

Au cours de son enquête, Tommy Saunders croise le chemin de l’agent spécial Richard Deslauriers, du commissaire Ed Davis, du sergent Jeffrey Pugliese et de l’infirmière Carol Saunders. De là, commence alors un récit sans concession qui évoque la chasse à l’homme la plus complexe jamais mise en œuvre par la police américaine. Ce film est un fabuleux hommage à ses héros du quotidien.

Au box-office américain et canadien, Traque à Boston récolte près de 31 millions de dollars.

Voici la bande-annonce :

Boogie Nights (1998)

Boogie Nights est un film du genre dramatique réalisé par Paul Thomas Anderson. Sorti en salle en 1998, il retrace la vie du jeune Eddie Adams interprété par Mark Wahlberg.

Vers la fin des années 1970, Eddie Adams travaille en tant que plongeur dans une boîte de nuit de Fernando Valley, à Los Angeles. Le jeune homme mène une vie de famille peu enviable avec un père muet et une mère hystérique qui lui reproche d’être un raté.

Un soir, il est repéré par Jack Horner, un réalisateur de film pornographique. Celui-ci remarque en effet la taille impressionnante de son pénis qui n’hésite pas une seconde à le propulser dans le monde du cinéma porno. Grâce à son talent pour le jeu d’acteur pornographique, Eddie Adams va rapidement se faire un nom et trouver un succès phénoménal. Travaillant sous le nom de Dick Diggler, Eddie va alors rencontrer deux années consécutives de succès en remportant plusieurs récompenses pour ses films.

Pour visionner la bande-annonce officielle, c’est ci-dessous :

Père Stu : un héros pas comme les autres (2022)

Père Stu : un héros pas comme les autres ou Father Stu est un film réalisé par Rosalind Ross et sorti en 2022.

Le film s’inspire de la véritable histoire de Stuart Long, un ancien boxeur devenu prêtre catholique. Cette histoire plonge le téléspectateur au cœur de son autodestruction jusqu’à sa rédemption.

Stuart Long a toujours été un sportif. Plus jeune, il jouait au football, puis rêvait de devenir acteur. Au final, il décide de faire de la boxe et rencontre un incroyable succès dans ce domaine. Après avoir franchi le point culminant de sa carrière de boxeur, Stuart se bat désormais pour donner un sens à sa vie. Après avoir frôlé la mort dans un accident de la route, Stuart Long décide de se tourner vers la religion. Sa vision des choses change et il découvre une nouvelle foi et sa véritable vocation. En devenant prêtre, Stuart souhaite désormais consacrer sa vie à aider autrui.

Interprétant le rôle de Stuart Long, Mark Wahlberg livre une performance très touchante, faisant honneur à son statut de grand acteur hollywoodien.

Ci-dessous le lien vers la bande-annonce du film :

Deepwater (2016)

Deepwater est un film catastrophe réalisé par Peter Berg. Sorti en 2016, ce film reprend les événements de la plus grande catastrophe pétrolière de l’histoire. Il s’agit de l’explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon, survenue le 20 avril 2010.

Deepwater Horizon est une plate-forme pétrolière qui tourne non-stop dans le but de générer un profit de 800 millions de litres de pétrole dans les profondeurs du golfe du Mexique. Dans cette œuvre, on va suivre le quotidien de Mike Williams, un électricien sur la plate-forme, et père de famille. Il connaît parfaitement les risques de son métier, mais il fait confiance au professionnalisme de son patron Jimmy Harrell.

Par contre, Mike a des doutes concernant la société locataire de la plate-forme. Dirigée par Donald Vidrine, la société ne pense en effet qu’à son bénéfice personnel au détriment de la sécurité de toute l’équipe. Malgré le refus des techniciens, Donald Vidrine décide tout de même de faire déplacer le Deepwater Horizon, causant un effroyable accident. La société locataire est alors loin de se douter que les 5 millions de barils sous leurs pieds sont sur le point d’exploser. Mike et ses collègues vont ainsi tenter de sauver la plate-forme et leur vie, avant qu’une éruption de pétrole se produise et que le puits s’enflamme.

Le film reçoit une nomination aux Oscars en 2017 dans la catégorie des meilleurs effets visuels. Mike Adams est interprété par Mark Wahlberg qui décroche le rôle principal du film en août 2014. Au box-office, Deepwater récolte près de 61 millions de dollars de bénéfice.

Pour visionner la bande-annonce, cliquez sur le lien ci-dessous :

Invincible (2006)

Invincible est un film réalisé par Ericson Core. Inspiré de l’histoire vraie de Vince Papale, ce film sorti en 2006 raconte comment Vince réussit à rejoindre son équipe favorite : les Philadelphia Eagles.

Fan de football américain âgé de 30 ans et issu d’un milieu modeste, Vince Papale réussit l’impossible en intégrant l’équipe des Eagles après avoir perdu sa femme et son travail. Ses rêves les plus se réalisent alors et il évoluera au poste de Wide Receiver.

Le weekend de sa sortie, le film a enregistré près de 17 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Au final, Invincible aura enregistré des recettes de 57 millions de dollars dans le pays et seulement 673 000 dollars dans le reste du monde. Mark Wahlberg interprète le rôle de Vince Papale.

Du sang et des larmes (2013)

Du sang et des larmes est un film de guerre écrit et réalisé par Peter Berg. Sorti en 2013, le film est basé sur le livre « Le Survivant » paru en 2007. Ce dernier s’inspire de faits réels ayant eu lieu en Afghanistan le 28 juin 2005. Il retrace l’échec de l’opération Red Wings des SEALs face aux talibans.

Marcus, Mike, Matt et Danny sont quatre soldats des SEALs qui ont pour mission d’éliminer Ahmad Shah. Ce dernier est un haut placé taliban responsable de la mort d’une vingtaine de militaires de la Navy une semaine plus tôt. Les quatre soldats se font déposer en hélicoptère et marchent jusqu’aux alentours du village où se situe Ahmad Shah.

Installés dans les hauteurs environnantes, des bergers découvrent la planque du chef taliban. Incapable de contacter leur base militaire pour obtenir des ordres, les soldats des SEALs décident alors de relâcher les bergers, et annulent la mission. Les talibans du village sont informés de la présence des soldats américains et décident de se mettre en chasse.

Trois des quatre soldats se font tuer dans le combat qui suit. Un hélicoptère intervient pour leur porter secours, mais il se fait descendre par une roquette et s’écrase, tuant tous les passagers. Marcus Luttrell (Mark Wahlberg), le seul survivant, est récupéré par les Afghans. Ces derniers l’emmenent dans un village aux alentours et vont le protéger, en vertu d’un code d’honneur ancestral.

Vous pouvez consulter la bande-annonce du film ici :

Les infiltrés (2006)

Les infiltrés est un film policier réalisé par Martin Scorsese. Sorti en 2006 en salle, ce film est en réalité un remake du long métrage hongkongais « Infernal Affairs ». Ce dernier date de 2002 et réalisé par Andrew Lau et Alan Mak.

Le film plonge le téléspectateur dans une fabuleuse histoire de lutte sans merci entre la police et la pègre irlandaise. Afin de mettre fin au règne du parrain Frank Costello, la police décide d’infiltrer son gang avec un « bleu » issu des bas quartiers, Billy Costigan.

Pour rendre son identité d’agent infiltré crédible, Billy décide de faire de la prison. Il réussit à attirer l’attention de Costello qui finit alors par l’intégrer dans son gang. En parallèle, Colin Sullivan, un enquêteur de la promotion de Billy, décide également d’infiltrer le gang de Costello. Il va jouer la taupe dans la police. Risquant à tout moment d’être démasqués, Billy et Colin n’ont guère le choix que de mener une double vie. Cela leur fait perdre la tête et leur identité.

Lors de la première semaine de sa sortie, le film reçoit des critiques positives dans la presse. Il remporte notamment de nombreuses récompenses, dont l’Oscar du meilleur film en 2007 et l’Oscar du meilleur réalisateur pour Martin Scorsese.

Billy Costigan est interprété par Leonardo DiCaprio et Colin Sullivan est joué par Matt Damon. Quant à Mark Wahlberg, il joue le rôle du sergent Sean Dignam, chef adjoint de l’unité des agents infiltrés de la police d’État du Massachusetts.

Ci-dessous pour voir la bande-annonce :