Keri Russell, née le 23 mars 1976 à Fountain Valley en Californie, grandit sous les projecteurs. Elle débute très jeune au Mickey Mouse Club, alors qu’elle partage la scène avec Britney Spears et Justin Timberlake. Cette expérience lui ouvre les portes du métier et lui donne un vrai élan. En 1992, elle apparaît pour la première fois au cinéma dans « Chérie, j’ai agrandi le bébé », puis enchaîne divers rôles au cinéma et à la télévision.

Elle trouve toutefois la consécration en 1998 grâce à la série « Felicity ». Alors que sa carrière prend de l’ampleur, elle choisit pourtant de faire une pause. Elle revient un an plus tard avec « Les Bienfaits de la colère », une comédie dramatique qui relance joliment son parcours. J. J. Abrams, créateur de « Felicity », la contacte ensuite pour « Mission : Impossible III », où elle incarne l’agent Lindsey Farris. En 2023, elle revient sur le devant de la scène avec « Crazy Bear », une comédie noire où elle tient le rôle principal.

Chérie, j’ai agrandi le bébé (1992)

« Chérie, j’ai agrandi le bébé » est un film réalisé par Randal Kleiser. Cet opus n’atteint malheureusement pas le succès du premier volet, mais il prolonge tout de même la franchise. Il ouvre néanmoins la voie à un troisième film, à une série télévisée ainsi qu’à plusieurs attractions. Keri Russell y interprète Mandy Park, la petite amie de Nick et la baby-sitter du jeune Adam.

La critique reste pourtant sévère. Beaucoup regrettent l’énergie du premier film, alors que cette suite paraît moins drôle et moins bien jouée. L’histoire semble aussi manquer d’intérêt, ce qui alimente l’idée que cette suite existe surtout pour des raisons commerciales.

La Planète des singes : L’Affrontement (2014)

« La Planète des singes : L’Affrontement » est un film de science-fiction réalisé par Matt Reeves. Le scénario, signé Mark Bomback, Rick Jaffa et Amanda Silver, prolonge directement l’histoire de « La Planète des singes : Les Origines ». Keri Russell y incarne Ellie.

La franchise commence durant les 50 ans de l’œuvre originale de Pierre Boulle. Depuis 1963, ce récit connaît de nombreuses vies. Il inspire en effet huit adaptations cinématographiques, deux séries télévisées ainsi que plusieurs bandes dessinées. L’univers s’étend aussi en librairie. Alex Irvine adapte ce volet en roman, alors que Greg Keyes écrit une préquelle située entre ce film et le précédent. Ces livres paraissent entre mai et juillet 2014, suivis d’un art book dédié aux deux préquelles.

Felicity (1998)

« Felicity » est une série créée par J.J. Abrams et Matt Reeves. On y suit Felicity Porter, une jeune femme qui quitte tout pour rejoindre l’université de New York. Keri Russell incarne Felicity, un rôle qui marque durablement sa carrière.

Lors de la saison 2, Keri Russell apparaît avec les cheveux coupés, sans sa longue chevelure bouclée. À ce moment-là, la WB déplace la série au dimanche soir. Les audiences baissent alors, et la chaîne accuse… la coupe de cheveux de l’actrice. On interdit dès lors au reste du casting de changer de look. On apprend pourtant plus tard que cette transformation ne vient pas de Keri Russell. Elle suit en réalité un choix scénaristique prévu par J.J. Abrams et Matt Reeves.

Wonder Woman (2009)

« Wonder Woman » est un film d’animation réalisé par Lauren Montgomery et sorti directement en vidéo en 2009. Il s’agit du quatrième opus de la collection DC Universe Animated Original Movies. Le récit propose une histoire originale qui revisite les origines de l’héroïne créée par William Moulton Marston. Keri Russell prête sa voix à Wonder Woman, un rôle qui met en avant son jeu vocal dynamique.

Le film reçoit un accueil plutôt positif. Les graphismes tiennent bien la route, alors que les scènes d’action profitent d’une chorégraphie réussie. Le scénario reste simple, mais crédible. Il apporte même une explication logique au célèbre costume de l’héroïne, ce qui surprend agréablement. Beaucoup découvrent grâce à ce film qu’une adaptation en prises de vues réelles serait tout à fait possible.

Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker (2019)

« Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker » est un space opera écrit et réalisé par J.J. Abrams. Ce neuvième volet clôt la saga Star Wars et succède directement à « L’Épisode VIII : Les Derniers Jedi ». Colin Trevorrow devait d’abord écrire et réaliser le film, mais il quitte le projet en 2017. Lucasfilm rappelle alors J.J. Abrams, déjà à la tête du premier épisode de la nouvelle trilogie. Ce dernier chapitre met en scène l’ultime affrontement entre la Résistance et les Sith. Keri Russell y incarne Zorii Bliss.

Quelques semaines avant la sortie du film, une anecdote surprend les fans. J.J. Abrams révèle en effet dans Good Morning America que le scénario a brièvement fuité sur eBay. Une gaffe qui aurait pu gâcher la découverte de ce dernier épisode.

Mission Impossible 3 (2006)

« Mission : Impossible III », réalisé par J.J. Abrams, s’impose comme un succès critique et rapporte près de 400 millions de dollars dans le monde. Keri Russell y incarne Lindsey Farris, présentée comme la recrue la plus brillante de la FMI.

Le long-métrage bénéficie d’un budget de 150 millions de dollars, un record pour un réalisateur débutant. Le tournage se déroule en grande partie dans un studio particulier de Paramount. Ce lieu avait accueilli exclusivement les épisodes de Star Trek pendant dix-huit ans.

Crazy Bears (2023)

« Crazy Bear » est un film réalisé par Elizabeth Banks. L’histoire s’inspire d’un fait réel survenu en 1985. Un ours noir avait découvert de la cocaïne dans un sac abandonné dans la forêt nationale de Chattahoochee-Oconee. L’animal en avait ingéré une grande quantité avant de mourir peu après. Keri Russell joue Sari, une infirmière plongée malgré elle dans ce chaos.

Le scénariste Jimmy Warden découvre cette histoire par hasard, en naviguant sur Internet. Il se rend vite compte qu’il est plus fasciné par le destin de cet ours drogué que par les activités du criminel Thornton. Il tombe alors sur un commentaire bref, mais marquant. On y explique que l’ours aurait survécu cinq minutes, devenant durant ce court instant le prédateur le plus furieux que la planète ait connu.

Les Bienfaits de la colère (2005)

« Les Bienfaits de la colère » est une comédie dramatique et romantique écrite et réalisée par Mike Binder. On y suit Terry, une femme abandonnée par son mari, qui tente de garder le contrôle de sa vie et de ses quatre filles. Elle trouve un soutien fragile auprès de son voisin Denny, alors que l’alcool semble devenir une échappatoire. Keri Russell incarne Emily Wolfmeyer, l’une des filles de Terry.

La trame s’inspire en partie de l’histoire personnelle de Mike Binder. Il confie d’ailleurs : « Lorsque j’étais enfant, mes parents se sont séparés. Ma mère a ensuite vécu plusieurs années très dures. J’avais envie d’écrire là-dessus. »

The Americans (2013)

« The Americans » est une série créée par Joe Weisberg, ancien agent de la CIA. L’histoire se déroule pendant la guerre froide, dans les années 1980. On y suit un couple d’officiers du KGB formé pour vivre aux États-Unis comme de parfaits citoyens nord-américains. Keri Russell incarne Nadezhda, connue sous le nom d’Elizabeth Jennings.

La série devient rapidement un classique. Joe Weisberg signe un thriller d’espionnage élégant et saisissant, considéré comme un véritable coup de maître. La réalisation impressionne grâce à sa reconstitution minutieuse des années 80. L’ambiance, froide et tendue, se renforce avec la musique de Nathan Barr et plusieurs titres emblématiques des années 70 et 80. Le scénario reste captivant du début à la fin, alors que les rebondissements s’enchaînent et maintiennent sans cesse la tension.

Waitress (2006)

« Waitress » est une comédie dramatique et romantique écrite et réalisée par Adrienne Shelly. Jenna, jouée par Keri Russell, travaille comme serveuse dans un petit restaurant spécialisé dans les tartes. Elle tient de sa mère un vrai talent pour la pâtisserie et crée chaque jour de nouvelles recettes, comme une échappatoire à son quotidien compliqué.

Le film représente le troisième long-métrage réalisé par Adrienne Shelly. C’est pourtant son dernier. La réalisatrice décède tragiquement le 1er novembre 2006, peu après la fin du montage. Elle a été assassinée à l’âge de quarante ans par un jeune ouvrier de dix-neuf ans. Celui-ci travaillait dans l’appartement situé sous le sien. Il explique qu’une dispute liée au bruit a dégénéré. L’enquête révèle plus tard que la mort résulte d’une strangulation, et non de coups. Cette disparition endeuille durablement la sortie du film.

