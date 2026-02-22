Films et séries qui parlent de Bitcoin : la crypto à l’écran

Depuis une quinzaine d’années, le Bitcoin a quitté les cercles confidentiels de développeurs et de passionnés pour s’imposer dans l’imaginaire collectif. Cette montée en visibilité s’est naturellement traduite à l’écran, où films et séries se sont emparés de la cryptomonnaie comme d’un nouvel objet narratif. Mais comment le Bitcoin est-il réellement représenté dans la fiction ? Entre fantasmes, raccourcis scénaristiques et tentatives de pédagogie, la crypto est souvent montrée de manière contrastée.

Pourquoi le Bitcoin s’invite de plus en plus dans les films et les séries ?

Le cinéma et les séries ont toujours été sensibles aux grandes transformations technologiques. Internet, les réseaux sociaux ou encore l’intelligence artificielle ont rapidement trouvé leur place dans les scénarios. Le Bitcoin s’inscrit dans cette continuité : il incarne à la fois la modernité, la rupture avec le système traditionnel et une certaine part de mystère.

Pour les scénaristes, le Bitcoin offre plusieurs avantages narratifs :

il est encore mal compris par une partie du public, ce qui permet d’en faire un élément intrigant ;

il est associé à l’argent, au pouvoir et à la transgression ;

il peut servir de déclencheur à des intrigues financières, criminelles ou politiques.

Exemples marquants de séries TV parlant de Bitcoin

Mr. Robot

Probablement la série la plus emblématique lorsqu’il s’agit de crypto et de finance alternative. Mr. Robot aborde de nombreux thèmes liés au hacking, à la dette et au contrôle économique. Le Bitcoin et les cryptomonnaies y apparaissent comme des outils permettant de contourner les structures traditionnelles, même si leur fonctionnement reste volontairement flou.

The Good Wife / The Good Fight

Ces séries juridiques ont consacré plusieurs épisodes aux cryptomonnaies. Le Bitcoin y est abordé sous un angle plus réaliste, notamment à travers des questions de régulation, de responsabilité et de cadre légal. Ces épisodes contribuent à une représentation plus nuancée de la crypto.

Billions

Dans Billions, le Bitcoin est intégré à des intrigues financières complexes impliquant hedge funds et régulateurs. La série met en scène la crypto comme un actif spéculatif, au même titre que d’autres instruments financiers sophistiqués.

Les films et documentaires autour du Bitcoin

Dope (2015)

Ce film indépendant met en scène des adolescents confrontés à une transaction en Bitcoin liée au trafic de drogue. Le Bitcoin y est utilisé comme un outil de paiement alternatif, sans être au cœur d’une réflexion plus large sur la technologie.

Crypto (2019)

Ce thriller financier place la cryptomonnaie au centre de son intrigue. Le film explore les liens entre crypto, blanchiment d’argent et finance traditionnelle, renforçant une vision parfois sombre et sensationnaliste du Bitcoin.

Banking on Bitcoin (2016)

À l’opposé, ce documentaire adopte une approche pédagogique. Il retrace l’histoire du Bitcoin, ses origines et ses enjeux économiques, donnant la parole à des acteurs clés de l’écosystème. C’est l’une des rares œuvres à proposer une vision relativement équilibrée.

The Rise and Rise of Bitcoin (2014)

Ce documentaire suit les débuts du Bitcoin à travers le regard de passionnés et de pionniers. Il montre une communauté en construction, loin des clichés criminels souvent véhiculés par la fiction.

Bitcoin à l’écran : entre fascination et incompréhension

Un symbole de modernité et de rupture

À l’écran, le Bitcoin est souvent présenté comme un symbole de modernité radicale. Il représente une alternative au système bancaire classique, parfois perçue comme subversive ou révolutionnaire. Cette image correspond en partie à la philosophie originelle du Bitcoin, mais elle est souvent simplifiée pour les besoins du récit.

Une technologie encore mal comprise

Dans de nombreux films et séries, le fonctionnement réel du Bitcoin est rarement expliqué. Le terme est utilisé comme un mot-clé technologique, parfois interchangeable avec d’autres concepts comme le hacking ou le dark web. Cette imprécision contribue à entretenir une vision floue de la crypto auprès du grand public.

Les premiers films et séries à évoquer le Bitcoin

Les premières apparitions du Bitcoin à l’écran remontent au début des années 2010, alors que la cryptomonnaie commence à attirer l’attention des médias.

Dans ces premières œuvres, le Bitcoin est souvent évoqué de manière indirecte, comme un outil utilisé par des initiés. Il apparaît rarement au centre de l’intrigue, mais plutôt comme un élément de décor destiné à ancrer le récit dans une époque précise.

Bitcoin comme outil narratif dans les films et séries

Le Bitcoin associé au crime et au hacking

L’une des représentations les plus fréquentes associe le Bitcoin au crime organisé, au blanchiment d’argent ou aux cyberattaques. Cette vision s’explique en partie par les usages marginaux de la crypto à ses débuts, mais elle ne reflète plus la diversité des usages actuels.

Dans la fiction, le Bitcoin devient alors :

un moyen de paiement intraçable ;

une récompense pour des hackers ;

une monnaie du dark web.

Bitcoin comme symbole de liberté

À l’inverse, certaines œuvres présentent le Bitcoin comme un symbole de liberté financière et d’émancipation vis-à-vis des institutions. Cette lecture, plus idéologique, s’inscrit souvent dans des récits critiques du système économique ou politique en place.

Les clichés récurrents autour du Bitcoin à l’écran

Le hacker génial ou le criminel insaisissable

L’un des clichés les plus persistants associe le Bitcoin à des personnages marginaux, souvent hackers ou criminels. Cette représentation contribue à une vision anxiogène de la crypto, qui ne correspond plus à la réalité actuelle.

La richesse soudaine et la spéculation extrême

Autre cliché fréquent : le Bitcoin comme raccourci vers une richesse instantanée. Films et séries mettent parfois en scène des personnages devenant millionnaires du jour au lendemain grâce à la crypto, alimentant une vision spéculative et irréaliste.

Ce que ces représentations disent de notre rapport au Bitcoin

Les représentations du Bitcoin à l’écran révèlent surtout une ambivalence collective. D’un côté, la crypto fascine par son potentiel disruptif ; de l’autre, elle inquiète par son opacité supposée et son association à des activités illicites.

Cette tension se retrouve dans la manière dont les œuvres audiovisuelles traitent le sujet : le Bitcoin est rarement montré comme un outil du quotidien, mais plutôt comme un symbole extrême, qu’il soit positif ou négatif.

Le Bitcoin à l’écran : vers une représentation plus réaliste ?

À mesure que le Bitcoin se banalise dans la société, certaines productions récentes tendent à proposer une vision plus réaliste. La crypto est de plus en plus présentée comme :

un actif financier parmi d’autres ;

une technologie utilisée par des entreprises ;

un sujet de débat économique et réglementaire.

Cette évolution laisse penser que les futures représentations du Bitcoin pourraient s’éloigner des clichés initiaux pour refléter davantage ses usages concrets.

Conclusion

Le Bitcoin occupe aujourd’hui une place singulière dans les films et les séries. Tour à tour outil criminel, symbole de liberté ou actif spéculatif, il reflète surtout les interrogations et fantasmes de notre époque face aux transformations économiques et technologiques.

Si la fiction continue parfois d’exagérer ses usages, elle participe aussi à démocratiser le débat autour de la crypto. À mesure que le Bitcoin s’ancre dans le réel, sa représentation à l’écran évolue, passant progressivement du mythe à un objet culturel plus nuancé.

