Révélé par la série de films « Les Tuches », Pierre Lottin est né en 1989 à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Il a aussi su se démarquer dans le genre dramatique en tournant avec François Ozon, Dominik Moll ou encore Baptiste Debraux.

Dans sa jeunesse, Lottin avait pensé à s’engager dans l’armée. Mais il découvre le cours Florent à l’âge de 16 ans et décroche trois ans plus tard le prix Olga Horstig en 2009. En 2025, il est nommé au César de la meilleure révélation masculine pour son rôle dans « En fanfare ».

En fanfare (2024)

Film d’Emmanuel Courcol, « En fanfare » suit Thibaut, un chef d’orchestre de renommée internationale parcourant le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre alors l’existence d’un frère, Jimmy (Pierre Lottin), employé de cantine scolaire et tromboniste dans une fanfare.

Le film est présenté en avant-première au Festival de Cannes 2024. Pour la partie orchestrale de l’histoire, l’idée était de sortir d’une simple captation de concert et d’être au cœur de l’orchestre. Le réalisateur précise alors : « Il fallait obtenir des plans qu’on n’a pas lorsqu’on assiste à un concert. Je voulais qu’on soit immergé avec Thibaut, je voulais filmer ses mains et ses expressions. ». Courcol avoue d’ailleurs avoir choisi Pierre Lottin très tôt. Il aurait même écrit le personnage de Jimmy exprès pour lui.

On ira (2025)

Co-écrite et réalisée par Enya Baroux, « On ira » est une comédie dramatique inspirée de la vie réelle de la grand-mère de la réalisatrice. Il s’agit de son tout premier long métrage et parle du droit de mourir dans la dignité.

Le film est présenté le 17 janvier 2025, en compétition officielle au Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez. Il y récolte notamment le prix d’interprétation féminine pour Hélène Vincent et Juliette Gasquet. Pierre Lottin campe le rôle de Rudy, l’auxiliaire de vie de la grand-mère. Enya Baroux connaissait l’acteur depuis qu’elle était assistante-réalisatrice sur « Les Tuches 2/3 ». Elle lui avait alors promis qu’elle lui écrirait un rôle si elle réalisait un jour son premier film. Baroux a ainsi tenu parole en pensant à lui pour le personnage de Rudy.

Polar Park (2023)

« Polar Park » est une mini-série créée et réalisée par Gérald Hustache-Mathieu et produite par Arte France et 2.4.7. MAX. Elle raconte l’histoire de David Rousseau, auteur de polars en panne d’inspiration, qui, après avoir reçu un mystérieux message, se rend à Mouthe. Le scénario est par ailleurs librement adapté du film « Poupoupidou » de Gérald Hustache-Mathieu lui-même.

Pierre Lottin interprète Ulrich Becherel. Le récit évoque la structure du grand thriller « Seven » de David Fincher : enquête sur un serial killer méthodique. Le titre fait aussi référence au Parc polaire de Chaux-Neuve, un parc animalier situé à quelques kilomètres de Mouthe. La série reçoit des critiques positives d’une presse unanime. Télérama la décrit comme une « série savoureuse et bien ficelée, à la croisée des frères Coen, de David Lynch et de Jacques Tati. ». Pour le quotidien Le Monde, « tout est très fluide dans ces six épisodes à la fois tendus et drôles, qui s’amusent du mélange des codes du polar et une forme de burlesque. ».

Lupin (2021)

Inspirée de l’univers et du personnage d’Arsène Lupin de Maurice Leblanc, la série « Lupin » de George Kay et François Uzan suit les aventures d’Assane Diop. Elle réussit à intégrer le Top 10 des contenus les plus regardés sur Netflix dans de nombreux pays, quelques jours seulement après sa sortie.

Selon des estimations de la plateforme, « Lupin » pourrait même être le plus gros succès non-anglophone. La série est toutefois détrônée par « Squid Game » la même année. Pierre Lottin apparaît dans la saison 3, interprétant Bruno à l’âge adulte. La musique de la série a été composée par Mathieu Lamboley qui apparaît également brièvement à la fin de la Partie 2 en tant que chef d’orchestre durant le concert des Pellegrini.

Un triomphe (2020)

Film signé Emmanuel Courcol, « Un triomphe » est librement inspiré de l’histoire de Jan Jönson, un acteur en galère qui accepte d’aimer un atelier théâtre en prison pour boucler ses fins de mois. Lottin joue le rôle de Jordan Fortineau, un des détenus de la prison.

En 1985, Jan Jönson, un comédien suédois, monte la pièce « En attendant Godot » avec les détenus d’une prison de haute sécurité. Pour représenter l’univers carcéral de manière crédible, Courcol a ainsi entrepris un long travail d’observation via des intervenants en prison.

De Grâce (2023)

Mini-série télévisée réalisée par Vincent Maël Cardona, elle est présentée en compétition internationale et en première mondiale au Festival Séries Mania à Lille en mars 2023. Margot Bancilhon y remporte notamment le prix de la meilleure actrice en compétition internationale.

Sur fond de trafic de drogue, une lutte d’influence a lieu entre deux parties du syndicat de dockers du port (S.G.T.). La série suit le déroulement de l’action par journée autour de la famille de Pierre Leprieur, un docker du S.G.T. Lottin campe Jean, le fils aîné de Pierre. Pour Florian Lautré du site Allociné, « Les images de Vincent Maël Cardona sont belles bien que parfois trop sombres et le travail sur les musiques est intéressant. ».

Quand vient l’automne (2024)

Réalisation de François Ozon, « Quand vient l’automne » parle de Michelle, une retraitée vivant dans un village de Bourgogne qui partage son quotidien avec son amie de longue date Marie-Claude. Pierre Lottin incarne le personnage de Vincent Perrin.

Début mars 2024, le projet fait partie des films pressentis pour le Festival de Cannes 2024. En juin, la distribution Diaphana dévoile une première photo du film, mentionnant la date de sortie le 2 octobre suivant. Le 4 juillet 2024, Sylvain Cointat, président de Cœur de Loire, annonce qu’une avant-première aura lieu, le 9 septembre prochain, à l’Eden cinéma de Cosne–Cours-sur-Loire.

La Nuit du 12 (2022)

Thriller coécrit et réalisé par Dominik Moll, « La Nuit du 12 » suit Yohan, policier de la PJ de Grenoble. Ce dernier est obsédé par l’assassinat de Clara Royer, une jeune femme de 21 ans, brûlée vive une nuit alors qu’elle revenait d’une fête entre amies. On retrouve Pierre Lottin dans le rôle de Vincent Caron, l’amant de Clara.

Le film est présenté en compétition officielle dans la catégorie « Cannes Premières » au Festival de Cannes 2022. L’année suivante, lors de la 48e cérémonie des César, le film remporte sept prix, dont celui du meilleur film. L’intrigue est inspirée d’un fait réel et de son récit par Pauline Guéna dans son livre documentaire « 18,3 – Une année à la PJ », publiée en 2021.

Les Harkis (2022)

« Les Harkis » est un film de Philippe Faucon, évoquant l’abandon des soldats algériens engagés aux côtés de l’armée française. Pierre Lottin interprète le personnage du Lieutenant Krawitz. Le film a ensuite été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2022.

« Harki » désigne un supplétif algérien de l’armée française, pendant la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962), membre d’une unité appelée harka (mot arabe signifiant « mouvement »). Le film s’ouvre sur la tête décapitée d’un harki. Il s’agissait pour le réalisateur de projeter directement le spectateur dans la violence de la guerre.

Les Tuches (2011)

« Les Tuches » est le premier film d’une série de comédies réalisée par Olivier Baroux. La saga connaît d’ailleurs un important succès populaire en France, réunissant plus de 17 millions de spectateurs. Les films se concentrent sur la vie d’une famille française modeste et un peu loufoque : les Tuches. Le premier volet voit la famille Tuche s’installer à Monaco après avoir gagné 100 millions d’euros au Loto.

Wilfried Tuche, le fils aîné, est interprété par Pierre Lottin. Le film devait ensuite sortir le 1er juillet 2011. Pourquoi choisir un vendredi et non un mercredi comme toutes les autres sorties ? Pour concorder avec le mariage princier tant attendu du Prince Albert de Monaco, qui dira oui à sa belle Charlène ce vendredi 1er juillet ! La villa des Tuche est en réalité une propriété à Sanary-sur-Mer, qui a appartenu à un ministre de la Mer sous De Gaulle.

