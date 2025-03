Née le 22 août 1990 à Alger, Shirine Boutella se fait d’abord connaître sur les réseaux sociaux en tant qu’influence beauté. Et grâce à sa notoriété, elle fait la rencontre de nombreuses personnalités du cinéma. C’est ainsi qu’elle parvient, en 2019, à décrocher le premier rôle dans « Papicha ». En 2021, la jeune actrice se fait connaître à l’international lorsqu’elle rejoint le cast de « Lupin ».

Lupin (2021)

« Lupin » est une série Netflix française créée par George Kay et François Uzan. La série s’inspire de l’univers et du personnage d’Arsène Lupin, créé par Maurice Leblanc. Shirine Boutella campe le lieutenant (saisons 1 et 2), puis capitaine (saison 3) Sofia Belkacem.

Dès sa sortie, « Lupin » connaît un incroyable succès. En France, la série se classe à la première place du top 10 France. Aux États-Unis, elle est la première production française à entrer dans le top 10 US. Et ce, dès le lendemain de la première diffusion.

Papicha (2019)

Réalisé par Mounia Meddour, « Papicha » est un film récompensé par le César du Meilleur film de 2020. Il raconte l’histoire de Nedjima, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire d’Alger rêvant de devenir styliste. À la nuit tombée, elle se faufile à travers le grillage de la cité pour rejoindre une boîte de nuit. Là-bas, elle vend ses créations aux « papichas ». Shirine Boutella incarne Wassila, une des voisines de dortoir de Nedjima.

Mounia Meddour voulait mettre en lumière la richesse de la culture algérienne dans le film : « Je voulais ancrer le film dans une ville que je connais et que j’aime, avec sa douceur de vivre paradoxale. Papicha est ainsi un mot typiquement algérois, qui qualifie une jeune femme drôle, jolie, libérée. »

Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

« Spider-Man: Across the Spider-Verse » est signé Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson. Il fait suite à « Spider-Man : New Generation » et met à nouveau en scène Miles Morales, la seconde incarnation de l’homme-araignée.

Après les événements du premier film, Miles doit se rendre dans le Spider-Verse pour protéger son monde. Parmi les univers parallèles visités dans le film, on retrouve celui de Gwen Stacy de la Terre-65, doublée par Boutella. Son univers est inspiré par le style des BD contemporaines de Gwen Stacy/Ghost-Spider.

Comme l’explique le directeur artistique Dean Gordon, « Terre-65 s’inspire en grande partie des premières couvertures des albums de Spider-Gwen, caractérisées par des motifs graphiques et des couleurs vives. Parfois, nous utilisons pas mal de silhouettes avec des traînées verticales de couleurs prononcées qui traversent ces silhouettes. Gwen possède sa propre palette chromatique, très expressive et inspirée par ses états d’âme — son univers est comparable à une bague d’humeur, et quelles que soient les émotions qu’éprouve Gwen, celles-ci se manifestent dans les couleurs qui l’entourent. »

Miskina, la pauvre (2022)

« Miskina, la pauvre » est une série TV française créée par Melha Bedia, Xavier Lacaille et Yoann Gromb. Elle raconte l’histoire de Fara, 30 ans, sans appart, sans boulot, sans mec, et atteinte d’une forte myopie. Sa famille lui met constamment la pression, notamment sa sœur Safia (jouée par Boutella) et sa grand-mère.

La série a été bien reçue par les critiques. Un internaute avoue même avoir dévoré la série, tant elle est très bien écrite et jouée.

Les Fantasmes (2020)

Film à sketches réalisé par Stéphane et David Foenkinos, « Les Fantasmes » est librement inspiré du film « If You Love Me… » de Josh Lawson. Les six sketches traitent des nombreuses formes de fantasmes sexuels des couples.

Shirine Boutella apparaît dans le sketch « Hypophilie : être excité de ne plus faire l’amour ». Il raconte l’histoire de Claire et Will, deux jeunes ayant décidé sciemment de ne plus faire l’amour. Mais, lors d’une soirée arrosée, ils s’apprêtent à trahir leur vœu en pleine rue, juste devant un commissariat de police.

Pour les sketches, les réalisateurs se sont renseignés auprès de praticiens. Ils ont effectué des recherches pour dresser une liste de près de 250 fantasmes : « Notre motivation principale était de rester le plus réaliste possible. Aussi incongrues que soient les situations, l’identification doit toujours nous permettre d’appréhender ce que vivent nos personnages avec empathie. Que cela nous excite, nous dérange ou nous révulse. »

Mention particulière : Bienvenue dans le monde adulte (2020)

Téléfilm de Cyril Gelblat, « Mention particulière : Bienvenue dans le monde adulte » suit la vie de Laura. Dans ce second opus, Laura, trisomique, rêve d’indépendance. Mais pas facile de vivre une vie comme les autres. Entre les parents qui s’inquiètent, le monde du travail oppressant et l’amour qui vient sonner sans prévenir, Laura ne sait plus où donner de la tête. Shirine Boutella incarne le personnage de Jasmine Elkacem.

Une critique de Telerama déclare : « Ce deuxième volet s’inscrit dans la lignée du premier. Il aborde frontalement avec tendresse et humour les préjugés liés à la trisomie. Mais n’occulte pas pour autant les réelles difficultés que doit surmonter la jeune héroïne. »

Pamela Rose, la série (2023)

« Pamela Rose, la série » est une série TV française écrite par Kad Merad, Olivier Baroux et Julien Rappeneau. Elle est tirée du film « Mais qui a tué Pamela Rose ? » de Ludovic Colbeau-Justin et Eric Lartigau.

On y suit les aventures des agents Richard Bullit et Douglas Riper. Ces derniers retournent sur le terrain afin d’échapper à une sanction de la commission de discipline du FBI. Leur mission : arrêter un mystérieux tueur en série qui s’attaque à des youtubeurs. Cependant, l’enquête va se compliquer. Les deux agents doivent cacher une bavure qu’ils ont commise, provoquant, malgré eux, la mort accidentelle de leur premier suspect. Cela va finir par éveiller les soupçons de Jessica Carson (Shirine Boutella), leur jeune rivale au FBI.

Sirènes (2024)

Film d’Adeline Picault, « Sirènes » suit les aventures d’Alison Flesh, capitaine de police rebelle et incontrôlable. Son supérieur la force à travailler en binôme avec Leïla Balani (Boutella), experte en criminologie, mais débutante sur le terrain. Elles ont pour mission de retrouver un serial killer à Nice, quitte à retourner toute la Riviera.

Le Parisien commentera sur le film en disant : « Le décalage comique fonctionne plutôt bien. Ajoutez à cela le décor de la très cinégénique “French Riviera”, couleurs flamboyantes, mouettes et chaleur du Sud, et le cocktail méditerranéen devient explosif. »

Fugueuse (2021)

« Fugueuse » est un téléroman en six épisodes créé par Michelle Allen. Il raconte la descente aux enfers de Léa. Cette ado sans histoire, entourée d’une famille aimante, tombe malheureusement sous l’emprise d’un homme plus âgé qui lui fait croire qu’il va réaliser ses rêves. Follement amoureuse, elle est totalement aveuglée par ses actes et s’enfonce petit à petit dans la prostitution et la violence.

Shirine Boutella incarne Farah Azem, lieutenant pour la brigade des mineurs. Les critiques sont plutôt bonnes en disant : « Bonne série qui dépeint un univers que beaucoup de familles traversent : une jeune fille pourrie gâtée et manipulatrice, entourée de proches perdus (des amies égoïstes, une mère dépassée, une grand-mère irresponsable et un père qui se retrouve avec le rôle du méchant), sombre rapidement dans un univers qu’elle ne maîtrise plus. »

Christmas Flow (2021)

Dans cette série télévisée, on suit une romance improbable entre un célèbre rappeur, Marcus, et une journaliste, Lila (Boutella). Pour passer outre leurs différences, un miracle de Noël serait apprécié.

Malheureusement, la série se fait descendre par les critiques, le qualifiant d’affligeant et d’inintéressant au possible. « La série est mal jouée, mal réalisée, avec aucune alchimie entre les protagonistes. Les seconds rôles sont pitoyables. Ça manque de rythme et les rebondissements sont très mal amenés. On n’y croit pas une seconde et on n’a même pas envie d’y croire tellement l’histoire est nulle. », partage un internaute.

