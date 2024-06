Né le 20 janvier 1978 à Trappes dans les Yvelines, Omar Sy grandit dans une famille sénégalaise. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le théâtre et l’improvisation, se produisant dans des petits cercles et cafés-théâtres. Son talent et sa personnalité hors du commun ne tardent pas à être remarqués. En 2005, la consécration arrive avec le duo comique Omar et Fred, qu’il forme avec Fred Testot. Ça sera, toutefois, en 2011 qu’Omar Sy va connaître une consécration internationale avec le film « Intouchables ». Son interprétation lui vaut le César du meilleur acteur et le propulse au rang de star mondiale. Dès lors, la carrière d’Omar Sy prend une nouvelle dimension. Il enchaîne les rôles dans des films français et internationaux, côtoyant les plus grands noms du cinéma.

Omar Sy est aujourd’hui l’un des acteurs les plus populaires et talentueux de sa génération. Son parcours exemplaire, de ses débuts modestes à sa reconnaissance internationale, inspire et motive. Il ne cesse de repousser les limites et de briser les barrières, devenant un modèle de réussite pour beaucoup. Zoom sur ses 10 meilleurs films et séries.

Intouchables (2011)

Réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, ce film poignant et drôle retrace l’amitié improbable entre un milliardaire handicapé et son aide-soignant d’origine sénégalaise.

La performance d’Omar Sy est saluée par la critique et lui vaut le César du meilleur acteur en 2012. Le film est un réel immense succès commercial, devenant le film français le plus rentable de tous les temps. Il enregistre d’ailleurs 457 millions d’euros de recettes rien qu’en France. Le film attire les foules dès les premières séances et réalise des scores exceptionnels au box-office.

Samba (2014)

Samba, un immigré sénégalais sans papiers vivant en France depuis 10 ans, lutte pour obtenir ses papiers et une vie meilleure. Sa rencontre avec Alice, une cadre en reconversion qui s’engage dans une association d’aide aux sans-papiers, va bouleverser leur destin. Malgré les obstacles et les injustices auxquels ils sont confrontés, ils s’entraident et gardent espoir en un avenir meilleur.

Ce drame social, poignant et drôle, dresse un portrait réaliste de la vie des immigrés. Il célèbre l’amitié, la solidarité et la persévérance. Le film est porté par les excellentes performances d’Omar Sy et de Tahar Rahim, qui forment un duo touchant et crédible.

Chocolat (2016)

Chocolat, film biographique de 2016, retrace l’histoire de Rafael Padilla, alias Chocolat. C’est le premier artiste noir à connaître un succès international en tant que clown à la fin du XIXe siècle. Le film dépeint son ascension au sommet du monde du spectacle parisien avec son duo comique avec George Foottit. Il parle aussi de sa confrontation au racisme et de sa descente aux enfers due aux addictions et à la trahison.

Malgré sa fin tragique, Chocolat reste une figure emblématique de la lutte contre les injustices et un symbole de l’espoir. Omar Sy livre une performance bouleversante dans ce film percutant. Il excelle dans ce rôle complexe et émouvant.

Le Chant du Loup (2019)

Un thriller haletant sur un jeune homme à l’audition exceptionnelle qui rêve de devenir officier sonar dans la Marine nationale. Réalisé par Antonin Baudry, le film se déroule à bord d’un sous-marin nucléaire français et suit l’histoire de Chanteraide. Ce jeune homme se voit doté d’une ouïe exceptionnelle. Cela lui permet d’identifier et de localiser les sons sous-marins avec une précision inégalée. Surnommé « l’Oreille d’Or », il est un membre crucial de l’équipage, responsable de la sécurité du sous-marin en analysant les bruits environnants. Cependant, lors d’une mission périlleuse, Chanteraide commet une erreur qui met en danger tout l’équipage. Il devra faire des choix cruciaux qui affecteront le destin de tous ceux qui l’entourent.

Le film explore les thèmes de la pression, de la responsabilité, du pardon et de la rédemption. Le tout dans un univers captivant et réaliste du monde sous-marin. Les performances des acteurs, notamment de François Civil dans le rôle de Chanteraide, sont saluées. Une réelle prouesse vu les conditions de tournage et le terrain inconnu dans lequel ils étaient immergés.

Le film a reçu de nombreuses critiques positives et connaît un succès au box-office. En France, le film a totalisé plus de 1,5 million d’entrées, générant plus de 10 millions d’euros de recettes. Il a notamment réalisé la meilleure performance de sa première semaine d’exploitation avec plus de 300 000 entrées. Le Chant du Loup est considéré comme l’un des films français les plus réussis de l’année 2019.

Jurassic World (2015)

Réalisé par Colin Trevorrow et supervisé par Steven Spielberg, ce film rend un hommage évident à son prédécesseur. Il fait suite au premier opus sorti il y a 22 ans. Spectaculaire, ce quatrième volet de la saga Jurassic ressuscite l’enthousiasme en multipliant les références :

retour sur une île abritant un parc d’attractions

une créature terrifiante sème le chaos. Elle met en danger des enfants et nécessite l’intervention de spécialistes.

Un blockbuster hollywoodien dans lequel Omar Sy donne la réplique à Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Il joue le rôle de Barry, un dresseur de vélociraptors débrouillard et courageux.

Le film est un immense succès au box-office et relance la saga culte.

Lupin (2021 -)

Lupin, série française créée par George Kay et François Uzal, s’inspire des aventures d’Arsène Lupin. Ce dernier représente un gentleman cambrioleur créé par Maurice Leblanc. La série met en scène Omar Sy dans le rôle d’Assane Diop, un homme ordinaire qui s’inspire d’Arsène Lupin. Il souhaite alors venger la mort de son père et combattre l’injustice. Vingt-cinq ans après le suicide de son père, accusé à tort d’un vol par la riche famille Pellegrini, Assane Diop orchestre un cambriolage spectaculaire. Le terrain de jeu : le Musée du Louvre. La mission : voler un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette. Guidé par le journal d’Arsène Lupin, Assane se lance dans une série de méfaits audacieux. Il utilise son intelligence et son charme pour déjouer les plans de ses ennemis et dévoiler la vérité sur le passé de son père.

La série est acclamée pour la beauté de Paris et la culture française qu’elle met en avant. Lupin est également saluée par la critique pour ses rebondissements captivants. Ses personnages attachants et ses performances d’acteurs remarquables y sont bien pour quelque chose.

La série connaît un immense succès sur Netflix et devient l’une des plus regardées de la plateforme en 2021. Après la sortie de 7 nouveaux épisodes le 5 octobre 2023, les fans attendent maintenant la saison 4 de Lupin. Le créateur de la série a suggéré qu’une quatrième partie est envisagée, mais Netflix n’a pas encore confirmé… À suivre !

SAV des émissions (2005-2012)

Une série comique culte dans laquelle Omar Sy et Fred Testot interprètent différents personnages loufoques et hilarants. Le SAV des émissions est un centre d’appels unique en son genre. Omar Sy et Fred Testot y incarnent des téléspectateurs qui commentent les programmes télévisés qu’ils ont regardés. Le Service après-vente des émissions laisse une empreinte indélébile sur toute une génération. De 2005 à 2012, Omar y a incarné plusieurs personnages récurrents, interagissant avec les Tata Suzanne et autres SuperConnard interprétés par Fred. Parmi ces personnages :

Saïd, qui ne comprend jamais rien, exaspère Fred au plus haut point et commence ses interventions par « Oui beujour ! ». Sa réplique culte : « J’ai pas Canal, depuis 20 ans je rachète des téléviseurs, fallait un décodeur ? »

L’homme masqué, qui porte un loup, souvent torse nu ou habillé en vinyle, qui susurre : « Ben didou, tu viens plus aux soirées ? ». Sa réplique culte : « Hier on a fêté Noël… Moi j’ai fait la dinde ! »

La série révèle le talent comique d’Omar Sy et contribue à sa popularité.

Nos jours heureux (2006)

Une série nostalgique sur un groupe d’amis d’enfance dans les années 1980.

Omar Sy y tient l’un des rôles principaux en incarnant Joseph. C’est l’animateur boute-en-train de la bande. Il livre une prestation pleine de fraîcheur et d’humour. La série est appréciée pour son authenticité et son humour bienveillant.

Le film met particulièrement en évidence le talent et le charisme naturel d’Omar Sy à l’écran. Lui qui s’était principalement illustré jusqu’à présent au cinéma par des caméos aux côtés d’autres comiques français.

Demain tout commence (2016)

Samuel, un homme sans attaches ni responsabilités, profite de sa vie paisible sur la Côte d’Azur jusqu’à ce qu’une ancienne conquête débarque chez lui avec Gloria, leur fille de 8 mois, dont il ignorait l’existence. Incapable de s’occuper d’un nourrisson, Samuel s’enfuit à Londres pour retrouver la mère de Gloria, sans succès. Huit ans plus tard, Samuel et Gloria, qui ont construit une vie commune solide, se retrouvent confrontés au retour de la mère biologique de Gloria, Kristin, qui souhaite reprendre sa fille.

Le film est salué pour son humour et son message touchant sur la paternité.

X-Men: Days of Future Past (2014)

Dans « X-Men: Days of Future Past », Omar Sy joue le mutant Lucas Bishop, capable d’absorber et de libérer des ondes d’énergie. Cependant, l’acteur français n’est présent à l’écran que quelques secondes. Il combat les Sentinelles aux côtés de Hugh Jackman (Wolverine) dans la scène d’ouverture.

Avec son look impressionnant — dreadlocks et un tatouage en forme de M des mutants au-dessus de l’œil droit — Omar Sy tient un rôle très bref. Bien qu’il n’ait que six mots à dire, c’est son charisme sur le plateau qui a laissé une forte impression sur ses collègues. Hugh Jackman plaisante : « C’est incroyable l’effet qu’il a sur les femmes. Trois se sont évanouies quand il est sorti du maquillage ! ». Malgré cette brève apparition, les fans de l’acteur sont aux anges. Le cinéma français est bien représenté.

