Né le 5 octobre 1983 à New York, Jesse Eisenberg est un acteur mondialement connu pour ses performances. Il grandit dans une famille juive à East Brunswick, dans le New Jersey.

Sa carrière d’acteur débute véritablement en 2005, lorsqu’il décroche le rôle principal du film indépendant « The Squid and The Whale ». En 2010, il est propulsé au rang de star d’Hollywood grâce à sa participation dans le film « The Social Network », dans lequel il incarne Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Sa performance a été largement saluée par la critique et lui a valu de nombreuses nominations, notamment aux Oscars et au Golden Globe.

Outre sa carrière d’acteur, Eisenberg se produit également sur scène, notamment à Broadway. Il est également l’auteur de nombreuses pièces de théâtre et d’histoires courtes.

The Social Network (2010)

Jesse Eisenberg interprète le rôle de Mark Zukerberg, le fondateur de Facebook, dans ce biopic qui retrace l’incroyable ascension du mythique réseau social.

Lors d’une soirée en octobre 2003, Mark Zuckerberg, alors sous l’emprise de l’alcool, pirate le système informatique de l’Université de Harvard pour créer son site web. Son site correspond à une base de données où sont répertoriées toutes les filles du campus, et où les utilisateurs votent pour celle qui est la plus canon. Il le baptise alors « Facemash ».

La nouvelle du site se répand et arrive jusqu’aux oreilles de l’administration de Harvard qui l’accuse d’avoir violé intentionnellement la sécurité, les droits de reproduction et le respect de la vie privée. Mark ne se rend cependant pas compte qu’il vient à ce moment-là de créer ce qui sera connu sous le nom de « Facebook ».

Voici sa bande-annonce :

Zombieland (2009)

Jesse Eisenberg incarne le personnage de Columbus, un survivant de l’apocalypse zombie, dans cette comédie d’action.

Dans un monde infesté par les zombies, deux hommes font tout leur possible pour survivre. Columbus, le plus jeune, est terrorisé à l’idée de se faire dévorer. Malgré son caractère craintif, il reste tout de même très prudent, ce qui pourrait lui sauver la vie. Quant à Tallahassee, il est un chasseur de zombies qui n’a peur de rien ni de personne. Armé d’un fusil d’assaut, celui-ci se donne alors corps et âme pour une mission qu’il s’est imposée : retrouver les derniers exemplaires de ses biscuits préférés, les Twinkies.

Plus tard, ils seront rejoints par Wichita et Little Rock, deux autres survivants de l’apocalypse.

Voici un lien vers la bande-annonce officielle du film :

Adventureland (2009)

Il s’agit d’une comédie dramatique dans laquelle Eisenberg incarne un jeune étudiant travaillant dans un parc d’attractions pendant les vacances d’été 1987.

James Brennan est un étudiant qui n’a d’autres choix que d’accepter un job minable dans un parc d’attractions pendant l’été. À sa grande surprise, il va découvrir que ce travail sera plus instructif que n’importe quel cours du monde pour comprendre le sens de la vie et se préparer à faire face à la vraie vie.

Plus tard, il fera la rencontre d’une employée de la fête foraine, Em, dont il tombe éperdument amoureux.

Le film présente à l’affiche de grands noms du cinéma aux côtés de Jesse Eisenberg, dont notamment Kristen Stewart, Ryan Reynolds, Bill Hader, Martin Starr ou encore Kristen Wiig.

Voici la bande-annonce :

Now You See Me (2013)

Interprétant le rôle de J. Daniel Atlas, un illusionniste talentueux, Jesse Eisenberg fournit une performance remarquable dans ce film de braquage où des magiciens effectuent des vols spectaculaires.

« Les Quatre Cavaliers » est un groupe composé de 4 brillants magiciens et illusionnistes. Après avoir présenté deux spectacles de magie époustouflants, les cavaliers sont désormais sur la liste de recherche du FBI et d’Interpol. Les 4 magiciens ont en effet braqué une banque sur un autre continent et transféré la fortune d’un banquier véreux sur les comptes en banque du public. Cela leur a alors valu de se retrouver dans le collimateur de Dylan Rhodes, un agent spécial du FBI.

Pour l’aider dans leur enquête, Dylan fait appel à Thaddeus Bradley, un spécialiste en démystification de tours de magie.

Consultez sa bande-annonce depuis ce lien :

The End of the Tour (2015)

« The End of the Tour » est un film dont l’histoire est basée sur des faits réels. Eisenberg y incarne le rôle de David Lipsky, un journaliste du magazine Rolling Stone qui suit l’écrivain David Foster Wallace pendant sa tournée promotionnelle.

Le récit se déroule en 1996, lorsque Lipsky est envoyé pour interviewer Wallace à l’occasion de la sortie de son roman « Infinite Jest ». Lipsky est fasciné par le talent littéraire de Wallace et voit cette opportunité comme une opportunité de comprendre l’homme derrière l’œuvre.

Au fur et à mesure de leurs échanges, une relation complexe fleurit entre les deux hommes. Lipsky admire le succès et le talent de Wallace, mais il perçoit également sa fragilité et sa lutte avec la célébrité. Leur conversation aborde alors divers sujets, à savoir l’écriture, la dépression, la solitude, la célébrité et l’authenticité.

Par ici la bande-annonce du film :

Café Society (2016)

Réalisé par Woody Allen, « Café Society » est une comédie dramatique dans laquelle Eisenberg incarne le rôle d’un jeune homme qui tente de percer dans l’industrie cinématographique dans les années 1930. Il retrouve notamment Kristen Stewart dans le premier rôle féminin du film.

Bobby Dorfman vit un enfer au quotidien. Il ne sait plus où donner de la tête entre ses parents qui ne s’entendent plus, son frère gangster et la bijouterie familiale. Un jour, il décide alors de quitter le cocon familial pour vivre à Hollywood. Là-bas, son oncle Phil, grand agent de stars, accepte de l’engager comme coursier.

À Hollywood, Bobby tombe rapidement amoureux. Malheureusement, la jeune femme n’est pas libre et il doit se contenter de son amitié. Mais un jour, elle débarque chez lui et lui annonce que son petit ami vient de rompre avec elle. Soudain, l’horizon s’éclaire alors pour Bobby et l’amour semble enfin être à portée de main.

Voici un lien vers la bande-annonce officielle du film :

The Double (2013)

Il s’agit d’un thriller psychologique dans lequel Jesse Eisenberg interprète deux rôles : un homme timide et son double charismatique et manipulateur.

De nature timide, Simon est un garçon qui vit dans un monde qui ne lui témoigne qu’indifférence. Ignoré au travail, méprisé par sa mère et rejeté par la femme de ses rêves, il estime être incapable de prendre son existence en main. Cependant, l’arrivée d’un nouveau collègue, James, va bouleverser sa vie. Celui-ci est à la fois le sosie parfait de Simon, mais aussi son exact opposé. James est sûr de lui, charismatique et doué avec la gent féminine.

Cette rencontre va alors amener James à prendre peu à peu le contrôle de la vie de Simon.

Faites-vous un premier avis sur le film en regardant sa bande-annonce :

American Ultra (2015)

Mike Howell, interprété par Jesse Eisenberg, est un jeune homme qui découvre qu’il est en réalité un agent secret hautement qualifié.

Comédie d’action culte, l’histoire tourne autour de Mike Howell dont la vie paisible et sans ambition avec sa petite amie Phoebe se retrouve soudainement chamboulée. En effet, à sa grande surprise, il apprend qu’il est en fait un agent dormant surentraîné dont la mémoire a été effacée. Du jour au lendemain, il doit alors faire face à son passé et il se retrouve mêler à une vaste opération gouvernementale visant à l’éliminer.

Pour survivre, Mike devra alors compter sur ses compétences cachées d’agent secret. Il s’agit du troisième film dans lequel Jesse Eisenberg et Kristen Stewart partagent l’affiche.

Ci-dessous le lien de la bande-annonce :

Now You See Me 2 (2016)

Second opus des aventures des Quatre Cavaliers, ce film voit Eisenberg reprendre le rôle de Daniel Atlas, l’illusionniste de talent.

Une année s’est écoulée depuis que les cavaliers ont réussi à surpasser le FBI. Depuis, ils ont acquis les faveurs du grand public, notamment grâce à leurs spectacles époustouflants.

Pour leur retour, ils décident alors de dénoncer les activités véreuses d’un magnat de la technologie qui couvre une vaste organisation criminelle. Cependant, ils ignorent que le patron, Walter Marbry, a une longueur d’avance sur eux. Celui-ci les conduit alors dans un piège : il veut que les cavaliers braquent l’un des systèmes informatiques les plus sécurisés du monde.

Afin de se sortir de ce piège et déjouer les plans de Walter, ils vont alors élaborer le braquage le plus incroyable de leur carrière.

Consultez sa bande-annonce depuis ce lien :

The Squid and the Whale (2005)

Ce film est un drame indépendant acclamé par la critique. Eisenberg y joue le rôle d’un adolescent souffrant du divorce de ses parents.

En 1986, à New York, Bernard fait face à la baisse de succès de ses romans. Or, sa femme Joan, elle aussi auteure, commence à peine à se faire un nom sur le marché. Tout cela fait alors naître des tensions dans le couple. Pour y remédier, les deux se mettent d’accord pour divorcer. Une nouvelle que leurs deux fils, Walt, 16 ans, et Frank, 12 ans, ont du mal à accepter.

Les jeunes garçons sont perdus et se retrouvent en pleine confusion des sentiments. Écartelés entre leurs parents, Walt et Frank vont alors vieillir et mûrir chacun à leur façon.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir la bande-annonce :

D’autres films et séries TV avec Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg a également joué dans :

Les Berkman se séparent (2005)

Charlie Banks (2006)

Retour à Zombieland (2019)

Batman V Superman : L’Aube de la justice (2016)

Rio 1 (2011) et 2 (2014) dans la voix de Blu.

L’acteur a aussi fait une apparition dans les séries comme :

The Newsroom (2012)

Modern Family (2014)