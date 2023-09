Olivier Le Maguer ou Olivier Mag est un humoriste, auteur et acteur français. Originaire de Bretagne, il est un véritable habitué des scènes parisiennes. Artiste de talent, Olivier Mag joue dans plusieurs pièces à succès entre 2000 et 2019, à l’instar de « Destroy TV » au Théâtre de Dix Heures, « Quand la Chine téléphonera » à la Grande Comédie ou bien plus récemment en 2019, dans « Benhur, La Parodie » au Théâtre Clavel d’Avignon.

Sur grand écran, Olivier Mag apparaît dans deux réalisations de Yann Moix, « Podium » en 2003 et « Cinéman » en 2009. Il joue également dans le film « Un petit jeu sans conséquence » de Bernard Rapp.

Son talent s’exprime plus librement à travers les divers rôles qu’il a joués dans les séries, les téléfilms et les courts-métrages comme « Le Peloton », avec Lorànt Deutsch.

En famille (2012)

« En Famille » se concentre sur le quotidien de la famille Le Kervelec. Jacques et Brigitte Le Kervelec rencontrent pour la première fois Bernard et Évelyne Escourrou, les parents de Jean-Pierre, le compagnon de leur fille Marjorie.

Les deux familles, très différentes, vont alors se composer et essayer de s’entendre.

Le film intéresse les spectateurs sur la complexité des rapports intergénérationnels, des grands-parents aux petits-enfants.

Par exemple, lors d’un dîner en famille, Jean-Pierre annonce qu’il souhaite épouser Marjorie. Mais Brigitte n’est pas emballée par l’idée, et elle doit en plus s’occuper de son autre fille, Roxane, qui déprime, car elle ne passe pas le réveillon de Noël avec ses enfants.

Olivier Mag fournit une prestation hilarante dans le rôle de Jean-Pierre Escourrou.

Voici un extrait de la série :

Derby Girl (2022)

« Derby Girl » est une série attachante et marrante, riche en humour et en second degré. Par ailleurs, Nikola Lange et Charlotte Vecchiet ont fait un travail remarquable sur la série en proposant aux téléspectateurs un côté décalé unique en son genre. L’histoire et les personnages sont intéressants et la série a réussi à séduire un large public lors de sa diffusion.

La série suit le quotidien de Lola Bouvier, star déchue du patinage artistique. Dotée d’un égo surdimensionné, Lola entreprend de devenir « la plus grande championne de Roller Derby de tous les temps ». Pour y parvenir, elle intègre, malgré elle, l’une des plus mauvaises équipes de France : les Cannibal Licornes. Olivier Mag joue le rôle de Denis Bouvier, le père de Lola. Ce dernier apparaît dès le début de la série, étonné par le choix de sa fille de faire du roller derby.

Voici la bande-annonce de la série :

Cinéman (2009)

Franck Dubosc prouve encore une fois qu’il est un acteur de talent. Il réussit, tant bien que mal, à rendre le personnage de Régis Deloux intéressant, malgré un scénario malaisant, maladroit et « paresseux ».

Régis Deloux est un professeur de mathématiques à Montreuil-sous-Bois. Un beau jour, il fait la découverte d’un médaillon qui lui confère le pouvoir de se projeter dans les films. Avec ce nouveau pouvoir en main, Régis décide alors de partir sur les traces de Sissi, la femme de ses rêves, qui a disparu. Il retrouve la jeune femme dans un western-spaghetti où il doit faire face à une bande de hors-la-loi.

Les deux parviennent à s’enfuir et, de film en film, ils vont tout faire pour revenir dans la vraie vie.

Olivier Mag a un rôle secondaire dans ce film en incarnant le personnage d’Helmut.

Ci-dessous la bande-annonce :

Le livre des morts de Belleville (2005)

Ce film aborde avec brio les thèmes de la perte, du deuil et de la mort. Elle plonge les spectateurs dans une histoire tragique, troublante et angoissante, mais qui reste toutefois drôle sur certaines parties. Un mélange détonnant proposé par l’excellent réalisateur Jean-Jacques Joudiau.

Le film suit alors Michel, un homme bouleversé par la mort de sa mère. La perte de sa mère l’a tellement affecté qu’il en vient à la voir apparaître dans ses rêves. Un jour, il finit même par la rencontrer dans la rue de Belleville. Olivier fait une brève apparition dans le film en interprétant le rôle du frère de Michel.

Voici un lien vers un extrait du film :

Bleu comme la mère (2016)

Il s’agit d’un court-métrage réalisé par Sarah-Laure Estragnat. « Bleu comme la mère » parle d’une petite fille de 8 ans du nom de Lola qui apprend par hasard en classe l’irréversible loi de la génétique. En rentrant chez elle le soir, Lola doit faire face à ses parents et à cette nouvelle révélation qui va changer sa vie et mettre fin à la naïveté de l’enfance. Olivier Mag incarne le père de la petite Lola.

Voici un extrait du court-métrage :

Résistance (2014)

« Résistance » divise les spectateurs. En effet, il y a ceux qui apprécient la série et ceux qui trouvent qu’il s’agit juste d’une mauvaise copie de « Un petit village français ». Quoi qu’il en soit, la série a réussi à séduire une bonne partie des téléspectateurs. Les personnages sont attachants et l’histoire est intéressante. Toutefois, le récit reste difficile à cerner, même pour ceux qui suivent la série sans interruption.

L’histoire suit Lili et ses compagnons qui sont interrogés par la Gestapo en juin 1943. Après s’être évadée, Lili quitte Lyon et retourne à Paris avec Jeannot. Elle apprend ensuite qu’une opération est en cours pour faire évadé un chef de la Résistance qui va être jugé. Au départ réticente, elle cède finalement et s’implique dans le plan mis au point en quelques jours. Olivier Mag interprète le personnage du commissaire David.

Voici sa bande-annonce :

Avocats et Associés (2009)

Cette série plonge les spectateurs dans la vie quotidienne et mouvementée des avocats. Malgré un casting assez prometteur, la série ne parvient pas à séduire le public et reçoit de mauvaises critiques sur internet. Les internautes reprochent notamment à la série d’être fade, ennuyeuse et mal produite. Un coup dur pour la réalisatrice Valérie Guignabodet qui n’est pourtant pas à sa première réalisation.

La série suit les parcours professionnels et privés des membres d’un cabinet généraliste d’avocats. Le cabinet traite plusieurs genres d’affaires, allant des affaires criminelles aux affaires relevant du droit de la famille ou du travail. Olivier Mag continue néanmoins de fournir un travail de grande qualité en incarnant le juge Gence dans cette série très critiquée.

Voici sa bande-annonce :

Alice Nevers (2015)

« Alice Nevers : le juge est une femme » est une série réalisée par Julien Zidi.

La série divise les critiques sur la toile qui ont des opinions très différentes. D’un côté, le film est apprécié pour son humour second degré et ses jeunes acteurs qui se débrouillent très bien devant la caméra. Ces derniers parviennent à bien se mettre dans leurs personnages, ce qui n’est pas pour déplaire les spectateurs.

D’un autre côté, le film est critiqué pour son scénario trop simpliste qui ne cherche pas la complexité. L’histoire est prévisible et ne laisse aucune place au suspens.

Malgré ces critiques « négatives », la série reste une œuvre agréable à regarder en famille.

L’histoire suit la vie d’Alice Nevers, une juge d’instruction chargée de résoudre diverses enquêtes.

Olivier Mag apparaît dans la saison 1 dans le rôle d’Henri Nérac.

La bande-annonce est disponible ci-dessous :

Un petit jeu sans conséquence (2004)

Incarnant le personnage de Christian, Olivier Mag est une nouvelle fois relégué au second rôle dans ce film adapté d’une pièce de théâtre. Pour ce film, Bernard Rapp a fait en sorte que les spectateurs puissent ressentir l’origine théâtrale du film. Le film constitue alors un bon divertissement à regarder sans modération en famille, avec des acteurs drôles et une intrigue facile à comprendre.



Le film suit la vie de Bruno et de Claire, un couple marié depuis douze ans. Lors d’un week-end à la campagne, le couple fait croire à leurs proches qu’ils vont divorcer. À leur grande surprise, ils s’aperçoivent que leurs familles et leurs amis ne semblent pas être choqués par cette annonce. Au contraire, ils semblent ne plus croire en leur couple. Tous vont alors essayer de trouver de bonnes raisons à cette « séparation » soudaine.

Voici la bande-annonce officielle de ce film hilarant :

Podium (2003)

Yann Moix a fait un travail fabuleux dans la production de ce film. Hilarant du début jusqu’à la fin, « Podium » fait partie de ces films qui ne tomberont jamais dans l’oubli.

Avec un casting quasi parfait, dont Olivier Mag dans le rôle de Claude David, l’histoire est originale et très sympa. Le film se concentre notamment sur la vie d’un sosie de Claude François qui va tout mettre en œuvre pour remporter un concours du meilleur sosie de star.

Tout cela va alors donner lieu à des moments vraiment amusants à regarder. Bernard Frédéric voue un culte au chanteur Claude François. Aujourd’hui sosie professionnel de Cloclo, Bernard se produit dans des night-clubs des environs d’Orléans. Il rêve de participer à la « Nuit des sosies », un concours réunissant tous les sosies de stars du pays.

Voici la bande-annonce de ce chef-d’œuvre :

D’autres films et séries avec Olivier Mag

Le mal du pays (2001) ;

Super Lola (2013) ;

Docteur Sylvestre (2001 – Saison 7) ;

Crises de tête (1994) ;

Camping Paradis (2006 – Saison 1) ;

Père et Maire (2009 – Saison 7) ;

Profilage (2013 – Saison 4).