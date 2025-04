Décédé ce 1er avril 2025, Val Kilmer était une figure emblématique du cinéma américain. Il a fait ses études à la Professional School d’Hollywood, où il débute sa carrière en interprétant Hamlet sur les planches. Puis, en 1984, le comédien obtient son premier rôle au cinéma dans le déjanté « Top Secret ! »

Il rejoint ensuite Tom Cruise dans le cultissime « Top Gun » en 1986, avant d’évoluer dans l’univers fantastique de « Willow » en 1988.

Cependant, Val Kilmer avait une réputation d’acteur difficile. On peut par exemple parler de ses très mauvaises relations avec le réalisateur John Frankenheimer sur le tournage de « L’Ile du Docteur Moreau » en 1996. Ce dernier avait même déclaré ne plus jamais vouloir retravailler avec l’acteur. Val Kilmer était aussi en froid avec Tom Cruise depuis leur rivalité sur le tournage de « Top Gun ».

Retraçons donc ensemble l’emblématique carrière de Val Kilmer à travers ce top ! C’est parti !

Top Gun (1986)

Réalisé par Tony Scott, « Top Gun » est un film d’action sorti en 1986. Il met en scène de futurs grands noms du cinéma comme Tom Cruise, Val Kilmer et Kelly McGillis.

Ce film est aujourd’hui considéré comme culte, et a permis à Tom Cruise d’atteindre le statut de star internationale.

Anecdote insolite : durant le tournage, Tony Scott a été démis de ses fonctions à trois reprises, et donc trois fois réembauché. Quant à Val Kilmer, il aurait été contraint de tourner le film par contrat, donc sans véritable enthousiasme. On le retrouve notamment dans le rôle du lieutenant Tom Kazansky, alias « Iceman ».

Willow (1988)

« Willow » est un film signé Ron Howard, produit par George Lucas et écrit par Bob Dolman. Il raconte l’histoire d’un magicien qui fait équipe avec Madmartigan (Val Kilmer) pour protéger un jeune bébé d’une reine tyrannique.

À sa sortie en 1988, le film reçoit des critiques mitigées. Il est salué pour ses effets visuels et l’écriture de ses personnages, mais blâmé pour sa mise en scène et son intrigue. Au box-office mondial, il rapporte plus de 137 millions de dollars pour un budget de 35 millions de dollars.

Ce film marque également la rencontre entre Val Kilmer et Joanne Whalley qui deviendront plus tard mari et femme.

Kiss Kiss Bang Bang (2005)

Présenté hors compétition au Festival de Cannes 2005, « Kiss Kiss Bang Bang » est un film de Shane Black.

On y suit les aventures de Harry Lockhart, un voleur en fuite qui se retrouve accidentellement au milieu d’un casting de polar hollywoodien. Pour préparer son rôle, il fait équipe avec un détective privé et une comédienne en herbe. Les trois finiront par se retrouver impliqués dans une réelle et mystérieuse affaire de meurtre.

Val Kilmer incarne le détective privé Perry Van Shrike, dit « Gay Perry ». Pour ce rôle, l’acteur a dû se soumettre à un régime très strict pour perdre une quinzaine de kilos. Des kilos qu’il a pris pour le tournage du « Alexandre » d’Oliver Stone.

The Doors (1991)

Réalisé par Oliver Stone, « The Doors » retrace l’histoire du groupe The Doors et de leur leader Jim Morrison.

À sa sortie, les critiques du film étaient mitigées, bien que l’interprétation de Val Kilmer soit louée. La cinématographie, la conception de la production et la mise en scène d’Oliver Stone sont également louées par les critiques. Là où elles sont négatives, c’est par rapport aux inexactitudes historiques et à la présentation du chanteur.

Pour ce film, Val Kilmer a interprété lui-même toutes les chansons. Une prestation qui a beaucoup plu aux fans du groupe, saluant l’implication de l’acteur dans le rôle.

Batman Forever (1995)

Troisième opus de la saga Batman, « Batman Forever » est cette fois-ci signé Joel Schumacher. Si Tim Burton était à la tête des trois premiers volets, Schumacher reprend les rênes avec un univers plus moderne, urbain et coloré, inspiré du style « punk ».

À sa sortie, le film reçoit des critiques moyennes, avec des résultats au box-office mondial peu glorieux : 336,5 millions de dollars de recettes pour un budget de 100 millions de dollars.

On retrouve Val Kilmer dans le rôle du Chevalier Noir (Bruce Wayne/Batman). Celui-ci offre une interprétation bien différente de celle de Michael Keaton : plus vivante et plus enjouée.

Déjà Vu (2006)

Autre collaboration de Tony Scott et Val Kilmer, « Déjà Vu » met en scène un agent de l’ATF qui utilise une machine pour remonter le temps afin d’empêcher un terrible attentat à La Nouvelle-Orléans.

Val Kilmer campe le rôle de l’agent Paul Pryzwarra du FBI. Sur le tournage, Tony Scott a mis les acteurs à rude épreuve. Chacun a eu droit à des exercices périlleux. Denzel Washington a par exemple dû grimper par-dessus des grilles pour se retrouver ensuite sur des planches étroites à 100 m de haut. Et tout cela, pendant qu’il tournait sous le pont du Mississippi.

Quant à Paula Patton, elle a tourné une scène sous l’eau dans le Mississippi, les mains liées, et sans bouée de protection.

True Romance (1993)

« True Romance » est un film réalisé par Tony Scott et écrit par Quentin Tarantino. Il retrace l’histoire d’un couple qui se retrouve en possession d’une valise remplie de cocaïne appartenant à la mafia.

Val Kilmer incarne le personnage du King, Elvis, pour lequel l’acteur a tourné toutes les scènes en une journée. Le cinéaste lui a d’ailleurs fait parvenir tous les films et chansons du King le jour même. On peut dire que Val Kilmer adore interpréter Elvis, puisque ce ne sera pas la seule fois où il l’incarne au cinéma.

Top Secret! (1984)

« Top Secret! » est une parodie signée David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker.

Elle raconte l’histoire de Nick Rivers (Val Kilmer), une star du rock’n’roll, participant à un festival culturel international à Berlin-Est. Ce rassemblement est en fait l’instrument d’un complot fomenté par un groupe de néonazis nostalgiques.

Le personnage de Nick Rivers est notamment inspiré d’Elvis Presley. Et ce, malgré que la première chanson du film s’inspire des Beach Boys, les rivaux du King de l’époque.

Enfin, Val Kilmer a interprété lui-même les chansons du film, comme il le fera plus tard dans « The Doors » et « True Romance ».

Felon (2008)

Film signé Ric Rowan Waugh, « Felon » met en scène des figures emblématiques comme Stephen Dorff, Val Kilmer et Sam Shepard. L’histoire s’inspire d’événements survenus à la prison d’État de Corcoran dans les années 1990.

Pour donner un surplus de réalisme, les scènes de bagarre du film n’ont pas été chorégraphiées. Waugh voulait quelque chose de « bestial », d’autant plus que la plupart des figurants sont d’ex-taulards. Cela a eu pour résultat de donner des scènes absolument mémorables, mêlant réalité et fiction.

Heat (1995)

Un des films les plus connus de Val Kilmer, « Heat » raconte la confrontation des personnages de Neil McCauley et Vincent Hanna. Ils sont respectivement chef d’équipe de braqueurs professionnels et lieutenant de police. Les deux se livrent alors une lutte à distance et voient leurs vies privées se lier inéluctablement, jusqu’à leur face-à-face final.

Ce film est plus précisément un remake de « L.A. Takedown », un téléfilm réalisé par Michael Mann.

On retrouve Val Kilmer dans le rôle de Chris Shiherlis. « Heat » est surtout salué pour avoir permis aux deux géants que sont Al Pacino et Robert De Niro de se donner la réplique. Bien qu’ils se soient déjà croisés sur le tournage de « Le Parrain », ils n’ont cependant pas eu la chance de tourner ensemble avant ce film.

