À l’âge de 60 ans, Tom Cruise continue d’émerveiller les spectateurs avec ses incroyables cascades et ses films riches en action. Toujours en pleine forme, Thomas Cruise Mapother IV suscite de nouveau l’attention des fans avec la sortie récente de « Top Gun: Maverick ».

Bien qu’il ne possède toujours pas d’Oscar, l’acteur de « Mission Impossible » n’en demeure pas moins une figure emblématique d’Hollywood depuis maintenant quatre décennies. Voici une rétrospective de ses meilleurs films.

War of the Worlds (2005)

Sensiblement inspiré par le roman de H.G. Wells, ce remake de 2005 réalisé par Steven Spielberg plonge de nouveau les spectateurs dans une invasion d’extraterrestres lourdement équipés pour décimer l’humanité.

Tom Cruise incarne Ray Ferrier. Celui-ci est un simple ouvrier portuaire qui, bien qu’il ne vive pas avec ses enfants, n’hésite pas à aller les secourir, ainsi que leur mère, alors que les extraterrestres détruisent tout sur leur passage.

Il faut toutefois savoir que ce film n’est pas vraiment axé sur les personnages. En effet, il s’agit une fois de plus d’un film où Tom Cruise incarne un héros qui vient à bout de tous les méchants qu’il croise. Cette performance, associée au grand talent de Spielberg, en fait un « film popcorn » parfait.

The Firm (1993)

À une époque où Tom Cruise était considéré comme LA star d’Hollywood, les critiques sont même arrivés à penser qu’un thriller juridique pouvait devenir le blockbuster de l’été 1993.

« The Firm » est un film de Sydney Pollack, basé sur le roman éponyme de John Grisham. Le film a récolté au box-office près de 270 millions de dollars, faisant de lui le film « Rated-R » le plus rentable de 1993.

Cruise interprète Mitch McDeere, un jeune diplômé idéaliste en droit. Très sollicité par plusieurs grands cabinets d’avocats, Mitch fixe son choix sur Bendini, Lambert & Locke. Le cabinet lui offre divers avantages intéressants, mais en contrepartie, il devra travailler quatre-vingts heures par semaine. Mitch finira ensuite par découvrir que son cabinet est très corrompu et qu’il vient de vendre son âme au diable.

Minority Report (2002)

Une autre folle collaboration entre Spielberg et Cruise qui voit l’acteur se transformer en John Anderton. Ce dernier est un officier de police assidu qui voit sa vie basculer lorsque le système qu’il défend se retourne contre lui.

Le film se déroule dans un futur où le crime a été éradiqué grâce à un système de prévention prédictif. Trois êtres extra-lucides envoient les images des futurs crimes à la brigade appelée « Précrime » qui se charge de tout pour arrêter les criminels avant qu’ils ne commettent leurs méfaits.

Cependant, le système accuse Anderton de meurtre alors que celui-ci est innocent. Victime de complot, Anderton se lance alors dans une quête frénétique afin de prouver son innocence.

La saga « Mission Impossible » (1996, 2000, 2006, 2011, 2015, 2018, 2023)

« Mission Impossible » est à la base une série télévisée des années 1960. Son adaptation cinématographique a notamment donné naissance à une saga incontournable du 7e art, avec un septième volet sorti plutôt cette année.

Tom Cruise incarne Ethan Hunt, un agent de terrain de la « Mission Impossible Force » (MIF), une agence d’espionnage et d’opérations secrètes d’élite et hautement confidentielles. Le groupe a pour principal rôle de s’occuper des missions internationales dangereuses et hautement sensibles considérées comme « impossibles ».

Dans le premier film, Ethan Hunt est contraint de prendre le contrôle de la MIF lorsque l’agence est trahie de l’intérieur. Réalisé par Brian DePalma, « Mission Impossible » de 1996 contient la scène la plus emblématique de la saga : celle de Tom Cruise qui descend par des câbles pour éviter les alarmes laser.

Le succès du premier volet a donné naissance à l’une des sagas les plus populaires de ces dernières décennies. De nombreux réalisateurs de renom vont notamment travailler avec Tom Cruise comme John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird et Christopher McQuarrie.

Collateral (2004)

Michael Mann est un expert en matière de thriller criminel. Il a notamment laissé ses marques dans l’industrie avec des films tels que « Thief » ou « Heat », et « Collateral » ne fait pas exception.

Le film suit Max (interprété par Jamie Foxx), un chauffeur de taxi à Los Angeles, qui rêve d’un avenir plus glorieux. Une nuit, il prend en charge Vincent (interprété par Tom Cruise), un tueur à gages qui le force à le conduire en ville et à l’aider à finir son contrat.

Ce film montre que Tom Cruise est indéniablement un « chouchou » du public. Même en interprétant le charmant et maléfique Vincent, il reste fascinant à regarder.

Vincent n’hésite pas à tuer froidement ses cibles pour gagner sa vie, et cela permet à Cruise de dégager une telle aura charismatique que le spectateur ne pourra s’empêcher de le regarder.

Magnolia (1999)

Bien que le public soit accoutumé à voir Cruise en tant que vedette de ses films, il a néanmoins accepté de jouer un rôle secondaire en 1999 pour faire partie du projet « Magnolia » de Paul Thomas Anderson.

Ce film est une « mosaïque » à la manière d’Altman de personnes cherchant désespérément le bonheur dans la vallée de San Fernando. Tom Cruise incarne le personnage de Frank Mackey, un gourou du développement personnel qui semble avoir besoin d’aide lui-même. En effet, Frank cache de nombreux secrets de famille qui pèsent énormément sur sa conscience.

Alors que le casting a été largement salué, les critiques ont particulièrement apprécié la vulnérabilité qui se dégage à travers la fanfaronnade du gourou du développement personnel interprété par Cruise. Pour sa performance, l’acteur de « Mission Impossible » a remporté son troisième Golden Globe, sa troisième nomination aux Oscars, ainsi que de deux nominations du Screen Actors Guild :

Meilleur Ensemble ;

Meilleur Acteur dans un Second Rôle.

Top Gun (1986)

« Top Gun » est le film qui a propulsé Tom Cruise sur le devant de la scène internationale. Interprétant Pete « Maverick » Mitchell, un pilote d’avion de chasse aux lunettes Aviator, Tom Cruise fait chavirer les cœurs des groupies durant les années 1980-90.

Maverick est audacieux et impétueux, et il possède un talent unique qui ne manque pas de créer des remous au sein de sa hiérarchie. Il est rapidement choisi pour rejoindre Top Gun, une école d’aviation d’élite de l’aéronavale américaine. Maverick travaille alors sans relâche afin de peaufiner ses techniques de combat aérien et se hisser au rang de meilleur pilote de Top Gun.

Edge of Tomorrow (2014)

« Edge of Tomorrow » est certainement l’une des plus grandes surprises de 2014 en matière de blockbusters. Ce film propose au public une nouvelle facette de Tom Cruise comme il n’a jamais vu avant.

Son personnage, le Lieutenant William Cage, est un employé des relations publiques méprisable et lâche. Il va, petit à petit, apprendre à devenir un soldat d’élite lorsqu’il va revivre chaque jour sa mort dans une sorte de boucle temporelle.

Il va faire équipe avec Rita, une guerrière déterminée, qui va l’accompagner alors qu’il revit encore et encore sa mort et acquiert des compétences non négligeables en combat. Ses nouvelles compétences vont notamment l’aider à combattre les extraterrestres qui menacent la Terre.

L’évolution du personnage de Cage est tellement satisfaisante. Il passe d’un homme qui souhaite éviter tout acte altruiste à un héros national. Ce genre de rôle est parfait pour Cruise.

A Few Good Men (1992)

Un autre thriller juridique dans l’immense catalogue de Tom Cruise. « A Few Good Men » se distingue des autres rôles de Cruise. Il incarne le Lieutenant Daniel Kaffee, un avocat de la Marine qui préfère regarder du baseball que s’occuper de ses affaires.

Le film commence alors que Kaffee est un simple employé de bureau méprisant. Cela va toutefois changer lorsqu’on lui confie le dossier d’un Marine tué à Guantanamo Bay. Il va aussi faire la découverte d’une corruption existant au sein des forces armées qui sera rapidement étouffée.

Kaffee et ses collègues avocats seront alors chargés de l’affaire et doivent prouver de l’existence de la corruption devant un tribunal. Dans leur combat, ils devront faire face à Jessopp, interprété par Jack Nicholson.

Jerry Maguire (1996)

Comme pour tous les films de Tom Cruise, « Jerry Maguire » comporte plusieurs scènes mémorables, ainsi que de répliques qui sont devenues cultes.

Ce film est passé inaperçu lors de sa sortie, alors qu’il s’agit certainement d’un des meilleurs films de Cruise. À la fois émotionnel et touchant, « Jerry Maguire » de Cameron Crowe parle d’un agent sportif cynique qui a une épiphanie. Sa vie mondaine et factice lui pèse, et il commence alors à se remettre en question dans une note qu’il rédige. Dans celle-ci, Jerry tente de définir le sens qu’il voudrait donner à sa vie.

Le film est à la fois touchant et mignon à souhait, surtout lorsque Jerry tombe amoureux de son ancienne secrétaire Dorothy.

D’autres films avec Tom Cruise

Eyes Wide Shut (1999);

Risky Business (1983);

Né un 4 juillet (1989) ;

Jours de Tonnerre (1990) ;

Horizons Lointains (1992).