Scott Clinton Reeves, plus connu sous le nom de Scott Eastwood, est un acteur, producteur et mannequin américain. Bien que Scott soit le fils d’une légende hollywoodienne, il devait travailler dur pour se faire un nom. Avant même d’intégrer l’industrie cinématographique, il faisait des travaux comme valet de stationnement et ouvrier de la construction.

Apparemment, son père l’a privé, non seulement de son argent, mais aussi de son nom de famille. Il commençait cependant sa carrière sur grand écran grâce aux influences de Clint Eastwood, mais en tant que Scott Reeves.

En 2006, l’acteur américain est apparu pour la première fois sur le grand écran avec « Flags of Our Father ». C’est un drame de guerre réalisé par son père, qui en 2008, l’a également dirigé dans « Gran Torino ». Scott a enchaîné en 2009 avec le tournage du « Invictus » et « Trouble With the Curve » en 2012. Ce sont deux autres œuvres cinématographiques qu’il a partagées avec son père, Clint. Comme il restait toujours dans l’ombre de ce dernier, il décida d’adopter le nom Eastwood en 2009.

Son charme à l’écran, ses performances remarquables et sa beauté l’ont probablement aidé à se tailler une place dans l’industrie. On l’a d’ailleurs aperçu dans les grands films tels que « Suicid Squad », « Snowden » ou « Diablo ». Sa carrière s’étale sur plus d’une décennie, période au cours de laquelle Scott a incarné environ 30 personnages.

Voici les 10 meilleurs films auxquels Scott Eastwood a participé.

10. Texas Chainsaw 3D (2013)

Le talent incontestable, qu’il tire certainement de son père, lui a valu un rôle dans le film d’horreur « Texas Chainsaw 3D ». L’histoire suit un groupe d’amis en route vers Texas pour récupérer l’héritage d’une jeune femme. Malheureusement, ils ignoraient qu’un tueur brandissant une tronçonneuse faisait partie de la récompense.

Malgré les nombreux critiques de l’intrigue, il se rapporte toutefois avec le film original de 1973, cette fois-ci avec des effets 3D. Dans cette version 3D de Texas Chainsaw, réalisée par John Lue, Scott Eastwood incarne l’adjoint shérif, Carl. Sa performance dans le film l’a beaucoup aidé à forger davantage sa carrière d’acteur.

Découvrez la bande-annonce par ici :

9. Fury (2014)

Scott Eastwood est issu d’une famille d’interprètes, qui séduit par son charisme d’acteur et son talent indéniable. Bien qu’il ait initialement joué des petits rôles, il attire tout de même de nombreux réalisateurs. David Ayer ne fait pas exception. Ce producteur et scénariste a donc appelé le fils de la légende Hollywoodienne pour rejoindre le casting de « Fury ».

En 2014, Scott décroche l’un des rôles principaux dans Fureur. Il joue aux côtés de Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Jon Bernthal et Michael Peña. Ce film documentaire raconte comment était la vie de cinq chars américains durant la Seconde Guerre mondiale. Son réalisme, son intensité et ses scènes très violentes affectent lourdement les spectateurs, contribuant à la réussite du film.

Fury s’avère un grand succès, enregistrant une vente totale de 211,8 millions de dollars.

Découvrez la bande-annonce par ici :

8. The Longest Ride (2015)

En interprétant le rôle de Luke Collins dans le film « The Longest Ride » en 2015, Scott Eastwood a étonné le public. C’est un drame romantique et touchant, basé sur le roman de Nicholas Sparks.

Luke représente un cow-boy audacieux qui tombe amoureux d’une étudiante, Sophia Danko, un personnage interprété par Britt Robertson. Ensemble, le couple prête la main à Ira Levinson, une veuve âgée qui se trouve coincée dans sa voiture après un accident. Leur romance s’entremêle avec le passé de Levinson. Entre-temps, les deux tourtereaux doivent aussi faire face aux défis de la dangereuse carrière de Collins. The Longest Ride témoigne du pouvoir de l’amour inconditionnel.

Voici le trailer du film :

7. Snowden (2016)

« Snowden » est un drame captivant, tiré d’une histoire vraie. Ce film est adapté avec une excellente cinématographie et un bon rythme. Le dialogue est bien conçu et émotionnel, d’autant plus que le casting a fait preuve d’un haut niveau de maturité.

Joseph Gordon-Levitt et Shailene Woodley jouent aux côtés de Scott Eastwood qui incarne Trevor James, un agent de la NSA. Le fils de la superstar hollywoodienne sait toujours se démarquer même en tant que personnage secondaire.

Dans l’ensemble, ce film est juste stupéfiant et donne une envie forte de le regarder rien qu’en découvrant sa bande-annonce.

6. The Fate of the Furious (2017)

Scott Eastwood est un ami de longue date du défunt Paul Walker. Les deux acteurs américains se sont vus durant le tournage du film « Mémoire de nos pères » en 2006. C’est l’une des œuvres cinématographiques que Clint Eastwood a réalisées, marquant la première apparition de son fils au cinéma.

En 2018, Scott a fait ses débuts dans la franchise Fast & Furious. On le remarque dans ce huitième opus en tant que bras droit de Kurt Russel. Il reviendra d’ailleurs dans le prochain volet prévu pour le mois de mai 2023.

Réalisé cette fois-ci par F. Gary Gary, ce film offre une combinaison parfaite d’action et d’humour avec Vin Diesel livrant sa performance énigmatique. À ses côtés, il y a Dwayne Johnson alias The Rock apportant une nouvelle énergie dans la saga. Jason Statham présente des performances remarquables tout comme il a été dans Transporter. Charlize Theron, incarne à la perfection son personnage méchant.

« The Fate of Furious » a certes connu un succès. Scott Eastwood est presque inaperçu en restant dans l’ombre des rôles principaux. Découvrez la bande-annonce.

5. Overdrive (2017)

Scott Eastwood continue sur sa lancée avec le film d’action, « Overdrive » de 2017. Réalisé par Antoine Negret, ce film s’intéresse sur les frères Foster, qui se sont taillé une réputation en volant des véhicules. Quand ils volent la voiture d’un riche collectionneur, ce dernier les a convaincus d’en voler une autre.

Tourné en Europe, l’intrigue s’inspire de la franchise Fast and Furious, tout en mettant en vedette Scott Eastwood. Ce long-métrage a suscité de nombreux critiques, non pas à cause de ses performances, mais de l’histoire du film en général.

Overdrive n’innove peut-être pas, mais il a plutôt percé avec des rebondissements au bon moment. Les acteurs tentent aussi de livrer d’excellentes performances. Voici le trailer.

4. Pacific Rim : Uprising (2018)

À partir de 2018, Scott Eastwood commence à prendre son envol, assumant enfin des rôles plus importants. Dans le film « Pacific Rim: Uprising », le jeune acteur prête vie à l’un des nouveaux pilotes de robot « Jaeger ». Scott joue donc Nate Lambert, qui tente d’arrêter l’invasion des monstres Kaiju sortant de l’Océan Pacifique.

Ce film réalisé par Steven S. DeKnight donne suite au « Pacific Rim » de Guillermo Del Toro, sorti en 2013. Ce deuxième volet comprend un casting de bonne qualité. On retrouve, entre autres, John Boyega, Charlie Day et Cailee Spaeny.

Bien que ce long-métrage ait reçu de nombreux critiques, on apprécie la performance de Scott qui sait toujours se démarquer. Voici le trailer de Pacific Rim.

3. The outpost (2020)

Scott Eastwood joue également dans un drame de guerre intitulé : « The Outpost ». Ce film de Rod Lurie rend hommage aux soldats américains qui se sont battus pour la liberté en Afghanistan. Dans cette œuvre cinématographique, le jeune acteur est de plus en plus acclamé du public. Son charisme s’améliore d’année en année.

The outpost met en lumière la perspective d’un soldat, de la guerre et de l’atmosphère à l’époque. De ce fait, les anciens combattants ou les fans d’un film de guerre l’apprécient beaucoup. Vous pouvez découvrir le trailer ici.

2. Wrath of Man (2021)

Dans ce thriller, le célèbre acteur Jason Statham et le réalisateur Guy Ritchie utilisent leurs talents pour façonner un film grandiose. Le casting comprend également Holt McCallany (Bullet), Scott Easwood (Jan), et Jeffrey Donovan (Jackson).

Scott interprète Jan dans cette adaptation américaine d’un thriller français. Il s’agit en effet du film intitulé : Convoyeur, sorti en 2004 et réalisé par Nicolas Boukhrief.

Jan est l’un des membres de Jackson et sans doute le moins digne de confiance. Ce personnage révèle sans gêne son désir de richesse et de statut que le jeune acteur interprète à merveille. Vous pouvez regarder le trailer dans cette vidéo.

1. I want You Back (2022)

« I want You Back » est un film de divertissement, réalisé par Jason Orley et sorti en 2022. C’est la plus récente filmographie de Scott Eastwood et sa deuxième collaboration avec Charlie Day après le Pacific Rim: Uprising.

Les scénaristes ont développé une histoire de deux anciens couples qui se lient d’amitié. Ils veulent à tout prix ruiner la nouvelle relation de leur ex-partenaire dans l’espoir de retrouver leur amour disparu.

Pour ce qui est du casting, I want you back met en vedette Charly Day (Peter) et Jenny Slate (Emma). À côté d’eux, on retrouve Scott Eastwood (Noah), Gina Rodriguez (Anne), Clark Backo (Ginny).