Ramzy Bedia, simplement appelé Ramzy, est un acteur et humoriste né le 10 mars 1972 à Paris. Il est surtout connu pour son duo avec Éric Judor : Éric et Ramzy. Très vite, les deux compères décident de se lancer dans le monde du spectacle. En 1996, ils rencontrent le succès sur scène tout en se diversifiant à la radio et à la télévision.

En 1998, Éric et Ramzy figurent pour la première fois au générique d’un film, dans « Le Ciel, les oiseaux et… ta mère ! ». Mais c’est en 2001 que Charles Nemes leur offre un long métrage à la hauteur de leur humour déjanté : « La Tour Montparnasse infernale ». Si le duo tourne rarement l’un sans l’autre, Ramzy s’essaie malgré tout à quelques projets en solo. Dès 1999, il joue dans le court métrage « Rêve de cauchemar », avec Jamel Debbouze. Puis, en 2005, il joue pour la première fois dans une comédie dramatique : « Bled number one ».

Taxi 5 (2018)

Film de Franck Gastambide, « Taxi 5 : La Relève » est le cinquième opus sous forme de Soft Reboot de la franchise « Taxi ». C’est le premier film à ne pas mettre en scène Samy Naceri, Frédéric Diefenthal ni Emma Sjöberg.

Le récit suit Sylvain Marot, policier parisien efficace et pilote d’exception, sanctionné pour avoir couché avec la femme du préfet. Ce dernier le fait alors muter dans une brigade de police municipale de Marseille. Cela faisait longtemps que Franck Gastambide et Malik Bentalha voulaient relancer la saga « Taxi » : « Tu serais le flic, je serais le chauffeur de taxi », fantasmait Bentalha. Ramzy campe le rôle de Rachid, dit « Ricardo ». Celui-ci est gérant d’une pizzeria servant de couverture à un casino clandestin ainsi qu’à un trafic d’armes et de drogue.

Voici sa bande-annonce :

H (1998)

« H » est une série télévisée créée par Abd-el-Kader Aoun, Xavier Matthieu et Éric Judor. Les histoires se déroulent dans un hôpital de banlieue parisienne où 3 internes entretiennent une ambiance un peu décalée. On retrouve Ramzy dans le rôle de Sabri Said, le brancardier.

Le titre fait en réalité référence à trois mots qui caractérisent assez bien la série : Humour, Histoire et Hôpital. De nombreux guests tels que Pierre Palmade, Gérard Darmon, Thierry Henry ou encore Mouss Diouf ont foulé le sol de cet établissement.

Voici un extrait :

La Tour Montparnasse infernale (2001)

Réalisée par Charles Nemes, « La Tour Montparnasse infernale » est une comédie mettant en scène Éric et Ramzy, deux laveurs de carreaux simplets confrontés à une prise d’otage. Elle marque la première apparition du duo comique en tant que personnages principaux.

À sa sortie, le film réunit plus de deux millions d’entrées, devenant ainsi le 11e film français le plus vu en salles en 2001. En 2016, Éric et Ramzy reviennent dans une préquelle, « La Tour de contrôle infernale », réalisée par Éric Judor lui-même. Cependant, elle ne rencontre pas le succès du premier volet, entre-temps devenu un film culte.

Par ici la bande-annonce :

Pattaya (2016)

Autre film de Franck Gastambide, « Pattaya » suit Franky et Krimo, deux amis rêvant de s’évader de la grisaille de leur quartier. Ils veulent se rendre à la station balnéaire thaïlandaise de Pattaya. Ramzy incarne Reza, le cousin de Krimo.

Si la première inspiration de Gastambide reste ses amis et la banlieue, pour ce film, il a eu pour influence cinématographique certaines comédies américaines produites par Judd Apatow. De même pour les films des frères Farrelly et quelques classiques de Francis Veber. Les guests sont nombreux dans « Pattaya ». Parmi eux, on compte notamment Cyril Hanouna, Fred Testot, Booder, Seth Gueko ou Rim’K.

Ci-dessous le trailer :

Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu (2023)

« Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu » est un film signé Guillaume Canet. Le film se déroule en 50 avant Jésus-Christ. Dans cet opus, l’impératrice de Chine est emprisonnée à la suite d’un coup d’État fomenté par Deng Tsin Qin.

On retrouve Ramzy dans le rôle d’Epidemaïs, commerçant d’articles gaulois en Chine. Ce film est le premier des cinq films Astérix en prises de vues réelles qui n’est pas adapté d’un album. Le budget de production s’élève à 66 millions d’euros, ce qui en fait le sixième film français le plus cher jamais produit. Malheureusement, à sa sortie, il reçoit une majorité de critiques négatives.

Découvrez son trailer ci-dessous :

Ratz (2003)

Série TV culte des années 2000, « Ratz » a été créée par Monsieur Z et Stéphane Melchior. La série met en scène les aventures fantastiques et humoristiques de deux rats anthropomorphes : Razmo et Rapido, doublés respectivement par Éric et Ramzy.

Le duo se confronte souvent à l’équipage du cargo dans lequel ils vivent, et protègent leur cargaison de fromages. Tous les deux sont fans de vitesse et s’embarquent régulièrement dans de rapides courses à bord de leurs rat-boards. En janvier 2004, un single intitulé « Pas de panique à bord », distribué par Sony Music Entertainment, est commercialisé. Celui-ci a été classé à la douzième place des classements musicaux dès la première semaine avec plus de 70 000 exemplaires vendus.

Un extrait juste en bas :

Neuilly sa mère ! (2009)

« Neuilly sa mère ! » est un film réalisé par Gabriel Julien-Laferrière. On y suit Sami Benboudaoud, 14 ans, qui déménage chez sa famille dans l’enfer de… Neuilly-sur-Seine. Ramzy campe Aziz Ben Boudaoud, le père décédé de Sami, fanatique de Zinédine Zidane.

C’est sur le tournage de « Big City » que le réalisateur et producteur Djamel Bensalah a eu l’idée du film. « Pour me reposer durant un tournage, je pense à d’autres films et j’écris d’autres histoires, explique le cinéaste. Et alors que je travaillais avec Samy Seghir et Jérémy Denisty sur “Big City”, je me suis dit qu’il serait vraiment dommage de ne pas faire un film contemporain avec ces deux jeunes acteurs. »

La bande-annonce ci-dessous :

Les Dalton (2004)

Film de Philippe Haïm, « Les Dalton » est une adaptation de la bande dessinée « Lucky Luke » centrée sur les personnages des frères Dalton. Le dernier de la fratrie, Averell, est interprété par Ramzy.

Pour le réalisateur, transposer les frères Dalton de la BD au grand écran était un rêve. « Ce sont les personnages idéaux pour une comédie », s’enthousiasme-t-il. Adapter les personnages des Dalton pour le grand écran représentait un gros défi pour le réalisateur Philippe Haïm et son équipe. « Ce n’est jamais simple, surtout lorsqu’il s’agit d’un monument comme la BD de Morris », explique le cinéaste.

Par ici la bande-annonce :

Les Kaïra (2012)

Comédie culte, « Les Kaïra » a été écrite et réalisée par Franck Gastambide. Adaptation cinématographique du programme court « Kaïra Shopping », ce film a remporté à sa sortie un succès commercial qui en fait le film français le plus rentable de 2012.

Durant leurs aventures, les trois compères des Kaïra croisent de nombreux personnages déjantés, souvent incarnés par des pointures de la comédie française comme Elie Semoun et Ramzy Bedia (qui a insisté pour avoir un vrai rôle et ne pas seulement faire une petite apparition dans le film).

Voici un extrait :

Alad’ 2 (2018)

Lionel Steketee est le réalisateur derrière « Alad’ 2 ». Il s’agit de la suite du film « Les Nouvelles Aventures d’Aladin », sortie en 2015 d’Arthur Benzaquen. Ramzy incarne Balouad, le génie de Shah Zaman/le meilleur ami de Yanis.

Le tournage du projet s’est déroulé à Ouarzazate au centre Maroc, pour les scènes extérieures, et aux studios d’Epinay en région parisienne, pour les scènes de palais. « Alad’ 2 » fait la part belle à la parodie : les chansons de Disney, la psychanalyse… Kev Adams explique : « Les parodies des chansons de Disney sont venues naturellement à la suite de déconnades entre nous. Concernant la psychanalyse, l’idée vient de Jamel. Il m’a tout appris sur les dictateurs. »

Regardez sa bande-annonce ici :

