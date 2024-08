Joey King, née le 30 juillet 1999 à Los Angeles, est l’une des jeunes actrices les plus prometteuses d’Hollywood. Elle commence sa carrière très tôt, apparaissant dans des publicités avant de décrocher son premier rôle majeur à l’âge de 10 ans. Elle apparaît alors pour la première fois dans le film « Ramona and Beezus ». Depuis, elle s’est forgé une réputation grâce à son talent indéniable et sa capacité à incarner des personnages variés. De la comédie romantique aux thrillers psychologiques, Joey King prouve qu’elle est une actrice polyvalente. Elle est capable de toucher les spectateurs de tous âges. Certains la qualifient même comme étant la nouvelle Chloe Grace Moretz. Cet article vous présente les 10 meilleurs films et séries TV où Joey King a su briller par son talent.

The Kissing Booth 1, 2 et 3 (2018-2020 et 2021)

The Kissing Booth est une comédie romantique centrée sur Elle Evans (Joey King). C’est une lycéenne qui tombe amoureuse du frère aîné de son meilleur ami, ce qui complique sérieusement leur relation.

Dans ce rôle, Joey King incarne avec charme et authenticité une adolescente confrontée aux premières complications amoureuses. Sa prestation a été saluée pour son énergie et sa capacité à transmettre les émotions complexes de l’adolescence.

Les trois volets reçoivent des critiques mitigées pour les scénarios prévisibles et assez clichés. Toutefois, dans le rôle d’Elle, Joey King livre une performance largement appréciée. C’est sûrement le film qui l’a poussé sous les feux des projecteurs et dans lequel vous l’avez connu. Cela en fait l’une des comédies romantiques les plus populaires sur Netflix.

The Act (2019)

The Act est une mini-série basée sur l’histoire vraie de Gypsy Rose Blanchard. C’est une jeune fille victime du syndrome de Münchhausen par procuration imposé par sa mère.

Joey King livre une performance bouleversante. Elle capture à la fois la vulnérabilité et la détermination de son personnage. Son interprétation lui a valu une nomination aux Primetime Emmy Awards pour la meilleure actrice dans une mini-série.

La série a été acclamée en grande partie grâce à la prestation puissante de King. Elle y démontre, en effet, son talent pour les rôles dramatiques complexes.

La première saison se concentre sur le meurtre de Dee Dee Blanchard, organisé par sa fille Gypsy Rose Blanchard. Épuisée par cette relation toxique, Gypsy a cherché à se libérer de sa mère en la faisant disparaître de sa vie.

Slender Man (2018)

Ce film d’horreur raconte l’histoire de quatre adolescentes. Dans une petite ville, la peur s’empare de Hallie, Chloe, Wren et de Katie, après avoir réalisé un rituel. Ce dernier visait à démystifier la légende d’une grande silhouette mince et terrifiante d’un homme sans visage. Elles commencent rapidement à redouter que la légende soit réelle lorsqu’une d’entre elles disparaît brusquement. Elles tentent de découvrir la vérité derrière la légende urbaine du Slender Man. Ces amies se retrouvent cependant hantées par la créature.

Bien que le film ait été critiqué pour son manque d’originalité et de suspense, Joey King s’est distingué par son engagement à donner vie à son personnage : Wren.

Le film n’a pas été bien accueilli par la critique, mais la performance de King a été l’un des rares éléments positifs soulignés. Elle confirme sa capacité à élever même les projets les moins réussis.

The Conjuring (2013)

Ce film d’horreur culte se base sur les expériences paranormales réelles de la famille Perron. Cette dernière sollicite l’aide des enquêteurs, Ed et Lorraine Warren. Ils seront utiles afin d’exorciser les esprits maléfiques de leur maison.

Dans le rôle de Christine Perron, Joey King se montre particulièrement convaincante. Elle incarne avec justesse la terreur d’une jeune fille face à des événements surnaturels.

The Conjuring a été largement acclamé pour son atmosphère effrayante et sa réalisation impeccable. La performance de Joey King a été remarquée pour sa maturité malgré son jeune âge à l’époque du tournage. C’est l’un des films d’horreur les plus marquants de sa génération.

Wish Upon (2017)

Wish Upon est un thriller surnaturel où Joey King incarne Clare Shannon. Avec son groupe d’amies, elles savent à quel point le lycée peut être un véritable enfer. Alors, quand son père lui offre une vieille boîte à musique gravée qui promet de réaliser tous ses souhaits, Claire décide de l’essayer. À sa grande surprise, ça fonctionne ! Argent, popularité, petit ami, tout semble devenir parfait pour elle. Ses souhaits se réalisent, mais à un prix terrible.

Joey King apporte de la profondeur à un personnage qui navigue entre tentation et culpabilité. Sa capacité à exprimer les dilemmes moraux de Clare est l’un des points forts du film.

Le film a reçu des critiques mitigées, certains trouvant le concept prometteur, mais mal exécuté. Cependant, la performance de King a été un point positif, montrant son potentiel pour porter un film sur ses épaules.

Ramona and Beezus (2010)

« Sœurs malgré elles », en français, est une comédie familiale basée sur les livres de Beverly Cleary. Joey King incarne Ramona Quimby, une jeune fille pleine de vie et d’imagination. Elle cause toutes sortes de chaos dans sa famille.

À seulement 10 ans, Joey King a impressionné le public avec son énergie débordante et son charme naturel. Elle capture parfaitement l’esprit espiègle et la créativité de Ramona, en faisant une héroïne attachante.

Le film a été bien reçu pour son ton léger et son charme, en grande partie grâce à la performance adorable de King. Elle réussit à voler la vedette malgré son jeune âge.

The Lie (2018)

Ce thriller psychologique relate l’histoire de Kayla. Une jeune fille qui revient chez elle profondément troublée après avoir tué sa meilleure amie Britanny. Était-ce un accident ou un meurtre ? Kayla est-elle prise de remords ou reste-t-elle indifférente ? Ses parents divorcés, Rebecca et Jay, unissent leurs forces pour tenter de protéger leur fille et l’empêcher de finir en prison. Mais lorsque le père de Britanny s’en mêle, la situation devient encore plus complexe.

L’actrice est excellente dans ce rôle sombre et complexe, où elle explore les thèmes de la culpabilité et du désespoir. Sa prestation est intense et convaincante, ajoutant une couche de tension à l’intrigue. L’héroïne de la saga romantique « The Kissing Booth » démontre qu’elle est tout aussi talentueuse dans le genre policier que dans la comédie romantique. Elle partage l’écran avec de grandes stars : Peter Sarsgaard (« The Batman ») et Mireille Enos (« The Killing »).

« Apparence trompeuse » a reçu des critiques partagées, certains louant l’atmosphère tendue, d’autres critiquant le développement des personnages. Cependant, la performance de King a été unanimement saluée comme le point culminant du film.

Bullet Train (2022)

Ce film d’action rassemble plusieurs assassins qui se retrouvent sur le même train à grande vitesse au Japon. Chacun avec des missions qui s’entremêlent. Joey King joue le rôle de « The Prince, » une tueuse manipulatrice avec un visage d’ange.

Dans ce rôle, elle montre une facette plus mature et dangereuse de son talent. Joey incarne une antagoniste froide et calculatrice avec une précision qui contraste avec son apparence juvénile.

Bullet Train a été globalement bien reçu pour son rythme effréné et son humour noir. La performance de la jeune actrice a été particulièrement remarquée. Sa capacité à tenir tête à des acteurs vétérans dans un casting étoilé y est pour quelque chose.

The In Between (2022)

Ce drame romantique surnaturel suit l’histoire de Tessa. Une adolescente tentant de comprendre les événements mystérieux entourant la mort de son petit ami. Elle croit qu’il essaie de communiquer avec elle depuis l’au-delà.

Joey King excelle dans ce rôle émotionnellement chargé. Elle bouleverse avec ses jeux de douleur, du deuil et de l’espoir de l’amour éternel. Sa performance est subtile et nuancée, apportant une profondeur au film.

Le film a reçu des critiques variées, mais la prestation de King a été largement louée. Son authenticité et sa capacité à toucher le cœur des spectateurs se voient applaudies.

White House Down (2013)

White House Down est un film d’action où un policier (Channing Tatum) doit sauver sa fille et le Président des États-Unis (Jamie Foxx). Tout cela se passe lors d’une attaque terroriste contre la Maison-Blanche. Joey King joue Emily, la fille courageuse du protagoniste.

Dans le rôle d’Emily, elle apporte une touche émotionnelle à ce film d’action intense. Sa performance a été saluée pour son naturel et sa capacité à créer un lien fort avec le public.

Bien que le film ait été un succès commercial, il a reçu des critiques mitigées pour son scénario. Cependant, la performance de King a été un point fort. Elle ajoute une dimension humaine à l’intrigue explosive.

Joey King a su évoluer de manière impressionnante au fil des années, passant de rôles d’enfant à des personnages complexes et matures. Ses performances, qu’elles soient dans des comédies légères ou des thrillers intenses, montrent une actrice en pleine maîtrise de son art. Chacun des films et séries mentionnés ci-dessus illustre la polyvalence et le talent de Joey King. Elle continue de s’imposer comme une figure incontournable du cinéma et de la télévision.

