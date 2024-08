Jacob Elordi, né le 26 juin 1997 à Brisbane, en Australie, est rapidement devenu l’une des étoiles montantes d’Hollywood. Avant de s’imposer sur la scène internationale, il a perfectionné son art à travers des petits rôles et des courts métrages en Australie. C’est en 2018, avec son rôle marquant de Noah Flynn dans « The Kissing Booth », qu’il accède à une notoriété mondiale. Ce film Netflix, est devenu un phénomène culturel parmi les adolescents et jeunes adultes. Il propulse Elordi sous les feux des projecteurs. Ce succès lui ouvre les portes de rôles plus complexes et variés. En quelques années, Jacob Elordi s’est imposé comme un acteur à suivre, capable de sillonner entre comédies romantiques légères et drames psychologiques.

Aujourd’hui, il est considéré comme l’une des jeunes stars les plus prometteuses de sa génération, avec un potentiel énorme pour diversifier encore davantage sa filmographie.

The Kissing Booth 1, 2 et 3 (2018, 2020 et 2021)

Cette comédie romantique raconte l’histoire d’Elle Evans. L’adolescente tombe amoureuse du frère aîné de son meilleur ami, Noah Flynn. Le film explore les complications de leur relation et les défis de l’adolescence.

Elordi incarne Noah Flynn avec charme et conviction. Il apporte une profondeur inattendue à un personnage qui aurait pu être stéréotypé. Sa performance a été saluée pour son authenticité et son charisme à l’écran.

Le film reçoit des critiques mitigées, certains louant son caractère divertissant et léger, tandis que d’autres le critiquaient pour ses clichés et son manque d’originalité. Néanmoins, les fans l’apprécient beaucoup sur Netflix, en grande partie grâce à la chimie entre les acteurs principaux.

Le second volet poursuit l’histoire d’Elle et Noah alors qu’ils tentent de maintenir une relation à distance. De nouveaux personnages et de nouveaux défis viennent pimenter l’intrigue. Elordi continue de briller dans le rôle de Noah Flynn, montrant une maturité et une évolution dans son jeu d’acteur. Sa capacité à exprimer des émotions complexes a été remarquée par les critiques.

Comme son prédécesseur, « The Kissing Booth 2 » a reçu des critiques partagées. Bien que certains aient apprécié le développement des personnages et les intrigues secondaires, d’autres l’ont trouvé prévisible. Cependant, il a renforcé la popularité de la franchise auprès des jeunes spectateurs.

Le troisième volet conclut la trilogie en suivant Elle qui prend des décisions importantes pour son avenir. Elle doit notamment choisir entre deux universités et gérer sa relation avec Noah.

Elordi apporte une profondeur émotionnelle au personnage de Noah. Il montre en effet une vulnérabilité et une croissance, que les critiques ont saluées. Son interprétation a été considérée comme l’un des points forts du film. La trilogie a été globalement perçue comme une série divertissante et légère.

Voici les bandes-annonces compilées en une vidéo :

Euphoria (2019-Présent)

« Euphoria » est une série dramatique qui suit un groupe d’adolescents confrontés à divers problèmes tels que la drogue, le sexe, et les troubles mentaux. Jacob Elordi y joue le rôle de Nate Jacobs, un personnage complexe et troublé.

L’acteur y montre une gamme impressionnante d’émotions, passant de la rage à la vulnérabilité avec une aisance remarquable. Sa performance intense et nuancée a d’ailleurs été largement acclamée.

La série se distingue pour son approche réaliste et sans compromis des problèmes adolescents. Les performances des acteurs, en particulier celle d’Elordi, ont été largement reconnues. « Euphoria » est devenue un phénomène culturel, captivant un large public et recevant de nombreux prix.

Découvrez le teaser de la saison 1 si vous souhaitez commencer à dévorer la série :

The Mortuary Collection (2019)

« The Mortuary Collection » est un film d’horreur anthologique où un mystérieux croque-mort raconte chaque histoire. Jacob Elordi apparaît dans l’un des segments. Il joue alors un jeune homme charismatique, mais imprudent.

Bien que son rôle soit bref, il marque les esprits grâce à son charisme et son aisance dans le genre de l’horreur. Sa performance a ajouté une touche de charme et d’intensité au segment.

Le film a été bien reçu pour son approche créative et ses histoires bien ficelées.

Suivez le lien pour voir un extrait :

Eaux Profondes (2022)

Ce thriller psychologique mettant en vedette Ben Affleck et Ana de Armas. Jacob Elordi joue un rôle secondaire, mais crucial dans ce film complexe et intrigant.

En tant que Charlie De Lisle, l’acteur apporte une présence mystérieuse à son personnage. Il y ajoute une couche de tension, primordiale à la tournure du film. Son interprétation subtile et efficace a été saluée par les critiques.

Le film a reçu des critiques variées, certains louant la tension et la complexité de l’intrigue. D’autres ont trouvé le film trop lent. Cependant, la performance d’Elordi a été unanimement reconnue comme un point fort.

Voici sa bande-annonce sulfureuse :

2 Cœurs (2020)

Le drame romantique se base sur une histoire vraie. Il suit deux couples dont les destins s’entrelacent de manière inattendue. Elordi incarne cette fois-ci Chris Gregory, un étudiant qui va tomber amoureux de sa camarade de classe Sam (Tiera Skovbye). Malheureusement, tout ne va pas se dérouler comme prévu pour le jeune homme au destin tragique.

Dans ce rôle principal, il apporte chaleur et authenticité tout en capturant l’esprit optimiste de son personnage. Sa performance a été louée pour sa sincérité et son charme naturel.

Le film a reçu des critiques mitigées. Certains apprécient son message émouvant et ses performances, tandis que d’autres le trouvent trop sentimental.

Visionnez un extrait en cliquant ci-dessous :

Swinging Safari (2018)

« Swinging Safari » est une comédie australienne qui se déroule dans les années 1970, racontant l’histoire de trois familles excentriques. Jacob Elordi, en tant que Rooster, y joue un rôle secondaire, mais mémorable.

Dans ce rôle, il montre son talent pour la comédie, apportant une énergie et un humour rafraîchissants. Sa performance a ajouté une dimension amusante au film.

Le film a été bien accueilli pour son ambiance nostalgique et son humour décalé.

Voici sa bande-annonce :

Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar (2017)

Bien que son rôle soit très mineur, Jacob Elordi apparaît dans ce cinquième volet de la célèbre franchise « Pirates des Caraïbes ». À seulement 20 ans, cela marque l’un de ses premiers grands projets hollywoodiens.

Son rôle bref a été un tremplin important pour sa carrière. Jacob Elordi a démontré sa capacité à s’intégrer dans des productions à grande échelle.

Le film a reçu des critiques mitigées, certains louant l’action et les effets spéciaux, tandis que d’autres critiquaient le manque de nouveauté. La participation d’Elordi est souvent mentionnée comme un détail intéressant pour les fans de l’acteur.

Retrouvez son teaser ici :

Saltburn (2023)

« Saltburn » est un thriller mystérieux où Jacob Elordi joue un rôle principal aux côtés de Rosamund Pike et Barry Keoghan. Oliver Quick, qui peine à trouver sa place à l’université d’Oxford, se retrouve entraîné dans le monde de l’aristocratique Felix Catton. Ce dernier l’invite à Saltburn, le vaste domaine de sa famille excentrique, pour un été qui sera mémorable.

Elordi sort de sa zone de confort et joue dans un tout autre registre. Il offre une performance intense, montrant une fois de plus sa capacité à jouer des rôles complexes. Sa prestation a été acclamée pour sa profondeur et son intensité.

Le film a été bien accueilli pour son atmosphère tendue et ses performances solides.

Voici sa bande-annonce :

Priscilla (2023)

Ce drame biographique raconte l’histoire de Priscilla Presley, l’ex-femme du légendaire Elvis Presley. Il met en lumière sa vie et ses défis personnels. Jacob Elordi joue le rôle emblématique d’Elvis Presley.

Elordi apporte une intensité tout en respect au rôle d’Elvis Presley. Le jeune acteur capture l’essence du roi du rock and roll tout en montrant une vulnérabilité qui humanise la légende. Sa transformation physique et émotionnelle pour ce rôle a été largement saluée par les critiques.

Priscilla est l’histoire d’une libération personnelle, un film plus profond et nuancé qu’il n’y paraît. Il s’abstient de dépeindre Priscilla comme une simple victime et Elvis comme son oppresseur. La réalisation magnifiquement stylisée de Coppola, ainsi que l’excellence des interprétations du couple…

Visionnez sa bande-annonce ici :

The Very Excellent Mr. Dundee (2020)

La comédie suit Paul Hogan, la star vieillissante de « Crocodile Dundee ». Il essaie de restaurer sa réputation tout en faisant face à une série de mésaventures hilarantes. Jacob Elordi joue le rôle de Chase.

Jacob apporte un souffle de fraîcheur et d’énergie. Il démontre son talent pour la comédie légère. Son charme naturel et son timing comique ont d’ailleurs rehaussé sa performance. Il ajoute une touche contemporaine à un film qui mélange nostalgie et humour.

Le film a reçu des critiques mitigées, certains louant son humour décalé et ses clins d’œil aux fans de « Crocodile Dundee ». D’autres l’ont trouvé moins percutant. La performance d’Elordi fait cependant partie des atouts du film, ajoutant à sa diversité de rôles.

La bande-annonce par ici :

