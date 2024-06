Rosamund Pike est une actrice britannique dont la carrière s’étend sur plus de deux décennies. Diplômée en littérature anglaise du Wadham College à Oxford, Pike débute sa carrière sur scène avant de se faire connaître sur grand écran. Sa capacité à incarner une large gamme de personnages, allant de la douceur à des rôles plus sombres et complexes, fait d’elle une figure incontournable du cinéma. Au fil des ans, elle accumule des distinctions et des nominations, notamment pour sa performance magistrale dans « Gone Girl ».

Cet article explore les dix films et séries TV les plus remarquables de Rosamund Pike, mettant en lumière ses contributions exceptionnelles à chacun de ces projets.

Gone Girl (2014)

« Gone Girl » est un thriller psychologique basé sur le roman de Gillian Flynn. L’histoire suit Nick Dunne (Ben Affleck), dont la femme Amy disparaît mystérieusement. L’évènement se passe le jour de leur cinquième anniversaire de mariage. Alors que l’enquête progresse, Nick devient le principal suspect, et des secrets troublants sur leur mariage sont révélés.

Rosamund Pike incarne Amy Dunne avec une intensité glaçante. Son interprétation de la « cool girl » calculatrice et manipulatrice est à la fois captivante et terrifiante. Elle parvient ainsi à capturer les multiples facettes d’Amy, de la victime innocente à la sociopathe redoutable.

Le film a été largement acclamé pour sa direction, son scénario et surtout pour la performance exceptionnelle de Pike. Cela lui a d’ailleurs valu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice. Sa capacité à basculer entre différentes émotions et personnalités est en effet un talent indéniable.

Pour l’anecdote, la belle actrice a dû prendre et perdre six kilos à trois reprises pour incarner Amy Dunne à différents stades de sa vie. Des fluctuations de poids, qu’on imagine aisément éprouvantes. « Il fallait que je sois plus mince à Los Angeles et que j’aie plus de poids dans la région des Ozarks, puis que j’aie plus de poids et que je sois plus mince en studio », raconte-t-elle au micro du site Vulture en 2014. « J’ai fait ça trois fois. »

Voici la bande-annonce :

Private War (2018)

Ce film raconte l’histoire vraie de la journaliste de guerre Marie Colvin. Elle est connue pour sa couverture des conflits les plus dangereux du monde. L’histoire suit ainsi sa carrière et ses luttes personnelles, culminant avec sa couverture du siège de Homs en Syrie.

Rosamund Pike offre une performance poignante et authentique en tant que Marie Colvin. Elle incarne avec brio la bravoure et la vulnérabilité de la journaliste. Pike capture avec aisance son dévouement à révéler la vérité malgré les risques personnels.

Le film reçoit des critiques positives pour sa représentation honnête du journalisme de guerre. Rosamund se distingue particulièrement pour son engagement et sa transformation physique pour le rôle. Cela lui a ensuite valu une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice.

Découvrez ici un extrait du film :

Orgueil et Préjugé (2005)

Adaptation du classique de Jane Austen « Pride & Prejudice », l’intrigue suit les cinq sœurs Bennet et leur quête de mariage et d’amour. L’histoire se déroule dans l’Angleterre du 19e siècle. Rosamund Pike joue alors le rôle de Jane Bennet, la sœur aînée douce et belle.

Elle incarne Jane avec une grâce et une douceur contrastant magnifiquement avec les autres personnages plus flamboyants. Sa performance subtile apporte une profondeur et une authenticité au personnage de Jane.

Le film est un succès critique et commercial, apprécié pour sa fidélité au roman et ses performances d’ensemble. Pike a par ailleurs été particulièrement remarquée pour sa capacité à exprimer tant d’émotions avec une telle simplicité et élégance. Cela lui vaut une citation pour le London Film Critics Circle Awards de la meilleure actrice dans un second rôle.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir quelques moments forts du film :

I Care a Lot (2020)

« I Care a Lot » est une comédie noire où Rosamund Pike joue Marla Grayson. Une tutrice légale sans scrupules qui escroque des personnes âgées pour s’enrichir. Les choses tournent mal lorsqu’elle prend pour cible la mauvaise personne.

Elle brille dans le rôle de Marl et y apporte un mélange parfait de charme, de cynisme et de menaces. Sa performance en tant que manipulatrice impitoyable est à la fois détestable et fascinante.

Le film a été applaudi pour son ton satirique et ses rebondissements imprévisibles. L’actrice britannique reçoit également des éloges universels pour son rôle. Elle remporte d’ailleurs le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale avec cette oeuvre.

La bande annonce par ici :

Jack Reacher (2012)

Ce film d’action se base sur les romans de Lee Child. L’histoire suit un ancien policier militaire, Jack Reacher, qui enquête sur un tireur d’élite accusé de meurtre. Rosamund Pike joue Helen Rodin, l’avocate de la défense qui travaille avec Reacher.

L’actrice apporte une dimension de détermination et de vulnérabilité à Helen. Elle joue parfaitement les équilibristes entre action intense et moments plus calmes et introspectifs. De plus, elle offre aussi une performance solide qui complète celle de Tom Cruise.

Le film reçoit des critiques mitigées, mais la performance de Pike a été généralement bien accueillie. Son interprétation d’Helen a ajouté de la profondeur à un rôle qui aurait pu facilement passer inaperçu.

Visionnez un extrait ici :

A United Kingdom (2016)

Le long métrage raconte l’histoire vraie de Seretse Khama, un jeune roi du Botswana. En 1947, lui et Ruth Williams, une Londonienne de 24 ans, tombent profondément amoureux. Leur union est contrée par leurs différences, leurs familles, ainsi que les lois anglaises et sud-africaines. Cependant, Seretse et Ruth défient les diktats de l’apartheid. En surmontant ces obstacles, leur amour transforme leur pays et inspire le monde. Ils défient les normes sociales et raciales de l’époque.

Pike offre une performance touchante et inspirante, capturant sa force intérieure et son dévouement à son mari et à leur cause. Elle apporte une humanité et une chaleur qui ancrent le film dans l’émotion.

Le film est salué pour sa narration émotive et ses performances principales. Rosamund et son partenaire à l’écran, David Oyelowo, ont été particulièrement loués pour leur chimie. Leur capacité à porter le film demeure sans équivoque.

La bande annonce en cliquant sur ce lien :

La Roue du Temps (2021)

Moiraine, membre de la puissante ligue de femmes maîtrisant la magie appelée Aes Sedai, découvre dans un petit village quatre jeunes survivants d’une attaque des forces du Ténébreux. Une entité maléfique qui cherche à détruire l’existence même. Cette femme puissante et mystérieuse leur révèle que l’un d’eux est destiné à accomplir une ancienne prophétie. Il peut soit sauver le Monde, soit le plonger dans les Ténèbres éternelles. Accepteront-ils de suivre cette inconnue pour préserver le Monde avant que le Ténébreux ne s’échappe de sa prison et que l’Ultime Bataille ne commence ?

Pike incarne Moiraine Damodred avec une présence imposante et une gravité qui commandent l’attention. Elle apporte une complexité et une profondeur au personnage, rendant chaque scène captivante.

La série, à 3 saisons pour l’instant, a été bien accueillie pour ses effets visuels impressionnants et son intrigue captivante. La performance de l’actrice représente un point culminant. Les critiques louent son charisme et sa capacité à ancrer la série dans des émotions authentiques.

Voici la bande-annonce de la première saison :

Meurs un autre jour (2002)

« Die Another Day » est un film de James Bond dans lequel Pike fait ses débuts en tant que Miranda Frost. C’est une agente double travaillant contre lui. Le film suit Bond alors qu’il tente de déjouer un complot mondial impliquant un terroriste nord-coréen.

Rosamund Pike apporte une sophistication glaciale à Miranda Frost. Elle joue avec habileté le rôle d’une antagoniste complexe et charismatique. Sa performance marque un début impressionnant dans le monde du cinéma d’action. Son interprétation de la méchante beauté glaciale lui vaut l’Empire Award du meilleur espoir ainsi que sa première nomination aux Saturn Awards.

Bien que le film ait reçu des critiques mitigées, la performance de Pike a été remarquée comme un point fort. Sa capacité à tenir tête à Bond a été saluée. Elle a été considérée comme une des meilleures « Bond girls » de la série.

Voici sa bande-annonce :

Hostiles (2017)

En 1892, Joseph Blocker, un capitaine de cavalerie et ancien héros de guerre devenu gardien de prison, est obligé d’escorter Yellow Hawk. Ce chef de guerre Cheyenne mourant doit se rendre vers ses terres tribales d’origine. Au début de leur voyage, ils rencontrent Rosalie Quaid, une jeune femme traumatisée et seule survivante d’un massacre perpétré par les Comanches. Elle décide de les accompagner dans leur périple.

Elle incarne son personnage avec une intensité émotionnelle brute, capturant la douleur et la résilience de son personnage. Sa performance est à la fois déchirante et inspirante, ajoute une réelle profondeur émotionnelle au film.

Le film a été acclamé pour sa cinématographie et ses performances d’acteur. Les critiques louent sa capacité à transmettre des émotions avec une subtilité et une authenticité impressionnante.

Vous pouvez regarder sa bande-annonce ici :

Radioactive (2019)

« Radioactive » retrace la vie de Marie Curie, la célèbre scientifique qui a découvert la radioactivité. Elle lutte pour faire accepter ses idées et découvertes dans une société dominée par les hommes. Avec son époux, elle découvre deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale.

Elle incarne avec finesse l’intellect brillant et la détermination de Curie, ainsi que ses vulnérabilités personnelles.

Le film est salué pour sa représentation de la vie de Curie et la performance centrale de Pike. Les critiques ont particulièrement apprécié sa capacité à rendre vivante l’histoire de Curie. Tout cela à travers une interprétation puissante et émotive.

Retrouvez sa bande-annonce en suivant ce lien :

