Récemment récompensée au Berlinale 2025, Rose Byrne est une actrice aux multiples facettes.

Née le 24 juillet 1979 à Sydney, elle démontre un vif intérêt pour le théâtre et la comédie dès son plus jeune âge. À l’âge de huit ans, elle réussit à convaincre ses parents de l’inscrire dans une célèbre école de théâtre en Australie. Lors de ses débuts sur les planches, elle se fait alors remarquer par un producteur, qui lui propose son premier rôle au cinéma.

Plus tard, elle intègrera le très réputé Institut National d’Art Dramatique de Sydney. Elle y obtiendra son diplôme au même titre que Cate Blanchett et Nicole Kidman. Là où tout a réellement commencé pour elle, c’est lorsqu’elle rejoint le casting du film « Troie ». Bien qu’elle y joue un petit rôle, elle a tout de même réussi à s’imposer comme LA nouvelle actrice d’Hollywood à suivre pour les prochaines années.

Voici une liste de ses meilleurs films et séries TV !

X-Men: Le Commencement (2011)

Réalisé par Matthew Vaughn, « X-Men: Le Commencement » est une préquelle à la série de films X-Men.

Ce film retrace la vie de Charles Xavier et Erik Lehnsherr avant qu’ils ne deviennent le Professeur X et Magneto. Rose Byrne incarne Moira MacTaggert, une spécialiste mondiale des mutations génétiques. Dans les comics, elle est aussi connue en tant que Moira X et la mère du mutant surnommé Protéus.

Voici sa bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Ryan Gosling

The Place Beyond the Pines (2012)

Présenté en septembre 2012 au Festival International du Film de Toronto, « The Place Beyond the Pines » est un film dramatique coécrit et réalisé par Derek Cianfrance.

On y suit la vie de Luke, un cascadeur à moto. Celui-ci découvre que Romina, une femme avec qui il a eu une aventure, a récemment donné naissance à son fils. Pour pouvoir assumer son nouveau rôle de père, Luke quitte le show-business et se reconvertit en braqueur. Cependant, il va croiser la route d’Avery Cross, un policier déterminé à gravir rapidement les échelons pour combattre la corruption. Quinze ans plus tard, leurs fils se retrouvent donc face à face, hantés par un passé mystérieux dont ils veulent connaître chaque détail.

Rose Byrne apparaît dans le film dans le rôle de Jennifer, la femme d’Avery Cross.

Voici le trailer :

Mrs. America (2020)

« Mrs. America » est une mini-série signée Dahvi Waller. Elle raconte le combat du mouvement féministe américain pour faire adopter l’Equal Rights Amendment (ERA). Et en parallèle, on suit aussi le combat mené par la conservatrice Phyliss Schlaffy pour contrer cette vision.

Rose Byrne campe Gloria Steinem, une militante féministe, journaliste et cofondatrice du National Women’s Political Caucus et de Ms. Magazine.

Un internaute exprime son enthousiasme après avoir visionné cette œuvre en disant :

« Aborder l’ERA ou Equal Rights Amendment, par le point de vue d’une anti-féministe est très intéressant. On jongle entre les deux camps de ces femmes qui s’opposent sur cette proposition d’amendement pour l’égalité des sexes. On remarque que la ligne entre certains personnages s’amincit, que ces femmes complexes et opposées se retrouvent sur certains points. »

Ci-dessous le trailer officiel :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Cate Blanchett

Insidious: The Red Door (2023)

Réalisé par Patrick Wilson, « Insidious: The Red Door » fait partie d’une saga culte de film d’horreur. Cinquième volet de la franchise, il marque surtout les débuts de l’acteur Patrick Wilson à la réalisation.

Dans cet opus, Josh et son fils Dalton doivent replonger dans le Lointain afin d’affronter le sinistre passé de leur famille. Une « aventure » plus que terrifiante, mais absolument nécessaire pour se débarrasser définitivement de leurs démons.

« The Red Door » marque aussi le retour du casting d’origine d’Insidious à l’écran, à savoir : Patrick Wilson, Ty Simpkins, Rose Byrne et Andrew Astor. Rose Byrne recampe bien évidemment le rôle de Renai Lambert, la femme de Josh et la mère de Dalton.

Par ici la bande-annonce :

Nos Pires Voisins (2014)

Comédie signée Nicholas Stoller, « Nos Pires Voisins » met en scène Seth Rogen, Rose Byrne et Zac Efron dans les rôles principaux.

En surface, Mac et Kelly (Rose Byrne) Radner vivent le parfait rêve américain. Ils ont une adorable fille nommée Stella et une maison fraîchement acquise dans un quartier résidentiel. Ce qui ne les empêche pas de se considérer toujours aussi cool. Mais la réalité va vite les rattraper lorsque des membres d’une confrérie étudiante s’installent juste à côté. Une situation qui va rapidement dégénérer en un conflit de générations.

Ce film marque notamment les retrouvailles de Nicholas Stoller et Rose Byrne qui ont travaillé ensemble sur « American Trip ».

Découvrez le film avec sa bande-annonce ci-dessous :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Jennifer Lawrence

X-Men: Apocalypse (2016)

« X-Men: Apocalypse » est un film de Bryan Singer.

Dans ce nouvel épisode, les mutants menés par le Professeur X doivent affronter Apocalypse, le tout premier mutant. Depuis les origines de la civilisation, il a absorbé de nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible. Raven et Professeur X vont alors joindre leurs forces afin de l’affronter et sauver l’humanité d’une destruction totale.

Grâce à cet opus, Bryan Singer s’impose comme le metteur en scène ayant réalisé le plus de films de super-héros pour une même franchise. Il devance ainsi Christopher Nolan et sa trilogie Batman.

Voici sa bande-annonce :

Troie (2004)

Réalisé par Wolfgang Petersen, « Troie » est une adaptation libre et romancée des poèmes épiques du cycle troyen. Plus particulièrement de l’Iliade d’Homère. Il a été présenté hors compétition au Festival de Cannes 2004.

Le film a été un très grand succès commercial, rapportant 497 millions de dollars au box-office. Les scénaristes ont cependant supprimé les apparitions des divinités olympiennes et leurs interventions dans la guerre. Petersen explique l’absence des Dieux en disant :

« Je ne sais pas comment j’aurais fait. Même avec les effets spéciaux. Il y a eu ce film dans les années “70, Le choc des Titans : c’était d’un kitsch ! À partir du moment où vous retirez les dieux, vous rendez les personnages responsables de leur destin. C’est plus réaliste ».

Par ici le trailer :

I Am Mother (2019)

Thriller de science-fiction signé Grant Sputore, « I Am Mother » est le tout premier long métrage du réalisateur.

Alors que la menace de l’extinction des êtres humains plane sur la planète, un robot « Mother » (doublé par Rose Byrne) a été choisi pour les éduquer. Cependant, une jeune femme va sérieusement mettre en péril ce nouvel équilibre.

Le film aborde une multitude de thèmes, avec une trame qui se réinvente à chaque fois pour surprendre le spectateur. Un critique sur Internet va commenter le film en disant :

« Que l’on continue à faire des films de cet acabit. C’est de la vraie SF sans princesses, ni dragons, ni vaisseaux spatiaux mugissant dans le vide interstellaire. Peu de moyens, mais beaucoup d’intelligence dans la réalisation. »

Voici son trailer :

Apprentis Parents (2018)

Réalisation de Sean Anders, « Apprentis Parents » met en vedette Mark Wahlberg et Rose Byrne dans le rôle de parents adoptifs.

Désormais en charge de trois frères et sœurs, dont une ado rebelle de 15 ans, Pete et Ellie (Rose Byrne) réalisent très vite qu’ils n’étaient pas prêts à devenir parents du jour au lendemain ! Cette parentalité « instantanée » va les mettre dans des situations inattendues, et très souvent hilarantes !

L’intrigue du film est directement inspirée du vécu de Sean Anders. Celui-ci a en effet, en compagnie de sa femme, pris la décision d’adopter trois frères et sœurs il y a de ça quelques années. Il raconte :

« Il s’est passé beaucoup de choses très drôles et beaucoup de choses très frustrantes. Se retrouver dans cette situation où vous accueillez des gens chez vous qui, tout d’un coup, deviennent vos enfants, sans que vous les connaissiez ou qu’ils vous connaissent, c’est déjà en soi une comédie de mœurs. »

La bande-annonce en bas :

La Déesse de 1967 (2000)

« La Déesse de 1967 » est un film signé Clara Law et mettant en vedette Rose Byrne et Rikiya Kurokawa.

Le film suit JM, un jeune employé de bureau japonais, menant une existence paisible et solitaire à Tokyo. Rêvant de posséder une Citroën DS, il va alors entrer en contact avec un vendeur potentiel et s’envoler pour l’Australie pour conclure l’affaire. Mais arrivé sur place, JM ne trouve personne.

Quand il se rend chez le mystérieux vendeur, il le retrouve mort avec son épouse. Il découvre également une fille aveugle, BG (Rose Byrna), qui l’invite à essayer la DS. Le jeune homme tombe directement sous le charme de la voiture, mais BG lui explique que la voiture n’appartenait pas à l’homme retrouvé mort. Elle lui propose de l’amener auprès du véritable propriétaire. JM accepte et les deux partent alors dans un voyage à travers la campagne australienne.

Le Monde va parler du film en le qualifiant de : « Bluette sentimentale branchée (…). Avec sa fausse désinvolture poétique, ce film réussit pourtant quelques séquences éparses, grâce surtout à la beauté et à l’énergie de son actrice principale. »

Voici sa bande-annonce :

Notez cet article