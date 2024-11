Ambika Mod est une actrice britannique d’origine indienne, née le 2 octobre 1995 à Hatfield, en Angleterre. Elle a débuté sa carrière en tant qu’assistante personnelle tout en se produisant sur scène le soir, perfectionnant ses talents de comédienne et de scénariste. Sa percée majeure est survenue en 2022 avec la série médicale « This Is Going to Hurt ». Elle y a interprété le rôle de Shruti Acharya aux côtés de Ben Whishaw. Depuis, elle a consolidé sa réputation en tant qu’actrice polyvalente et talentueuse.

Voici une sélection des films et séries télévisées mettant en vedette Ambika Mod :

Un jour (2024)

« Un Jour » est une histoire de deux jeunes qui ont passé ensemble une soirée de fin d’études. Emma et Dexter se sont connus durant cette fête et ont partagé une nuit ensemble. Cet enchantement leur conduit à un désir plus profond. Emma hésite et refuse la proposition de son bien aimé. Elle lui propose de rester dans l’amitié. Depuis ce temps, les deux jeunes diplômés ont commencé une amitié amoureuse qui va durer jusqu’à vingt ans.

C’est la mini-série fétiche de Ambika Mod. Il symbolise en quelque sorte la propre vie de l’actrice et le rôle d’Emma correspond parfaitement à sa personnalité.

Voici la bande-annonce de la saison 1 :

I hate Suzie too (2022)

« I hate Suzie too » est une série télévisée de comédie dramatique noire. La deuxième saison du film est réalisée par Dawn Shadforth. Elle est marquée par le talent de Ambika Mod qui interprète le rôle de Una Finch, l’une des membres de l’équipe Dance Crazee.

C’est l’histoire de Suzie Pickles, une star qui a eu un problème après le piratage de son téléphone. En effet, sa vie a été bouleversée puisque le téléphone en question comportant une photo d’elle apparaît dans une position extrêmement compromettante.

Selon le public, la série raconte différents épisodes tellement émotionnels. Elle comporte 11 épisodes, animés par différents acteurs doués. D’autres critiques soulignent que ces épisodes sont inégaux en qualité et en intérêt.

Voici sa bande-annonce :

This is going to hurt (2022)

La jeune actrice, écrivaine et comédienne, Ambika Mod est surtout connue pour son rôle de Shruti Acharya dans la série « This Is Going to Hurt ». Adaptée des mémoires d’Adam Kay, cette série dramatique offre une plongée réaliste dans le quotidien des médecins du NHS britannique. Elle explore les défis et les pressions auxquels ils sont confrontés.

Ambika Mod est remarquable dans le film. Selon le public, il est admirable de voir une jeune femme sud asiatique qui maîtrise son rôle de médecin, son parcours est brillant. Le film montre en général le rythme effrayant dans un service public hospitalier.

Durant le film, elle surmonte la complexité imposée par le racisme, les relations abusives et les crises de santé mentale. C’est indirectement une occasion pour elle de briser cette mentalité avec son humour improvisé.

Voici la bande-annonce :

Pet name (2022)

Il s’agit d’un film court métrage contribué par Ambika Mod sous le nom de « Sophie ». C’est une petite histoire composée de comédie et de drame en 17 mn. Elle raconte l’histoire de deux âmes sœurs qui préparaient une journée spéciale. L’anniversaire de Conor Joseph, le copain de Sophie a marqué une tournure dans le film. Au lieu de faire la fête, ils sont admis dans un autre monde en voyage dans la ville balnéaire de LIandudno, au nord du Pays de Galles. Tout au long de la journée, ils recherchent désespérément quelque chose d’unique et de spécial pour se démarquer.

L’année 2022 a marqué la carrière de la jeune femme. Son courage à jouer un rôle principal dans le film lui a en effet permis de convaincre le public vers une ouverture d’esprit. Ce film lui donne également une occasion d’être nommé dans le « talent révolutionnaire » dans le Festival de télévision d’Edimbourg.

Visionnez-le ici :

Trying (2021)

En 2021, Ambika Mod a participé à la saison 2 du film « Trying ». La diffusion a commencé le 21 mai 2021 avec deux épisodes. Un couple désire profondément devenir parent. Ils décident alors d’adopter un enfant. Pour ce faire, ils accomplissent ainsi une liste de défis en vue du processus d’adoption.

Le public mentionne néanmoins que cette saison 2 est répétitive. Il manque d’originalité sur la thématique. D’autres pensent toutefois qu’il s’agit d’une histoire d’un couple « fun ». Bien que son rôle soit secondaire, Ambika Mod apporte une touche d’humour et de chaleur à la série, enrichissant la dynamique du casting.

Le teaser en suivant le lien ci-dessous :

Fair Bnb (2018)

Il s’agit d’une histoire de deux jeunes filles appelées Anna et Sarah qui partent à Ibiza. Pourtant elles n’ont pas d’argent et collaborent avec ses colocataires « Izzy » (Ambika Mod). Cette dernière leur vient en aide et essaye de trouver une solution. Pour ce faire, les filles organisent quelque plan original.

Le film est un court métrage réalisé par Mairéad Doyle-Heffrnan produit par lui-même et Geneviève Hulme Beaman. Ambika Mod joue avec des acteurs talentueux comme Cameron Macaulay (Lesley) et bien d’autres.

Granddaughter (2019)

Ce court-métrage explore les relations intergénérationnelles, mettant en lumière les liens familiaux et les différences culturelles. Ambika Mod incarne donc le rôle de Priya, une jeune femme essayant de naviguer entre les attentes familiales traditionnelles et ses propres aspirations modernes.

Mod livre une prestation sensible et pleine de nuances, incarnant les dilemmes de son personnage avec un naturel saisissant. Le film a par ailleurs été applaudi pour sa capacité à explorer des thèmes universels à travers une narration intimiste.

Doctor Who: Redacted

Doctor Who: Redacted est un podcast officiel lié à l’univers de Doctor Who. Lancé en 2022, il s’agit d’un podcast de fiction audio produit par la BBC. Ce projet explore une histoire originale dans le même univers que la célèbre série télévisée.

Le podcast suit les aventures de trois amis, Cleo, Abby et Shawna, qui dirigent un podcast amateur appelé « The Blue Box Files ». Leur émission se consacre alors aux mystères et aux conspirations liés à un étrange « Docteur » et à une cabine téléphonique bleue. Cependant, ils se retrouvent rapidement plongés dans une conspiration plus vaste. Les personnes liées au Docteur commencent à disparaître mystérieusement de l’histoire.

L’actrice prête sa voix à plusieurs personnages. Elle est notamment créditée pour des « voix additionnelles » dans les épisodes « SOS », « Requiem » et « Ghosts ». De plus, elle interprète le rôle du Capitaine Chopra dans l’épisode intitulé « Rescue ».

Ambika Mod s’impose comme une étoile montante dans l’industrie audiovisuelle britannique. Comme vous pouvez le constater, elle montre un éventail de talents impressionnant. Que ce soit en explorant des thèmes contemporains complexes ou en prêtant sa voix à des œuvres satiriques. La jeune actrice se fait une place dans le cœur du public, petit à petit.

