Chelsea Edge est une actrice britannique née le 21 octobre 1990. Elle est notamment connue pour ses rôles d’Ingénue dans la série « Andor » ou de Charlotte dans le film « The Seed ».

Les enquêtes de Vera (2011)

La série semble avoir séduit une bonne partie des téléspectateurs. Selon eux, la série fait preuve de beaucoup d’humanité dans les enquêtes menées par le personnage personnel. Cela est, en plus, couplé à un scénario et des interprètes de qualité, rendant le tout particulièrement agréable à regarder.

L’actrice principale, Brenda Glenyth, réussit à rendre son personnage très attachant, fournissant alors un travail plus que remarquable sur un scénario pourtant bancal.

Le récit suit Vera Stanhope. Dotée d’un esprit caustique et d’un charme singulier, Vera mène l’enquête sur une série de meurtres mystérieux et captivants dans la région du Northumberland. Pour l’aider dans sa tâche, elle est accompagnée du sergent Joe Ashworth.

Chelsea Edge apparaît dans la saison 9 dans le rôle de Kayleigh Mincham.

Voici un extrait de la série :

I Hate Suzie (2020)

La série suit la vie de Suzie Pickles, une star en déclin. Celle-ci se fait hacker son téléphone et voit une photo compromettante d’elle circuler partout sur la toile. Cela va alors changer radicalement sa vie.

Le film aborde un point de vue assez original, avec une réalisation de qualité proposée par Lucy Prebble et Billie Piper. La série est agréable à suivre, avec des personnages attachants et un féminisme anglo-saxon bien appuyé.

Néanmoins, il convient de souligner le scénario assez brouillon, créant alors quelques inégalités en termes de qualité et d’intérêt dans les épisodes. Sans oublier la présentation des hommes comme étant essentiellement profiteurs et patriarcaux.

Pour résumer, la série avait du potentiel, mais les clichés ont grandement entaché son image.

Chelsea Edge incarne le personnage de Valerie dans la saison 1.

Voici sa bande-annonce :

Meurtres au Paradis (2011)

Créé par Robert Thorogood, « Meurtres au Paradis » est une série typiquement anglaise. Elle est divertissante et rafraichissante, justement ce qu’attend le téléspectateur lorsqu’il allume sa télévision.

Les Antilles sont abordées d’une manière originale et le scénario est bien travaillé. Les acteurs sont talentueux et parviennent à rendre leurs personnages attachants.

La série suit Richard Poole, un inspecteur britannique qui est transféré au poste de police de Sainte-Marie. Celui-ci devra enquêter sur plusieurs meurtres qui se produisent sur l’île paradisiaque. Malgré le décor de rêve, Richard ne sent pas du tout à l’aise. En effet, l’inspecteur déteste la chaleur, le soleil, l’eau et les poissons.

De plus, sur l’île, Richard n’aura pas d’experts, de labo high-tech ou de voitures rapides pour l’aider dans ses enquêtes. Il devra compter uniquement sur son flair et sur l’aide des quelques policiers locaux pour résoudre les meurtres.

Dans les dernières saisons de la série, on retrouve un autre inspecteur britannique qui s’occupe des investigations.

Chelsea Edge apparaît dans la saison 12 dans le rôle de Sophie Chambers.

Ci-dessous la bande-annonce :

Queens of Mystery (2019)

La série parle de trois sœurs écrivaines, Beth, Cat et Jane Stone, et de leur nièce âgée de 28 ans qui est sergent détective. Cette dernière se nomme Matilda Stone, et toutes les quatre ont une connaissance approfondie de la criminalité, tant réelle que fictive.

Les quatre membres de la famille Stone s’amusent alors à résoudre des enquêtes dans le petit village anglais de Wildemarsh.

Le scénario est recherché, parfois même trop excessif, et parvient à rendre un bel hommage aux romans policiers à l’ancienne. Chaque costume, chaque élément de décor semble avoir été choisi avec soin, contribuant à une atmosphère globale riche en fantaisie.

Les personnages sont attachants et suffisamment similaires pour être crédibles en tant que sœurs. Mais elles restent tout de même assez nuancées pour être divertissantes, sans trop aller dans l’extrême.

Chelsea Edge incarne Nikki Holler dans la saison 1 de la série.

Le lien de la bande-annonce ci-dessous :

Emily and the Magical Journey (2020)

Emily vit seule avec sa mère après le décès de son père. Elle veut aider sa mère à trouver le bonheur et souhaite en apprendre davantage sur le père qu’elle n’a jamais connu.

Un jour, Emily tombe sur un coffre mystérieux qui la transporte vers un monde magique où elle rencontre de nombreuses créatures fantastiques et mythiques.

Elle découvre ensuite que ces créatures sont menacées, ce qui lui pousse alors à faire face à sa pire peur afin de leur venir en aide.

Les critiques ont très peu apprécié le film qui le qualifie comme fade et sans intérêt. Malgré une grande performance de l’actrice principale, Tipper Seifert-Cleveland, le film souffre d’un très mauvais scénario qui enlève tout l’intérêt du film.

Chelsea Edge incarne le personnage de Witch dans ce film de fantaisie.

Voici le lien de la bande-annonce :

Suspicion (2022)

Leo est un jeune homme de 21 ans et il est le fils d’une femme d’affaires américaine richissime. Un jour, il se fait kidnapper dans un grand hôtel du centre de New York, mais heureusement la scène a été filmée et divulguée sur internet, devenant rapidement une vidéo virale.

Quatre citoyens britanniques séjournant à l’hôtel sont alors nommés comme principaux suspects de l’affaire.

Sur le papier, le scénario est bien, avec une intrigue et un rythme d’épisodes parfaitement dosés. De plus, l’histoire de kidnapping intéresse plusieurs téléspectateurs qui sont ravis de voir des acteurs qui assurent dans leurs rôles respectifs.

Chelsea Edge joue Heather dans la série.

Voici le lien de l’extrait de la série :

Andor (2022)

Issue de l’univers Star Wars, la série « Andor » a été très bien accueillie par les fans de la franchise. L’ambiance un peu « dark » et « crade » plaît énormément aux spectateurs qui ne cessent de faire l’éloge des producteurs et acteurs de la série.

La série parle de Cassian Andor, un homme qui cherche à se démarquer en cette époque troublée. Toutefois, la rébellion fait encore rage et le nombre d’individus et de planètes qui se retrouvent impliqués dans ces conflits ne fait qu’augmenter. Il s’agit donc d’une époque remplie de dangers, de trahisons et d’intrigues au cours de laquelle Andor va essayer de se faire un nom en devenant un héros rebelle qui défiera le maléfique Empire Galactique.

Il s’agit du rôle le plus célèbre de Chelsea Edge. Elle incarne notamment le personnage d’Ingénue.

Par ici la bande-annonce :

The Seed (2021)

Le spectateur suit la vie de trois influenceuses qui vont passer le week-end dans une villa du désert des Mojaves. Elles se sont rendues dans ce lieu « paradisiaque » pour se détendre et filmer une pluie de météorites exceptionnelle qu’elles n’hésiteront pas à partager sur leurs réseaux sociaux.

Cependant, une créature étrange atterrit soudain dans leur piscine. De là commence alors une effroyable histoire d’horreur, de mort et d’invasion d’extra-terrestres.

Les critiques sur le film semblent toutes être d’accord sur une chose : le film comporte de nombreuses facilités scénaristiques. Mais, cela n’empêche pas le film d’être bien et original. Une œuvre à visionner entre amis.

Chelsea Edge tient son premier rôle principal au cinéma en interprétant Charlotte.

Voici la bande-annonce :