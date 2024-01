5 tendances actuelles dans le domaine des crypto-monnaies et des NFT

Quel est l’avenir des crypto-monnaies, des jetons non fongibles (NFT) et des actifs numériques en général ? À la lumière des turbulences qui ont frappé les marchés et des scandales qui ont humilié des entreprises autrefois bien considérées, il est plus important que jamais pour les chefs d’entreprise de connaître les opportunités et les risques.

1. La confiance sera la nouvelle arme fatale

La chute des prix des actifs pendant l’hiver des cryptomonnaies et l’effondrement de certains grands crypto-actifs (dû à la fois à la fraude et à des modèles commerciaux douteux) ont ébranlé ce sur quoi repose tout système financier : la confiance. Tant que la confiance n’est pas rétablie, il est peu probable que les actifs numériques atteignent leur plein potentiel et offrent de la valeur à la plupart des entreprises, même si le cours du bitcoin est toujours resté stable. Après tout, si une grande institution de soutien fait faillite tous les deux ans, la plupart des entreprises et des consommateurs ne choisiront pas d’utiliser les actifs numériques à grande échelle ou la technologie sous-jacente.

En ces temps plus sobres, nous prévoyons que le succès commercial reviendra probablement aux entreprises qui font confiance aux actifs numériques. Par exemple, elles peuvent rendre l’autodétention pratique et sûre en offrant aux utilisateurs la possibilité démontrée et vérifiée de protéger leurs propres actifs numériques et leurs propres clés.

2. Il y aura davantage de réglementation, mais pas de cadre complet

À la suite des récentes turbulences, il ne fait aucun doute que les actifs numériques ont besoin d’une réglementation réfléchie. Mais les autorités doivent trouver un juste équilibre entre les différentes règles. Cela nécessitera une évaluation minutieuse des faiblesses de la technologie : ce qui a vraiment mal tourné et où les réglementations n’ont pas été suffisantes. Les décideurs politiques peuvent alors examiner où et comment les règles existantes pourraient être appliquées plus efficacement et comprendre ces domaines très spécifiques où de nouvelles règles peuvent améliorer la confiance sans surcompenser et stopper l’innovation dans son élan.

Nous nous attendons à des progrès en matière de réglementation cette année, en particulier en ce qui concerne les définitions telles que les actifs numériques qui sont des marchandises et ceux qui sont des titres. Grâce à ces définitions, il pourrait être plus facile d’appliquer les réglementations existantes et de réduire en partie la nécessité d’en créer de nouvelles. Nous nous attendons également à des développements réglementaires concernant les stablecoins, car les régulateurs nationaux et internationaux s’y intéressent de près. Les régulateurs pourraient également agir de manière agressive pour limiter certaines pratiques de prêt risquées (telles que les prêts contre des garanties reçues) qui ont contribué à l’effondrement de plusieurs grandes entreprises d’actifs numériques.

3. La finance traditionnelle fera ce qu’il faut

Un rêve commun aux premiers maximalistes de la crypto-monnaie était de rendre les institutions financières traditionnelles obsolètes. Nous pensons que ce rêve est irréaliste. S’il y aura un grand nombre de start-ups très performantes, nous prévoyons également que quelques institutions financières traditionnelles avant-gardistes feront probablement partie des vrais gagnants dans l’espace des actifs numériques. Elles maîtriseront la technologie sous-jacente et la compléteront par leurs capacités de gestion des risques, leurs relations avec les clients et leurs marques puissantes. De nombreux clients, découragés par les récentes conditions du marché, pourraient même exiger la présence de ces noms de confiance avant d’entrer dans l’espace des actifs numériques.

4. Les NFT et le web3 seront de plus en plus omniprésents et invisibles

Les hausses et les baisses récentes des NFT ont toutes deux la même cause fondamentale : une trop grande attention portée à la valeur de l’actif, ce qui a conduit à une spéculation effrénée. Trop peu d’attention a été accordée à la façon dont ces jetons, qui peuvent représenter en toute sécurité des objets physiques ou numériques uniques (y compris la propriété intellectuelle), ont le potentiel de fournir une véritable utilité commerciale. Les NFT peuvent, par exemple, générer des revenus, renforcer l’engagement des clients et améliorer les processus commerciaux. Nous pensons que ce déséquilibre peut être corrigé. Les NFT sont susceptibles de devenir des éléments invisibles et transparents des processus commerciaux.

5. Rencontrez les nouveaux champions des actifs numériques : les commerçants, les réseaux sociaux et les opérateurs de télécommunications.

Nous pensons que la prochaine vague d’adoption des actifs numériques sera portée par des acteurs qui ont les pieds sur terre. Il s’agit par exemple des commerçants qui cherchent à réduire leurs coûts de transaction, des entreprises de réseaux sociaux qui cherchent de nouvelles lignes d’activité et de nouveaux moyens de maintenir l’intérêt pour leurs plateformes, et d’autres entreprises en contact avec les consommateurs qui cherchent à stimuler l’engagement de ces derniers et à jouer un rôle plus important dans l’identité numérique et l’économie numérique au sens large.

