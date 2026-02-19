Yellowjackets : faut-il regarder cette série horrifique ?

Diffusée à partir de novembre 2021, la série Yellowjackets a peu fait parler d’elle malgré un très beau casting et une histoire à couper le souffle. À mi-chemin entre le drame, l’horreur et parfois de l’humour noir, la série repose sur plusieurs thèmes spécifiques : la survie en milieu hostile, le cannibalisme, la folie et le traumatisme. On vous en parle !

Yellowjackets : de quoi parle la série ?

La série Yellowjackets est une série qui semble inspirée de l’affaire du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 où une équipe de rugby était à bord de l’avion qui s’est écrasé. Pour survivre, les survivants n’ont pas eu le choix de manger les corps des passagers décédés.

Dans la série Yellowjackets, nous suivons des lycéennes appartenant à une équipe féminine de football. Ces dernières sont en route pour Seattle pour un tournoi national quand leur avion se crashe dans une forêt dense du Canada.

Elles survivront dans la nature pendant dix-neuf mois après être secourues. Mais, non sans pertes. L’intrigue de la série se divise en deux temporalités dans une narration non linéaire : les footballeuses jeunes perdues en pleine nature, puis les footballeuses survivantes plusieurs années après les faits, de nouveau confrontées à la forêt malgré elles.

La série joue sur la peur, mais aussi sur une forte ambiguïté entre folie et surnaturel. Du début à la fin, on ne sait pas si certaines choses sont surnaturelles ou si elles sont l’effet d’une folie développée dans la nature. Les survivantes, comme dans l’histoire du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571, vont d’ailleurs être obligées de se nourrir de corps humains, chose qui va les rattraper dans leur futur.

VOIR AUSSI : Mayfair Witches : faut-il regarder la série de sorcières ?

Casting, saisons et où regarder en streaming

Le casting est très beau puisque nous avons Juliette Lewis dans le rôle de Natalie plus âgée, Christina Ricci (qui joue dans Wednesday et dans La Famille Addams) qui joue Misty quand elle est adulte. Après, nous avons aussi Ella Purnell, notamment vue dans Fallout et qui joue Jackie. Puis, nous retrouvons aussi Melanie Lynskey, Tawny Cypress et plusieurs autres très bons acteurs.

Actuellement, la série compte trois saisons, mais une quatrième saison sera mise en ligne en fin d’année 2026, ce sera la saison finale. Beaucoup de fans ont d’ailleurs hâte de voir cette dernière saison étant donné comment s’est terminée la saison 3.

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la retrouver sur Amazon Prime Vidéo avec l’abonnement Paramount. Pareil avec Canal + et vous pouvez évidemment la retrouver sur Paramount +.

Yellowjackets : notre avis, faut-il regarder ?

✅ Points positifs de la série ❌ Points négatifs de la série Un très beau casting, à la fois pour les acteurs et actrices jeunes et les adultes, avec notamment la présence d’Ella Prunell (Fallout) et de Christina Ricci (La Familel Addams). La narration non linéaire peut parfois perdre le spectateur : on passe sans arrêt du présent au passé et inversement, ce qui peut être difficile à suivre parfois. C’est un très bon questionnement : que se passerait-il si un groupe de gens se retrouvait dans la nature sans aucune nourriture et dans des conditions climatiques compliquées ? Le spectateur se pose des questions sur lui-même : serait-il capable de faire tout cela pour survivre ? La série a beaucoup joué sur la présence d’Ella Prunell comme personnage principal, elle est d’ailleurs le personnage à l’affiche. Mais, vous le verrez très rapidement, son personnage n’est PAS DU TOUT central. Il a bel et bien un rôle important, mais c’est un rôle important dans l’évolution des autres personnages seulement. C’est aussi une série finement réalisée et qui joue sur l’ambiguïté permanente entre folie, traumatisme et surnaturel. Certains éléments apparaissent comme surnaturels mais peuvent avoir une autre lecture bien plus dramatique. Beaucoup de gore et d’aspects dérangeants. Mais, en soi, c’est exactement ce que promet la série, mais ça ne plaira pas à tout le monde, forcément. Il vaut mieux le savoir : il y a du sang, de la décapitation, et des scènes qui brouilleront votre vision du bien et du mal. C’est addictif : les plot twists qui laissent sans voix : la série a un rythme addictif, pas vraiment de moments de flottement, tous les personnages sont attachants à leur manière et il y a des retournements de situations parfois très surprenants. Trois saisons et une quatrième à venir : vous avez de quoi tenir longtemps avec cette série et passer de belles soirées !

Autrement dit : nous recommandons cette série ! Car, même avec les aspects négatifs, les aspects positifs sont beaucoup plus importants et les aspects négatifs sont purement subjectifs. Toujours pas convaincu par Yellowjackets ? Si vous cherchez une autre série horrifique, nous vous avions aussi présenté la série Panic, elle pourrait vous plaire !

Notez cet article