Mayfair Witches : faut-il regarder la série de sorcières ?

La série Mayfair Witches a fait très peu parler d’elle. Et, pourtant, elle vaut certainement le détour si vous aimez les séries fantastiques qui se tiennent dans l’univers brumeux de la Nouvelle-Orléans.

Une série qui s’ancre dans le multivers littéraire d’Anne Rice

Récemment, nous avons découvert une série très sympa qui s’ancre dans le vaste multivers littéraire de l’écrivaine Anne Rice, qui a notamment offert au monde Entretien avec un Vampire (qui a d’ailleurs donné lieu à une série, mais aussi à un film plus ancien avec Brad Pitt, Tom Cruise et Kirsten Dunst).

Et, malgré un accueil très mitigé pour son premier livre, Anne Rice a construit un univers riche et dense. Dans le même univers que ses chroniques des vampires, Anne Rice a aussi créé l’histoire des sorcières Mayfair mais aussi l’histoire de la société secrète tournée vers le surnaturel, le Talamasca.

Les sorcières Mayfair et le Talamasca, liées aux chroniques des vampires, sont des histoires qui ont également donné lieu à des séries. Talamasca (notamment avec William Fichtner) est visible sur Netflix, tandis que la série Mayfair Witches est visible sur Paramount, mais aussi sur YouTube ou Amazon Prime Vidéo avec l’abonnement Paramount.

Et c’est sur cette série que nous allons nous concentrer. Bien entendu, pas de spoilers ici. L’idée est de vous présenter la série, notre avis et de vous donner envie (peut-être de la regarder).

De quoi parle la série Mayfair Witches ?

La série Mayfair Witches est donc une série connexe (mais visible individuellement) à d’autres séries et films issus de l’univers littéraire d’Anne Rice (Talamasca, Entretien avec un Vampire, entre autres).

La série tourne autour de la mythologie des sorcières dans ce monde, avec des rappels récurrents des autres entités de ce multivers littéraire comme avec la présence de la société secrète du Talamasca ou la présence de vampires, sans oublier des mentions du livre Entretien avec un Vampire, publié par un auteur fictif dans le multivers.

Dans le multivers d’Anne Rice, nous avons des vampires, des esprits, des sorcières et bien d’autres choses. La série tourne autour d’une des familles de sorcières les plus puissantes du monde : les Mayfair. La série parle de Rowan, une neurochirurgienne qui a la faculté de détecter les maladies chez ses patients.

Et, pour cause, elle ne le sait pas, mais elle est en réalité une sorcière de la famille Mayfair, adoptée étant bébé. Son pouvoir est d’ordre médical, comme la plupart des sorcières de sa lignée. Puis, après plusieurs événements étranges et une tragédie, Rowan est poussée à se rendre à la Nouvelle-Orléans pour retrouver sa mère biologique, une sorcière.

C’est ainsi qu’elle découvre ses pouvoirs, sa famille nombreuse de sorcières, mais aussi un certain Lasher, un homme mystérieux et très puissant qui protège la famille Mayfair depuis des générations.

Points positifs et points négatifs de la série

Maintenant, que pensons-nous de cette série à titre personnel ? Pour l’instant, la série créée par Michelle Ashford et Esta Spalding, débutée en 2022, compte deux saisons avec une fin de saison 2 suggérant fortement une saison 3.

D’ailleurs, c’est même confirmé puisque la saison 3 a été annoncée, mais nous ne connaissons pas encore la date. Mais, que valent les deux premières saisons ? Voici notre avis en tableau récapitulatif. Nous rappelons que cela est totalement subjectif.

✅ Points positifs de la série ❌ Points négatifs de la série Un très beau casting (et un bon jeu d’acteur) avec Alexandra Daddario (Percy Jackson, San Andreas), Jack Huston (Twilight, Les Romanov), ou encore Harry Hamlin (Le Choc des Titans). Le personnage de Rowan est parfois très énervant et la famille Mayfair l’est de manière générale. Parfois, le spectateur a envie de les secouer tant ils prennent de mauvaises décisions. Une très belle réécriture des ouvrages mais surtout une très bonne intégration à l’univers d’Anne Rice avec des liens avec des autres séries comme Talamasca ou Entretien avec un Vampire. La saison 2 est un peu décevante au niveau narratif avec des intrigues qui prennent en longueurs et des plots twists parfois décevants. Les pouvoirs ne sont pas tirés par les cheveux et ça fait du bien de voir une série fantastique qui ne joue pas sur l’extraordinaire. La plupart des sorcières ont très peu de pouvoirs et celles qui en ont ont des pouvoirs expliqués. Même si les plots twists de la saison 2 sont un peu décevants par rapport à ce que pourrait attendre le spectateur, il n’empêche que le plot twist sur la nature de Lasher était impossible à prédire à l’avance et donc c’est un bon point. Les décors et les scènes sont extrêmement bien faits et bien tournés. Nous avons notamment des transitions cinématographiques magnifiques et donc l’immersion est totale.

Alors, vous comptez regarder la série Mayfair Witches ? Dites-le-nous dans les commentaires. Pour nous, en tout cas, c’est une très bonne surprise et nous attendons donc la saison 3.

