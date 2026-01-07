Panic : que vaut cette série disponible sur Amazon Prime Vidéo ?

Récemment, nous avons découvert une très bonne série sur Amazon Prime Vidéo, elle s’appelle Panic et elle a très peu fait parler d’elle. C’est donc l’occasion de vous la présenter et de nous donner votre petit avis totalement subjectif.

Panic : une série avec un casting frais

La série Panic a été mise en ligne en mai 2021 pour une saison 1 qui a généralement plu à la critique, même si peu de gens en ont parlé. Dans cette série, nous retrouvons plusieurs acteurs peu connus, ce qui aide fortement à l’identification et qui donne un vent d’air frais.

Par exemple, l’actrice principale, Olivia Welch, qui joue Heather, n’a pas joué dans beaucoup d’autres projets. Nous retrouvons aussi Mike Faist dans le rôle de Dodge, qui a aussi joué dans West Side Story de 2021, ou bien dans Challengers.

Sinon, nous retrouvons également Ray Nicholson qui joue… Ray. Il est le fils de l’acteur Jack Nicholson et il a joué dans plusieurs petites séries. Puis, nous avons aussi Jessica Sula qui a joué dans le film Split et qui jouait Grace dans Skins UK.

Le casting est complété par Enrique Murciano, qui a eu plusieurs rôles dans des films et séries, mais aussi Bonnie Bedelia, vue dans Die Hard, Moira Kelly, vue dans Twin Peaks, dans Les Frères Scott et dans Heroes.

De quoi parle la série Panic ?

La série ce centre sur une petite ville du nord des USA, avec une ambiance très proche de Ozark, au bord d’un lac. Dans cette ville, chaque année, les nouveaux diplômes qui partiront bientôt pour leurs études sont invités à participer à des épreuves mettant la peur et la panique au centre.

Le participant qui arrive le mieux à passer outre ses peurs et à aller au bout empoche la coquette somme de 50 000 dollars, parfait pour financer leurs études et plus encore.

Au début, Heather ne compte pas participer. Mais, issue d’une famille pauvre, elle se retrouve obligée de participer afin de financer ses études et son avenir, mais aussi pour donner un meilleur avenir à sa petite sœur.

Elle sera en concurrence avec sa meilleure amie, Natalie, mais aussi Ray, le garçon qui semble avoir peur de rien, et le mystérieux Dodge, le nouveau qui semble avec une motivation toute autre que l’argent. Parallèlement, la police tente d’intercepter les organisateurs de ces épreuves clandestines, parfois dangereuses, et qui ont même occasionné deux décès l’année passée.

Un programme qui place le suspense au centre

Tout le long de la série, le suspense est à son comble, puisque le spectateur cherche, en même temps que le personnage principal ou que la police, les réponses à ses questions. Notamment : que veut Dodge ? Qui sont les « juges », ceux qui organisent les jeux ? Ou encore, pourquoi deux adolescents sont morts l’année passée ?

On en vient à douter de tous les personnages, en se disant : c’est peut-être lui le juge ? Les juges, qui organisent les épreuves, sont présentés comme toujours présents et épiant les joueurs pour mieux connaître leurs peurs. Forcément, notre âme d’enquêteur s’éveille pour essayer de les démasquer. Et, sans spoiler, la fin est très surprenante.

Notre avis sur cette série Amazon Prime Vidéo

Mais, sans attendre, voici notre avis sur cette série dans un tableau. Cela vous permettra peut-être de vous décider si oui ou non, vous voulez regarder ce programme.

✅ Points positifs de la série Panic ❌ Points négatifs de la série Panic Casting très revigorant, bon jeu d’acteur et acteurs peu connus, ce qui aide à s’immerger dans l’intrigue de la petite ville des USA en huit-clos. La fin de cette saison 1 ne répondait pas à toutes les questions sur le jeu Panic et la fin suggérait fortement une saison 2. Mais, cette saison 2 a vraisemblablement été annulée par Amazon. Tout est très bien construit, que ce soit les romances et les suspenses. On s’attache aux personnages, ils ont tous leur part de mystère et c’est une série qui réveille notre âme d’enquêteur. On doute de tous les personnages et, ça, c’est fort. Sans spoiler, il y a plusieurs plots twists, tous très bien amenés, et dont on ne se rend pas compte avant la révélation et, ça, ça fait plaisir. Peu d’épisodes, mais on passe vraiment un bon moment et on a envie de regarder la suite à chaque fin d’épisode.

Alors, vous comptez regarder la série Panic ? Si jamais vous n’êtes pas convaincu, voici deux autres séries qui pourraient vous plaire : la série d’horreur Teacup et la série psychologique The Watcher.

