Gossip Girl : que deviennent les acteurs principaux ?

La série Gossip Girl a marqué les esprits de 2007 à 2012, mais que deviennent les acteurs principaux de la série ? Voici ce que nous savons de leur carrière après la série Gossip Girl !

1. Serena

Blake Lively a joué dans plein de films et de séries. Après avoir joué la belle blonde Serena dans Gossipe Girl, Blake Lively, désormais âgée de 38 ans, a joué dans de nombreux autres films et séries comme dans Green Lantern, Savages de Oliver Stone, Deadpool et Wolverine, L’Ombre d’Emily, mais aussi Jamais plus (It Ends With Us).

Elle a aussi réalisé le clip de I Bet You Think About Me de Taylor Swift en 2021. Par ailleurs, Blake Lively fréquente l’acteur Ryan Reynolds depuis 2010. Elle se marie avec lui en 2012 et ils ont plusieurs enfants ensemble : James, Inez, Betty et Olin. L’actrice retrouve d’ailleurs son époux dans le film Deadpool et Wolverine.

2. Blair

Leighton Meester, âgée de 39 ans, a joué l’incroyable Blair Waldorf dans la série Gossip Girl, mais qu’a-t-elle fait après la série ? Après Gossip Girl, elle n’a pas joué dans beaucoup de films, mais on la voit dans Amies malgré lui et dans Brothers in Arms. Après, elle a joué dans plusieurs séries : Making History, Single Parents, How I Met Your Father et I Love LA.

Notez qu’elle a aussi fait sorti deux albums studio en 2010 et 2014. Parralèlement, elle partage sa vie avec l’acteur Adam Brody avec qui elle s’est mariée en 2014, elle reste très discrète sur sa vie personnelle. Ils ont deux enfants.

3. Dan

Penn Badgley, qui joue notre cher Dan Humphrey, est désormais âgé de 39 ans. L’acteur partage la vie de l’artiste américaine Domino Kirke, avec qui il se marie en 2017 et avec qui il a eu un garçon et des jumeaux. Il est ausis le beau-père du fils de son épouse.

En 2016, il est chanteur pour son groupe MOTHXR et en 2024, il apparait dans le clip de la chanson The Boy Is Mine d’Ariana Grande. Après Gossip Girl, l’acteur a joué dans plusieurs projets comme Easy Girl, Adam Green’s Aladdin, The Birthday Cake, mais aussi dans la très bonne série You disponible sur Netflix.

4. Nate

Chace Crawford, qui a maintenant 40 ans, a aussi eu une belle carrière après Gossip Girl. Notre cher Nate Archibald a joué dans la série Glee, mais aussi dans Blood and Oil, dans Casual, sans oublier la série The Boys où il interprète l’homme-poisson.

Niveau films, il a aussi fait Twelve, Peace, Love, & Misunderstanding, Charlie Says et Bloodline. Parralèlement, nous savons désormais qu’il a été diagnostiqué TDAH et qu’il a partagé sa vie avec l’actrice Rebecca Rittenhouse jusqu’en 2019.

5. Chuck

Que devient Chuck Bass ? Ed Westwick, âgé de 38 ans, n’a pas chômé depuis Gossip Girl. Il a notamment joué dans le film J. Edgar de Clint Eastwood, dans Roméo et Juliette de Carlo Carlei, Last Flight, Jekyll Island, Enemy Lines et dans Ransom Games et nous le voyons aussi dans la série Wicked City, dans Snatch et dans White Gold. Notez qu’il a aussi été musicien dans plusieurs groupes de musique comme The Filthy Youth et For You.

En 2024, il s’est marié avec l’actrice Amy Jackson, avec qui il a eu un enfant. Il demeure très discret sur sa vie privée. Cependant, l’acteur a aussi eu droit à son lot de scandales puisqu’il a aussi été accusé de viols et d’agressions sexuelles par trois femmes en 2017. Mais, il n’a finalement pas été poursuivi faute de preuves et à cause du délai de prescription.

6. Rufus

Matthew Settle, qui joue le père de Dan et de Jenny dans Gossip Girl, est désormais âgé de 56 ans et il demeure extrêmement discret sur sa vie personnelle. Nous savons qu’il a fréquenté l’actrice Kelly Rutherford (qui jouait Lily) entre 2012 et 2013.

Après Gossip Girl, l’acteur a joué dans quelques projets comme Ouija, ou So Undercover, puis il a aussi joué dans Esprits criminels, et c’est tout après Gossip Girl ! Rien d’autre depuis 2017. Sur son Instagram, on peut cependant voir qu’il est devenu très ami avec l’actrice qui joue Cece dans Gossip Girl, la grand-mère de Serena et mère de Lily.

7. Lily

Kelly Rutherford, qui jouait Lily dans Gossip Girl, a donc brièvement fréquenté l’acteur qui jouait Rufus entre 2012 et 2013. Désormais âgée de 57 ans, elle fréquente Chiswell Langhorne depuis 2018.

Après Gossip Girl, la comédienne n’a joué que dans The Stream de Estlin Feigley comme film et elle a fait plusieurs téléfilms comme : Ma sœur, mon pire cauchemar, Mariage sous la neige, Les enfants maudits 2. Après, elle a joué dans plusieurs séries comme dans Bones, Reckless, Quantico, Gone, Dynastie, et Pretty Little Liars: The Perfectionists.

Son dernier projet date de 2023 et elle semble actuellement profiter pleinement de sa vie, de sa famille, et elle semble aussi suivre de près la mode si l’on en croit son compte Instagram.

8. Vanessa

Et que devient l’actrice qui jouait Vanessa alors ? Jessica Szohr a été en couple avec Ed Westwick (Chuck) pendant un moment avant de fréquenter le joueur de football américain Scotty McKnight.

Puis, depuis 2019, elle partage sa vie avec le joueur de hockey sur glace Brad Richardson. Ensemble, il ont une fille née en 2021. Très récemment, comme nous pouvons le voir sur son Instagram, l’actrice s’est d’ailleurs mariée.

Et côté professionnel ? L’actrice, mais ausis mannequin, a joué dans Pawn, Two Night Stand et Ted 2 après Gossip Girl. Et, elle a aussi joué dans les séries Complications, Twin Peaks, Shameless et The Orville.

Et les autres acteurs ? Beaucoup d’entre eux ont continué dans le milieu du cinéma et des séries, ou encore de l’art. Si nous savons que Michelle Trachtenberg (qui jouait Georgina) a perdu la vie, nous savons aussi que Taylor Momsen, qui jouait Jenny, a eu une belle carrière dans la musique rock après la série.

