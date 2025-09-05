Taylor Momsen : qu’est devenue « la petite jenny » ?

De 2007 et 2012, Taylor Momsen a endossé le rôle de la petite Jenny, la sœur de Dan qui vit à Brooklyn dans la série Gossip Girl. Mais, concrètement, qu’est devenue Taylor Momsen plus de 10 ans après la fin de la série ?

Gossip Girl : que devient Jenny Humphrey ?

Jenny n’était pas forcément le personnage préféré des fans de Gossip Girl, mais vous êtes quand même nombreux à aimer ce personnage emblématique et principal du programme. De 2007 à 2012, Taylor Momsen a joué le rôle de la petite Jenny Humphrey, la sœur de Dan.

Dans la série, Jenny vit à Brooklyn avec son frère et son père à la suite de la séparation de leurs parents. Inscrits dans un lycée pour riches, les deux adolescents moins aisés tentent de se faire une place dans la haute société. Jenny, jeune et très gentille, évolue au fil des saisons vers une jeune femme rebelle et passionnée par la mode et la couture.

Beaucoup d’acteurs de la série sont restés acteurs et, malheureusement, l’actrice qui jouait Georgina a perdu la vie. Mais, que devient Taylor, de son côté ? En fait, deux ans après le début de Gossip Girl, Taylor Momsen a rejoint un groupe de rock maintenant très connu dans le milieu : The Pretty Reckless.

Taylor Momsen : la fin de sa carrière d’actrice pour la musique

Le groupe a été formé en 2009 alors qu’elle n’avait que 15 ans. Taylor est au chant, accompagnée parfois aux chœurs par son ami et guitariste du groupe, Ben Phillips. D’ailleurs, dans les dernières saisons de Gossip Girl, nous entendons furtivement des chansons de The Pretty Reckless, notamment lors du retour de Jenny après avoir couché avec Chuck.

Depuis 2009, le groupe continue et est toujours très actif. En 2010, le groupe sort l’album Light Me Up, puis Going to Hell en 2014, Who You Selling For en 2016, puis Death by Rock and Roll en 2021. Parmi leurs chansons les plus connues, il y a par exemple My Medicine, Zombie, Make Me Wanna Die, Just Tonight, Going to Hell, House on a Hill mais aussi Oh My God.

Avant la musique, Taylor Momsen ménageait sa magnifique voix cassée pour jouer la comédie au cinéma. En effet, avant Gossip Girl, elle a joué dans plusieurs films comme dans Le Grinch, Spy Kids 2, ou encore Paranoid Park.

