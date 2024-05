Il est totalement possible de louer une petite amie au Japon

Au Japon, il est totalement normal de louer une petite amie ou un petit ami, ou encore un ami, pour se sentir moins seul. C’est quelque chose qui n’est pas extrêmement courant, mais disons que ce n’est pas mal vu et c’est ancré dans la culture nippone.

Louer une petite amie au Japon ?

Louer une petite amie au Japon est quelque chose de normal, mais impensable en France. L’idée est simple, il existe des agences pour louer des amis, des petits amis, comme c’est le cas d’Eterna, basée à Osaka.

Vous pouvez être recommandé sur la ou le prestataire ou le ou la choisir vous-même en fonction de ce que vous voulez, de l’événement auquel il ou elle vous accompagne, etc. Vous choisissez donc la personne en question et vous payez sa prestation, c’est-à-dire de passer du temps avec vous, se faire passer pour votre ami ou votre compagnon / compagne.

Comme le révèle TF1, il serait même possible de louer une personne pour un tarif de 50 euros minimum par heure. Cela peut monter très haut, en moyenne 400 euros pour 7 heures.

Un service différent des hosts

Notez que ce service est totalement à dissocier des hosts japonais, qui est encore autre chose. Les hosts au Japon reposent sur un concept similaire : des gens paient pour avoir droit à un peu de compagnie.

Sauf que dans le cas des hosts, également quelque chose de commun et accepté au Japon, cela consiste à aller dans des clubs et à payer des sommes faramineuses aux hosts, donc des personnes dont c’est le métier et qui sont généralement très belles. Par contre, l’host n’a pas obligation du tout de faire semblant de vous aimer, c’est un peu plus malsain.

Louis San tente l’expérience

Dans une vidéo de Louis San, youtubeur spécialisé dans le Japon car il est franco-japonais, il a justement tenté l’expérience en louant une petite amie. Durant toute une journée de tournage, la jeune femme va donc se faire passer pour sa petite amie (alors qu’il en a une, la streameuse Jeel, mais ça c’est une autre histoire).

Et il faut dire que sa prestation est incroyable. Elle lui tient la main, dès le moment où ils se rencontrent, elle se comporte comme une petite amie qui lui rend visite… Bref, c’est un service très réaliste qui peut permettre à certains japonais de se sentir moins seuls. Cela peut aussi aider certains japonais à se sentir mieux accepté socialement.

