La carrière d’actrice de Blake Lively a décollé au début des années 2000. Elle est connue pour ses nombreux rôles au cinéma et à la télévision.

Lively a fait ses débuts au grand écran à l’âge de 10 ans, en apparaissant dans le film « Sandman » de 1998, réalisé par son père. Elle a directement continué sur cette voie et, au fil des années, elle a reçu diverses récompenses aux Teen Choice Awards, au National Board of Review, à la Washington DC. Area Film Critics Association, aux CinemaCon Awards, aux People’s Choice Awards, etc.

Blake Lively se distingue également pour ses engagements dans diverses causes. Elle participe par exemple à des campagnes visant à collecter des fonds et à sensibiliser aux problèmes des femmes en matière d’éducation, de santé et de justice. Lively s’engage aussi dans le combat pour les enfants disparus et exploités, et elle fournit des efforts continus pour soutenir les forces de l’ordre.

Accepted (2006)

Après plusieurs refus de différentes universités du pays, Bartleby et ses amis ont la merveilleuse idée de faire croire à leur famille qu’ils ont été acceptés dans une fausse université. Le but est de ne pas les décevoir. Un problème technique sur le site web de l’école fictive va cependant faire « accepter » tous les candidats qui ont postulé. Bartleby et ses amis vont alors devoir gérer seuls une toute nouvelle université avec des centaines d’étudiants inscrits chez eux.

Cette comédie n’a malheureusement pas réussi à charmer les critiques qui l’accusent d’avoir une intrigue exagérée et des blagues prévisibles.

Blake Lively incarne le personnage de Monica, l’intérêt amoureux de Bartleby. Le personnage de Lively reste cependant sans réelle profondeur. Seule la performance de Jonah Hill parvient à convaincre les critiques.



Green Lantern (2011)

« Green Lantern » raconte l’histoire d’un pilote d’essai nommé Hal Jordan. Un jour, une bague mystérieuse le choisit pour devenir le digne successeur d’Abin Sur, l’ancien Green Lantern du Secteur 2814.

Il sera par la suite recruté par le Green Lantern Corps en tant que premier membre humain. Les Gardiens de l’Univers ont notamment créé cette « force de l’ordre intergalactique » afin de combattre les éventuelles menaces de l’Univers. Pour ce faire, ils ont divisé l’Univers en 3 600 secteurs, et ont désigné un Green Lantern pour protéger chaque secteur en utilisant le pouvoir de la volonté.

Blake Lively interprète Carol Ferris, la vice-présidente de Ferris Aircraft et la petite amie de Hal Jordan. Pour sa performance, Lively obtient une nomination aux Teen Choice Awards 2011 dans la catégorie Choice Movie Actress Sci-Fi/Fantasy. Elle a aussi remporté le Jupiter Award de la Meilleure Actrice Internationale en 2012.



Savages (2012)

Ce thriller criminel suit l’histoire de deux producteurs de marijuana. Ils doivent faire face à un cartel de la drogue mexicain qui vise à prendre le contrôle de leur entreprise.

Blake Lively interprète Ophelia « O » Sage, l’intérêt amoureux commun des deux producteurs. L’enlèvement d’Ophelia va notamment déclencher une série d’événements qui mènent à un affrontement violent entre les deux producteurs et le cartel mexicain. La performance de Lively en tant que « O » est captivante et intense. Elle incarne parfaitement le personnage d’une jeune femme prise dans un monde dangereux et volatile.



The Age Adaline (2015)

« The Age of Adaline » est un film romantique de 2015. Il raconte l’histoire d’une femme ayant survécu à un accident de voiture mortel après avoir été frappée par la foudre. Les phénomènes étranges qui ont suivi cet accident l’ont empêchée de vieillir, la gardant pour toujours à l’âge de 29 ans.

Quand deux agents du FBI qui voulaient l’étudier la découvre, elle s’échappe et passe le reste de sa vie en fuite. Elle va continuer ainsi jusqu’à ce qu’elle trouve l’amour et qu’elle décide finalement d’arrêter de fuir.

Lively incarne le personnage d’Adaline Marie Bowman, alias Jennifer Larson, la femme dotée de l’immortalité. Pour sa performance, Lively a reçu une large reconnaissance, de nombreux éloges et plusieurs nominations aux Teen Choice Awards, aux People’s Choice Awards et aux Saturn Awards.



The Shallows (2016)

Une étudiante en médecine se rend sur une plage mexicaine isolée pour se détendre. Alors qu’elle fait du surf, un grand requin blanc attaque la jeune femme. Celle-ci se retrouve coincée à 200 mètres du rivage. Dans une course contre-la-montre angoissante, elle doit trouver un moyen de survivre avant qu’il ne soit trop tard.

Blake Lively a été félicitée pour sa performance captivante dans le rôle de Nancy Adams. Elle a non seulement porté l’ensemble du film sur ses épaules, mais elle se révèle également être une star de l’action très compétente. Bien que les dialogues du film ont reçu des critiques pour leur côté pédant, cela n’a pas empêché « The Shallows » de devenir un énorme succès au box-office. Il est aussi salué comme étant l’un des meilleurs films d’attaque de requins jamais réalisés.



The Private Lives of Pippa Lee (2009)

« The Private Lives of Pippa Lee » est un film qui explore le passé tumultueux de Pippa. La jeune femme est notamment marquée par une consommation excessive de drogues et d’alcool, et par la pratique de photos érotiques, de danses exotiques, et plus encore.

Un jour, Pippa se retrouve impliquée dans une liaison avec un homme marié, qu’elle va épouser et avec qui elle a des enfants. Cependant, elle va trouver l’amour avec un autre après avoir appris la tromperie de son mari.

Le film a été écrit et réalisé par Rebecca Miller, et le scénario est basé sur son roman du même nom. Lively joue le rôle de la jeune version de Pippa.

Concernant son personnage, Lively a déclaré que Rebecca Miller a écrit un personnage très beau. D’après ses mots, il était facile pour elle de comprendre Pippa et de comprendre son essence et son cœur. De plus, avoir Rebecca Miller à ses côtés tout au long du tournage a rendu très facile de jouer la même personne de manière cohérente.



The Sisterhood of the Traveling Pants 2 (2008)

« The Sisterhood of the Traveling Pants 2 » est un film basé sur le roman « Forever in Blue: The Fourth Summer of the Sisterhood », avec quelques intrigues issues de « The Second Summer of the Sisterhood » et « Girls in Pants ».

Le film raconte l’histoire de quatre amies d’enfance qui achèvent leur première année d’université et passent l’été loin les unes des autres. Elles vont alors rechercher en vain le pantalon perdu, mais finiront par passer l’été ensemble en Grèce, renforçant encore plus leurs liens.

Lively joue le rôle de Bridget Vreeland, la superstar et la plus audacieuse du groupe. En 2009, le film est nominé aux Teen Choice Awards dans la catégorie Choice Movie : Romance.



The Sisterhood of the Traveling Pants (2005)

« Quatre Filles et Un Jean » est un film qui raconte l’histoire de quatre meilleures amies qui achètent un pantalon mystérieux qui leur va malgré leurs différences de taille.

Après avoir passé plusieurs étés ensemble, le groupe d’amies passe leur premier été séparé et elles doivent se partager le pantalon. Ce dernier symbolise notamment leur lien malgré leur éloignement. Le film est inspiré du roman éponyme d’Ann Brashares, paru en 2001.

Lively joue le rôle de Bridget. Pour sa performance dans le film, Lively a été nominée dans la catégorie Choice Movie Breakout Female aux Teen Choice Awards en 2005.



The Town (2010)

« The Town » est un thriller criminel qui suit un groupe de braqueurs de banque de Boston. Les braqueurs prévoient de s’attaquer prochainement au Fenway Park. Le chef, Doug MacRay, espère quitter cette vie de crime, mais sa loyauté envers ses « frères » rend cela impossible. Et ce, malgré sa relation naissante avec une ancienne otage qui lui promet une vie meilleure.

Lors de sa sortie, « The Town » était considéré par de nombreux critiques comme étant l’un des meilleurs films de 2010. Ben Affleck, en tant que réalisateur, réussit à insuffler une intensité incessante, tout en intégrant une histoire d’amour et d’amitié passionnante.

Blake Lively incarne le personnage de Krista Coughlin, membre du groupe de braqueurs.



Gossip Girl (2007 – 2012)

« Gossip Girl » est une série télévisée pour adolescents mondialement connue. La série explore les vies privilégiées d’adolescents vivant dans l’Upper East Side de Manhattan. Le récit aborde plusieurs thématiques comme l’amour, la trahison et les secrets. Les personnages vont notamment se trahir continuellement et mutuellement, alors qu’ils sont observés et exposés par un blogueur anonyme.

Lively interprète le personnage de Serena dans Gossip Girl de 2007 à 2012. Elle a reçu plusieurs distinctions pour son travail, notamment aux Teen Choice Awards, au Newport Beach Film Festival, ainsi que des nominations dans le cadre de diverses cérémonies de remise de prix.

Le succès de Gossip Girl a donné naissance à plusieurs adaptations dans d’autres pays, et la série a remporté plus de 18 Teen Choice Awards et de nombreuses nominations.



D’autres films avec Blake Lively

A Simple Favor (2018) ;

Cafe Society (2016) ;

Hick (2011) ;

New York, I Love You (2009) ;

Sandman (1998).