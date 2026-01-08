Vivarium : un film d’horreur qui sort des sentiers battus

Il y a peu de temps, nous sommes tombés sur un film dont nous avions entendu peu parler, malgré sa puissance narrative. Ce film, c’est Vivarium, un long-métrage d’1 h 37 que nous classerions dans le genre de l’horreur et de la science-fiction. Mais, ce film n’est clairement pas un film d’horreur classique avec des jumpscares et de sang, c’est un film d’horreur qui sort des sentiers battus, un peu comme l’avait fait Midsommar. Donc, après notre avis sur le film Si tu me venges, voici notre avis totalement subjectif sur le film Vivarium.

Vivarium : de quoi parle le film ?

Premièrement, de quoi parle ce film ? Comme nous l’avons dit, c’est un film d’horreur qui est davantage dérangeant que flippant. C’est aussi un film de SF puisqu’il aborde des sujets comme les dimensions parallèles, la distorsion de la réalité, la présence de créatures non humaines et la tombée dans un monde absurde, irréel et surréaliste.

Dans ce film de Lorcan Finnegan et Garret Shanley, nous suivons donc un jeune couple qui désire acheter une maison. Ils réfléchissent seulement et ne cherchent pas activement. Elle est enseignante pour les enfants et il est jardinier. Le film a très peu de décors et très peu d’acteurs, ce qui renforce son côté dérangeant.

Nous avons donc Imogen Poots (V pour Vendetta, Up and Down, Need for Speed) dans le rôle de Gemma et Jesse Eisenberg (The Social Network, Bienvenue à Zombieland, Insaisissables) dans le rôle de Tom.

Puis, nous avons aussi Jonathan Aris (Le Casse du siècle, Black Mirror : Bandersnatch, His Dark Materials, The End of the F***ing World, Talamasca) dans le rôle de l’agent immobilier Martin. Et enfin, nous avons aussi Éanna Hardwicke qui joue notamment dans Destin : La Saga Winx et qui interprète le garçon plus âgé.

Le film daté de 2019 et visible avec un abonnement HBO ou Paramount (sur Amazon ou encore YouTube par exemple) suit donc Gemma et Tom qui arrivent dans une agence immobilière très étrange et qui vont visiter une maison dans un quartier vraiment bizarre où tout est calme et où toutes les maisons se ressemblent.

Puis, rapidement, ils se rendent compte qu’ils ne peuvent plus quitter le quartier et sont coincés. C’est alors qu’un bébé leur est déposé devant leur maison avec un message : ils doivent s’occuper de cet enfant pour retrouver leur liberté.

Notre avis sur le film Vivarium

Voici donc notre avis sur ce film dans un tableau des points positifs et négatifs. Nous rappelons que cet avis est subjectif et sert à vous donner envie (ou non) à regarder le film.

✅ Points positifs du film ❌ Points négatifs du film C’est un film rempli de symboliques, où rien n’est laissé au hasard. Très peu d’acteurs et de décors, mais on ressent un côté dérangeant et anxiogène qui déborde de tous les côtés, avec chaque détail qui a son importance (oui, même la première scène avec l’oisillon veut dire quelque chose). C’est un film monstrueusement intelligent. Le film peut paraître un peu lent, sans décors, un peu dérangeant et peut potentiellement ennuyer certaines personnes. Sachez que cette lenteur et cette pauvreté de décors et d’acteurs est une volonté artistique, mais cela peut gêner certains spectateurs. Les acteurs… Même si le choix des acteurs est déjà un bon point, leur jeu est juste incroyable. Comme il y a peu de décors et d’acteurs, il était important qu’ils donnent tout et c’est justement le cas. Imogen est particulièrement incroyable dans ce film, surtout sur ses dernières scènes. On s’identifie, on a peur avec eux, on ressent toute l’absurdité et la fatalité de la situation, c’est magnifique. La fin du film ne donne pas de vraie explication sur ce qu’il vient de se passer, c’est ouvert au débat et à l’interprétation. Nous, nous adorons ça. Cependant, cela peut être frustrant pour certains spectateurs. Là aussi, nous pensons que c’était toutefois une volonté artistique des scénaristes. C’est un film qui ouvre à l’interprétation et qui nous laisse avec beaucoup de questions en tête après visionnage, tant qu’on a envie de le regarder une seconde fois pour capter tous les détails qui annoncent la fin. C’est un film parfait si vous aimez les écritures intelligentes et si vous aimez théoriser après avoir vu une œuvre. Le film, bien qu’assez court et en apparence pauvre en décors et en acteurs, aborde de très nombreux sujets de réflexion : la solitude, la parentalité, l’instinct maternel, l’autodestruction, le parasitisme, la sélection naturelle, les mondes parallèles, les aliens, la distorsion de la réalité, l’absurdité de la vie, l’éternel retour, la différence entre plaisir de la vie et simple survie… Écran Large a dit que le film s’apparentait à un « conte horrifique vertigineux ». « Il n’y a pas de hors-champ ici, Vivarium est tout en surface », dit Libération. Et c’est vrai. Pour nous, le film est une force par sa capacité à rentre une forme de merveilleux très sombre. Le côté horrifique n’est pas du tout centré sur la peur de quelque chose, mais plutôt sur une anxiété grandissante et constante face à l’absence de choses connues et rationnelles. Et c’est ce qui rend ce film très beau, c’est cette laideur que nous pouvons tous ressentir dans un décors trop parfait, pas assez humain, un vivarium, finalement.

➡️ Bref, pour la faire courte : nous vous conseillons fortement ce film, surtout si vous aimez les films d’art bien écrits et très symboliques et si vous aimez théoriser après la vision d’un film.

Nous avons trouvé deux bonnes critiques avec des spoilers si vous avez vu le film et que vous souhaitez voir des analyses. Cet article est destiné aux personnes qui n’ont pas vu le film et qui veulent potentiellement le voir, nous sommes donc restés très vagues sur la partie critique. Nous vous encourageons à lire cette critique sur Oblikon et cette critique sur Dunno the movie, qui sont particulièrement bonnes si vous avez déjà vu Vivarium. En attendant, si vous n’avez pas vu le film, dites-nous en commentaires si notre avis vous a donné envie de le voir (ou non).

