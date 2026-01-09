Fenêtre secrète : que vaut ce film avec Johnny Depp ?

C’est un film que nous avons vu plusieurs fois et dont nous ne nous lassons pas. Fenêtre Secrète (ou Secret Window, en VO) est un film avec Johnny Depp qui vaut vraiment le coup d’être vu et, justement, voici notre avis, totalement subjectif sur cette œuvre cinématographique.

De quoi parle le film Fenêtre secrète ?

Il y a certains films qui sont oubliés malgré leur puissance, comme le Disney Taram et le chaudron magique. Fenêtre secrète a malheureusement subi le même sort. Il est l’un des films avec Johnny Depp qui a fait le moins de bruits.

Vous connaissez de nombreux films de Tim Burton avec Johnny Depp, comme Charlie et la Chocolaterie, Edouard aux mains d’argent, pour ne citer qu’eux. Mais, Johnny Depp a joué dans plein de films en dehors de la direction de Tim Burton et, justement, Fenêtre Secrète est un film qui est signé David Koepp au scénario comme à la réalisation, avec Columbia Pictures.

Un film d’1 h 36 qui est sorti en 2004 et qui est empreint de la patte torturée et psychologique de David Koepp. Pour rappel, le réalisateur et scénariste nous a déjà cloué sur place avec plusieurs projets comme Le Monde perdu : Jurassic Park, Spider-Man, Mission impossible, La Guerre des mondes, Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, La Momie, ou encore Jurassic World : Renaissance.

Avec Fenêtre secrète, le spectateur est invité à se plonger dans la vie morose et dépressive d’un écrivain atteint du syndrome de la page blanche. Ce dernier vient de se séparer de sa compagne, laquelle a déjà refait sa vie. Alors que l’éditeur de Morton lui met la pression pour écrire un nouveau livre, ce dernier reçoit la visite d’un certain John Shooter.

Cet homme, très menaçant, l’accuse d’avoir plagié l’une de ses nouvelles qui parle d’un homme qui a tué son épouse et qui l’a enterré dans leur jardin, jardinet que l’on peut voir par une petite fenêtre depuis leur maison : Fenêtre secrète. Très rapidement, l’homme se fait de plus en plus menaçant, jusqu’à commettre des actes terribles.

VOIR AUSSI : Vivarium : un film d’horreur qui sort des sentiers battus

Voici notre avis sur ce film avec Johnny Depp

✅ Les points positifs du film ❌ Les points négatifs du film Un très beau casting et jeu d’acteur avec Johnny Depp, John Turturro, Maria Bello, Timothy Hutton, Charles S. Dutton, Len Cariou et John Dunn-Hill. Outre le nom de Johnny Depp, ce dernier nous offre un jeu d’acteur très bon. Mais aussi c’est très différent de ce qu’il fait d’habitude. Nous avons même presque l’impression de le voir jouer son propre rôle. L’accueil critique fut très mitigé à la sortie du film, ce qui explique le fait qu’il ne soit pas plus connu que cela. Et nous sommes plutôt d’accord avec certains critiques sur un point. Il est un peu frustrant d’avoir une longueur d’avance sur le héros du film. Et de comprendre l’issue dès la moitié. Car oui, il y a un plot twist très fort, très bien écrit, mais on s’en rend compte bien trop tôt à notre sens. Finalement, cette déception fait que le film apparait comme oubliable, malgré sa profondeur. Le plot twist final est quand même très bien écrit, même si beaucoup de gens l’ont compris avant la fin du film. On se rend compte de beaucoup de choses et que chaque détail avait sa petite importance. Le fait que le film ne soit pas disponible en streaming grâce à un abonnement est dommage. Il faut l’acheter ou le louer. C’est un léger point négatif, mais quand même présent. C’est globalement un très bon thriller psychologique avec une dimension psychologique qui est très satisfaisante quand on est un fan du genre. La complexité du personnage de Morton fait presque tout le film. Globalement, le film est très bien tourné. Toutes les scènes sont faites pour nous induire en erreur, même si le scénario fait que nous avons vite les réponses à nos questions. Le film est davantage une œuvre artistique cinématographique à notre sens qu’un divertissement.

VOIR AUSSI : Si tu me venges : un film surprenant avec un très beau casting

Voir en streaming le film Fenêtre secrète avec Johnny Depp

Si vous désirez regarder le film Fenêtre secrète avec Johnny Depp en streaming, sachez qu’il est disponible à l’achat sur YouTube, Apple TV et Amazon Prime Video. Toutefois, à notre plus grand regret, le film n’est pas disponible dans un abonnement. Il faut donc l’acheter ou le louer.

Alors, vous comptez regarder ce film avec Johnny Depp ? Si vous n’êtes pas convaincu et que vous ne savez toujours pas quoi regarder ce soir, pourquoi pas vous lancer dans la série surnaturelle Mayfair Witches ? Ou bien dans la série à suspense Panic ?

Notez cet article