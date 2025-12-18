À l’approche de la fin de l’année 2025, les séries les plus attendues en 2026 commencent déjà à faire parler d’elles. Netflix, Disney+, Prime Video et HBO Max intensifient les annonces, dévoilent leurs premières images et distillent les bandes-annonces au compte-gouttes. L’impatience des abonnés est alors à son maximum.

Après une année 2025 marquée par le retour en succès de séries phares comme Mercredi, les plateformes de streaming n’ont clairement pas l’intention de lever le pied. Elles continuent de miser à la fois sur des franchises déjà bien installées. Les créations originales promises à devenir les phénomènes de demain seront aussi au rendez-vous.

Drames historiques, thrillers psychologiques, univers fantastiques ou fictions françaises premium : tous les genres seront de la partie. Dates de sortie, intrigues, enjeux narratifs et attentes du public : on fait le point sur les rendez-vous sériels incontournables à ne surtout pas manquer en 2026.

Paradise, Saison 2 (Disney+)

Véritable phénomène de l’année 2025 sur Disney+, Paradise a surpris par la finesse de son écriture et l’intensité émotionnelle de son récit. Créée par le showrunner de This Is Us, la série a su toucher un large public grâce à ses personnages profonds et à une narration maîtrisée.

La saison 2 de Paradise est donc logiquement l’une des séries les plus attendues en 2026. Le final de première saison a laissé les spectateurs sans voix. Cette suite devra répondre à de nombreuses questions restées en suspens. En effet, dévoilée lors d’une conférence au Brésil, la saison 2 marque un tournant majeur. La série quitte son huis clos pour explorer un monde extérieur chaotique. Xavier Collins part à la recherche de son épouse Teri, qu’il croyait morte, mais qui serait en réalité toujours en vie. Autre annonce importante : Shailene Woodley rejoint le casting dans un rôle clé, celui d’une survivante rencontrée par Xavier au cours de son périple.

Bonne nouvelle pour les fans : la date de sortie est déjà connue. Rendez-vous le 23 février 2026 sur Disney+ pour découvrir la suite.

Lupin, Partie 4 (Netflix)

Depuis son lancement, Lupin s’est imposée comme l’une des séries françaises les plus populaires à l’international. Portée par un Omar Sy charismatique, la série a su moderniser le mythe d’Arsène Lupin tout en conservant son élégance et son esprit de malice.

La saison 4 de Lupin marquera une première avec 8 épisodes de 45 minutes, ce qui en fera la plus longue saison de la série à ce jour. Un choix logique au vu de son succès mondial. En effet, Lupin figure parmi les séries non anglophones les plus regardées de Netflix, aux côtés de Squid Game et La Casa de Papel. Elle reste la seule production française présente dans le top 10.

Pour l’instant, le mystère reste entier concernant la suite des aventures d’Assane Diop, dont le destin a basculé avec son incarcération inattendue en fin de saison précédente. Par contre, Netflix annonce une diffusion prévue pour l’automne 2026.

Outer Banks, Saison finale (Netflix)

C’est une page qui se tourne pour les fans d’Outer Banks. La série d’aventure et de mystère, qui a conquis un public jeune et fidèle, s’achèvera définitivement en 2026. Netflix a confirmé que cette nouvelle saison serait la dernière, ce qui promet un final riche en émotions. Le tournage a déjà commencé cet été. Quelles sont les hypothèses ?

Après le final dramatique de la saison 4, les Pogues pourraient chercher à venger la mort de JJ. Rafe apprend que Chandler Groff prévoit de se rendre au Portugal pour vendre la couronne bleue et transmet l’information au groupe. Ceci ouvre alors la voie à une nouvelle traque. Cette ultime saison pourrait ainsi mener les Pogues en Europe. Elle pourrait aussi marquer un tournant personnel avec l’arrivée annoncée du bébé de John B et Sarah, actuellement enceinte.

La Chronique des Bridgerton, Saison 4 (Netflix)

Le retour de La Chronique des Bridgerton est sans aucun doute l’événement sériel majeur de Netflix en 2026. Après avoir exploré les histoires d’amour de plusieurs membres de la fratrie, la saison 4 mettra enfin en lumière Benedict Bridgerton. L’un des personnages les plus appréciés par les fans.

En mai 2025, Netflix a dévoilé les premières images de la saison 4, où l’on découvre Benedict lors d’un bal masqué, à la recherche de Sophie. Intrigué et captivé par cette jeune femme énigmatique, il tombe rapidement sous son charme, amorçant ainsi leur histoire d’amour.

Pour faire durer le plaisir, Netflix a choisi une diffusion en deux parties : la première le 29 janvier 2026, la seconde le 26 février 2026.

Privilèges (HBO Max)

HBO Max continue d’investir dans la fiction française avec Privilèges, un thriller social prometteur porté par l’actrice Manon Bresch. La série raconte le parcours d’Adèle, une jeune détenue qui intègre un palace parisien en tant que bagagiste dans le cadre d’un programme de réinsertion.

Entre tensions sociales, secrets et manipulations, Privilèges promet une atmosphère sombre et réaliste. Cette production originale s’annonce comme l’une des surprises de l’année prochaine.

Cross, Saison 2 (Prime Video)

La série policière Cross a su trouver son public grâce à une intrigue solide et des personnages crédibles. En 2026, Prime Video proposera la saison 2, attendue pour le 11 février.

Le showrunner Ben Watkins a confirmé que la saison 2 introduira un nouveau tueur. Elle explorera à chaque volet un antagoniste inédit tout en approfondissant les relations entre les personnages. Plusieurs acteurs ont d’ailleurs indiqué que ce nouvel ennemi représentera une menace sérieuse pour Alex Cross. La saison accordera également une place plus importante aux personnages secondaires, notamment John Sampson, le meilleur ami d’Alex.

Les amateurs de thrillers policiers attendent beaucoup de ce retour, qui place Cross parmi les séries les plus attendues en 2026 sur Prime Video.

House of the Dragon, Nouvelle saison (HBO Max)

Spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon a rapidement confirmé son statut de série phénomène. Son succès critique et public rendait son retour en 2026 quasiment inévitable.

Les enjeux politiques, les rivalités familiales et les scènes spectaculaires seront à nouveau au cœur de cette nouvelle saison. Les fans de l’univers de George R.R. Martin attendent avec impatience la suite de cette saga.

Euphoria, Saison 3 (HBO Max)

Après une attente particulièrement longue, Euphoria fera enfin son grand retour en 2026. La série, saluée pour sa mise en scène audacieuse et ses performances d’acteurs, est prévue pour avril 2026 sur HBO Max.

Les informations restent encore limitées, mais la saison 3 d’Euphoria, créée par Sam Levinson, opérera un saut temporel de cinq ans. Les personnages auront quitté le lycée, et pour certains l’université, ouvrant la voie à de nouvelles dynamiques et à un renouvellement des intrigues.

Côté casting, la série réserve plusieurs surprises avec l’arrivée de la chanteuse Rosalía dans un rôle tenu secret. En outre, nous aurons aussi les participations inattendues de Marshawn Lynch, du réalisateur Eli Roth et de Sharon Stone, qui incarnera une showrunneuse reconnue.

Dexter: Résurrection, Saison 2 (CANAL+)

Véritable carton lors de son retour sur la chaîne américaine Showtime, Dexter : Résurrection a réussi là où peu de revivals parviennent à s’imposer. Reconquérir les fans historiques tout en séduisant une nouvelle génération de spectateurs. Sans surprise, la série poursuivant les aventures du célèbre serial-killer incarné par Michael C. Hall sera de retour pour une saison 2 à l’automne 2026. Espérons que le calendrier de production soit respecté. En France, cette nouvelle saison sera diffusée sur CANAL+.

Pour l’heure, peu d’informations ont filtré concernant la suite de l’intrigue. L’hypothèse largement évoquée par les fans est le retour de certains ennemis emblématiques ayant survécu à la première saison.

Buffy contre les vampires : New Sunnydale, Saison 1 (fin 2026)

Annoncé depuis plusieurs mois, le retour de Buffy contre les vampires met en haleine les fans. Cependant, la série portera un nouveau titre : New Sunnydale. Elle s’impose déjà comme l’un des événements télévisés majeurs de l’année 2026. Cette nouvelle série entend faire le lien entre l’œuvre culte des années 1990-2000 et une nouvelle génération de spectateurs. Pour l’occasion, Sarah Michelle Gellar reprendra son rôle iconique, avec pour mission de passer le flambeau à une nouvelle Tueuse de vampires. Cette relève sera incarnée par Ryan Kiera Armstrong.

Elle interprète Nova, une adolescente de 16 ans passionnée de lecture qui découvre son destin de Tueuse dans un Sunnydale entièrement reconstruit.

Entre hommage à la série originale et nouvelles menaces, New Sunnydale promet de renouveler l’univers de Buffy tout en respectant son ADN. Un lancement très attendu prévu pour la fin de l’année 2026.

Une année riche en nouveautés et en retours marquants

Au-delà de ce top 10, 2026 s’annonce comme une année exceptionnellement riche pour les amateurs de séries. Les plateformes continueront de dévoiler de nouvelles productions tout au long de l’année, renforçant encore l’attrait du streaming.

Entre conclusions très attendues, nouvelles saisons ambitieuses et adaptations littéraires prestigieuses… Les séries les plus attendues en 2026 illustrent parfaitement la maturité atteinte par le secteur. Une chose est certaine : les abonnés auront de nombreuses raisons de rester connectés tout au long de l’année.

